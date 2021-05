Cristian Sasu, inspector șef al ITM Satu Mare, încă în funcție în ciuda dosarelor de cercetare

=

Presa centrală a preluat materialele scrise de Gazeta de Nord Vest și a făcut o analiză la cele relatate. Săptămâna trecuta cei de la ziuanews.ro au publicat pe situl lor dezvăluirile făcute de Gazeta de Nord Vest despre șeful ITM Cristian Sasu. Redăm materialul celor de la ziuanews.ro.

Cristian Sasu, inspector șef al ITM Satu Mare, este veșnicul personaj care indiferent de cine este la guvernare rezistă pe functie in ciuda comportamentului, dar gratie abilităților lui de a schimba tabăra politică, de a vinde și denunța pe oricine, oricum și oricând.

De când a intrat în ITM la început ca șofer al fostului director acest personaj s-a ocupat doar de afaceri. Văzând că ITM este o instituție prin care ar putea face bani serioși, după ce fostul director l-a adus în ITM în loc să îi mulțumească l-a săpat și “terorizat” până când acesta a plecat de bună voie și silit de Sasu în pensie. După ce a scăpat de primul obstacol, de aici încolo prin schimbări de tabere politice și șmecherii a reușit să se mențină la conducerea instituției. Acest “traseist”a fost pe rând în PDL, Forța Civică, PNL, ALDE, PMP, a cochetat cu PSD și acum este din nou membru PNL. Așa prin schimbări de tabere, partide și găști de influență a reușit să fie pe lângă inspector șef la ITM, subprefect, prefect și un baronaș local care a reușit din salarii de bugetar de cam 4.000 lei pe lună să strângă 780.000 euro! A reusit, conform Direcției Naționale Anticorupție, prin luare de mită, operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibilitate cu funcția și trafic de influență.

Primul dosar și cel mai de răsunet în care a foat anchetat a fost cel în care Cristian Sasu un angajat al statului român a reușit să strângă 780.000 euro din fapte ilegale. Acesta a avut de altfel și Percheziții în acest dosar atât acasă cât și la birou. Redăm comunicatul DNA din 29 Septembrie 2014:

“Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de inculpatul SASU CRISTIAN IOSIF, care, la data faptelor, a deţinut succesiv funcţiile publice de inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare, prefect şi subprefect la Instituţia Prefectului Satu Mare, în cauză rezultând suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit, în concurs infracțiunile de: efectuarea de acte de comerţ, incompatibile cu funcţia şi atribuţia, în scopul obţinerii pentru sine de bani şi bunuri necuvenite; fals în declaraţii;

În ordonanța de dispunere a controlului judiciar, procurorii au reținut următoarele:

În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2006 – prezent, inculpatul Sasu Cristian Iosif a desfăşurat, cu încălcarea regimului incompatibilităţilor, acte de comerţ constând în administrarea faptică a 2 societăți comerciale, în scopul obţinerii pentru sine de bani şi bunuri necuvenite

Astfel, în perioada sus-amintită, prin intermediul celor două firme, deţinute prin interpuşi, inculpatul Sasu Cristian Iosif a desfăşurat activităţi de consultanţă în cadrul unor proiecte europene, obţinând bani şi bunuri totalizând aproximativ 780.000 Euro.

De asemenea, în aceeași perioadă, inculpatul Sasu Cristian Iosif, cu ocazia completării declaraţiilor de avere şi de interese, a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului în privinţa deţinerii prin interpuşi a celor două societăţi sus-menţionate precum şi a bunurilor şi foloaselor obţinute necuvenit, ca urmare a administrării acestora, de natură să producă consecinţe juridice.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul SASU CRISTIAN IOSIF trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat;

b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.

d) să nu se apropie şi să nu comunice nici direct şi nici indirect cu unii dintre martori, primari ai comunelor cu care cele 2 firme pe care le-a administrat în fapt au avut încheiate contracte;

e) să nu intre în sediile celor 2 societăți comerciale şi să nu ia legătura cu niciunul dintre angajaţii acestora;

f) să nu exercite funcţia de inspector şef la Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii.

Inculpatului SASU CRISTIAN IOSIF i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator mai multor bunuri mobile și imobile aparţinând inculpatului Sasu Cristian Iosif, până la concurenţa sumei de 780.000 Euro.”

Într-un alt dosar Cristian Sasu a fost urmărit penal pentru infracțiunea de trafic de influență. Actualul inspector șef ITM mai fost anchetat în alte dosare. Unul pentru luare de mită în care a fost acuzat că și-a creat un cerc relațional format din agenții economici care au fost dispuși să plătească anumite sume de bani mai exact taxă de protecție șefului ITM, Cristian Sasu, cu scopul ca Sasu să își încalce atribuțiile de serviciu în sensul de a nu dispune controale la firmele care plăteau taxa de protecție. Totodată Sasu le asigura protecția în sensul că deși avea informații că firmele acestea aveau angajați fără forme legale și activează în domeniul construcțiilor nu dispunea controale pe tru că amenzile erau foarte mari. Bani obținuți îi folosea în interes personal, mai mentioneaza sursa citata.

Prins de Direcția Națională Anticorupția cu o grămadă de ilegalității și mai multe fapte penale, Cristian Sasu a făcut tot ce a putut să își salveze pielea. Cum și-a salvat pielea și bani? Făcând înțelegere cu fostul procuror DNA Serviciul Teritorial Oradea Ardelean Cristian Marius și fostul șef al DNA Oradea Ciprian Man, care au făcut o adevărată “obsesie nebună” pentru fostul președinte a PSD Satu Mare, Mircea Govor. Cu o dorință diabolică de a-l ancheta pe Govor, Man și Ardelean i-au promis lui Sasu că dacă face denunțuri despre Mircea Govor așa cum vor ei, îl vor achita pe Sasu în toate dosarele și îi vor ridica sechestrul de pe suma de 780.000 euro, chiar dacă acesta nu o poate justifica. Cristian Sasu a făcut o serie de denunțuri mincinoase la adresa lui Mircea Govor în urma cărora procurorii Man și Ardelean l-au anchetat, arestat, ținut abuziv în arest și l-au trimis în judecată. Ghinionul celor 3 este că Mircea Govor a fost achitat definitiv de Curtea de Apel Oradea în data de 30.03.2021 în baza articolului 421 punctul 1 litera b din Codul de procedură penală, adică apelul procurorilor DNA nu este fondat și fapta nu a existat.

Seful ITM Satu mare are o avere uriasa nejustificata

Cristian Sasu a reușit să strângă, în câțiva ani la șefia ITM și la Prefectura Satu Mare, o avere la care alții doar visează. Mașini, case, apartamente, motorete, terenuri sunt doar câteva din obiectele prin care angajatul statului, cu un salariu modest, a reușit să își facă mofturile.

În declarațiile de avere, care se află pe site-ul ITM Satu Mare, de-a lungul anilor acesta declara venituri modeste față de ce avere a sechestrat DNA și față de viața de huzur pe care o avea. Zi de zi mânca în restaurante, se plimba cu mașini luxoase, avea o adevărată pasiune pentru ceasuri, femei, iar sfârșiturile de săptămână le petrecea în diferite locuri la relaxare și distracții. De exemplu, în 2011, soția avea un venit de 5.661 lei tot anul, iar el 40.646 lei și în diferite conturi bancare avea la ING 39.000 lei, iar la Banca Transilvania avea 12.539 lei, în 2014 a declarat venituri de 59.761 lei, soția de 9800 lei și bani în conturi la 4 bănci, în valoare totală de 27.650 lei. În tot anul 2015 a realizat venituri de 48.246 lei, iar soția de 7024 lei, dar conturile i-au crescut la un total de 38.918,67 lei. Așadar, el avea venituri de 10.000-12.000 euro pe an, dar avea bani de mașini de lux, apartamente, motorete, ceasuri, restaurante, vacanțe de lux, ieșiri weekend de weekend, probabil că banii declarați ca și câștig pe un an întreg îi ajungeau pe o lună de cheltuieli la ce viață de lux ducea.

În aceeași perioadă, mai exact în 2014, când DNA a început urmărirea penală împotriva lui, remarcăm cu stupoare că șeful ITM are o avere extrem de mare. După perchezițiile DNA și după punerea lui sub învinuire, DNA Oradea îi pune sechestru pe 3 apartamente situate în Satu Mare, un autoturism Mercedes-Benz E300, o Skoda Superb, un Opel Insignia, un motociclu Bombardier și pe suma de 363.000 lei. Cristian Sasu pare a fi o persoană care se crede deasupra legii. De ce spunem asta? Simplu, am aflat că pe lângă șirul mare de capete de acuzare aduse de DNA șefului ITM Satu Mare, acesta mai încălca legea și prin cămătărie. De altfel, conform unei persoane care deocamdată dorește să rămână sub anonimat, acesta ar fi dat prin intermediul unui văr de al său bani cu camătă mai multor persoane. Victima, care încă dorește să rămână în anonimat, ne-a spus că a împrumutat 20.000 euro de la Sasu și până la final, pe lângă cei 20.000 euro împrumutați și restituiți, i-a mai dat 40.000 euro dobândă. Mai mult, Sasu a vrut să îi vândă și casa.

Instituțiile statului și diferite persoane influente din servicii și justiție sunt folosite de Cristian Sasu în goana lui după câștiguri ilicite. Acesta a reușit prin diverse tertipuri să intre în grațiile și anturajul mai multor judecători, șefi de servicii, interlopi. De altfel, la botezul primului copil, acesta a avut invitați mai mulți judecători, oameni de afaceri, interlopi și diferite persoane influente, politicieni. Frecventând astfel de anturaje, încearcă să își formeze o imagine de persoană intangibilă și astfel reușește să își sperie victimele diverselor infracțiuni pe care le comite. Acesta recurge de la amenințări cu controale până la amenințări cu SRI.

Sasu scrie poezii pe Facebook in care ameninta cu moartea!

Dacă până nu demult astfel de comportamente am văzut doar în filme, iată că ne este dat să vedem și aievea amenințări cu moartea transmise printre rândurile unei poezii, la fel ca și în clanurile mafiote sau interlope, postata pe Facebook. Șeful ITM Satu Mare Cristian Sasu e autorul acestor intimidari la adresa lui Mircea Govor pe care-l ameninta cu moartea, dar și cu o corecție fizică în următoarele versuri:

“Și văd cum un nebun dorește

Să creadă că e cel de sus,

Că toată lumea îl iubește

Și este cel curat… nespus

Dar poate că odată stinsă

Speranța nemailuminând

Un alt nebun va vrea să vină

Să se convingă pe cuvânt

O fi mai bun,o fi mai sincer

Sau poate mult mai îndrăzneț

Să îi stea în față și să îi spună

Nebunule ești nătăfleț

Ai spart familii, ai dat și tunuri

Și tot te crezi neprihănit

Dar stai că vine azi nebunu

Să ți le pună toate în piept

Și poate nu om ajunge zile

Să le vedem, să le auzim

Pe toate câte tu din fire

Le-ai slobozit și ai hulit

Zici că te rogi la Dumnezeu?

Că în paza Sa ai fost mereu?

Ia vezi să nu îți arate Domnul

Că el iubește și alți nebuni

Și poate nu ți-a fi tot una

Când va veni o zi de luni

În care Domnul cel pe care

Tu îl invoci ca un mișel

Să-ți stea de-a lungul pe cărare

Să te oprească să mai ceri

Pe toate câte tu în viață

Mai mult prin alții decât drept

Tu le-ai făcut… n-au fost povață?

Să stai acum atât de drept?

Și nu le voi aduce aminte

Acum în aste drumuri mici

Doar că un nebun cu atâta minte

Tot mai găsim să îți dea un pic

De timp să îți mai măsori o dată

Al gândului și minții șir

Și poate stând pe gând oleacă

Să înțelegi că ai greșit

Față de mulți de-a lungul vieții

Poate din vremea tinereții

Sau poate când sunt cu copii

Tu ești acum tot fără suflet

Așa ai fost mereu să știi

Și când ti-i duce în altă lume

Să nu te mire ce îi găsi

Poate acum sau altă dată

Tot ce ai călcat și ai strivit

Te vor goni ultima dată

Și vei rămâne pe câmpii

Tot singur și cu mână plină

Un pumn de bani și altul plin

De ura celora ce în viață

Ți-au fost păpuși pentru o zi

Dar ziua aceea se întoarce

Și toți pe care i-ai distrus

Vor avea grijă de a se întoarce

Să îți vadă fața printre uși

Închise, negre și înalte

La fel ca sufletul murdar

Lumina să nu îți deie pace

Să te blesteme an de an

Așa va fi și știi prea bine

N-ai înțeles nimic, nebune,

Și iarăși tipi de după uși

Dar vine o zi… o, vine aceea

Fii sigur că ajunge, zic

În care toată suferința

Se va întoarce și îi fi mic

Și vreau să termin, nu-s poet

Și cred în bunul Dumnezeu

Pe care îl rog acum să ierte

Un alt nebun ce nu se crede

Nici Zeu, nici mare Prometeu.

Odată vine ziua aceea

În care poate voi vorbi

Mai mult ca azi, și poate atuncea

Toată mulțimea va muți.”

Nababul de la ITM terorizeaza familii intregi

Amenințările de tot felul sunt “specialitatea casei” la Cristian Sasu. Se pare că Sasu și-a mai găsit o familie pe care o terorizează, amenință și stresează, Ion și Cornelia Pișcorean. Aceștia din urmă au avut ghinionul să se intersecteze cu Sasu în Baba Novac. Acolo unde Cristian Sasu deține prin firma soției sale 206 exemplare de vaci rasa Angus. Ion Pișcorean este președintele “Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac”. Acesta a declarat că din 2019 de când a fost ales președinte, Cristian Sasu îl amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu pușcăria:

“Am început să am probleme cu Cristian Sasu în 2019 când am fost ales președinte al Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac. Firma soției sale este membră în asociația noastră. Bine… mult spus a soției sale având în vedere că el vine la toate ședințele asociației și vrea să taie și să spânzure în asociație. Vrea mereu să facem cum zice el toți membrii. Pentru că m-am opus și vreau să respectăm legea mi l-am făcut dușman. Acuma am ajuns să mă amenințe cu pușcăria și mi-a zis să am grijă că el a reușit să bage în pușcărie cu relațiile sale în justiție și servicii pe oameni mai importanți ca mine, așa că cu mine se joacă. Mă amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu controale. Am și avut de la Ministerul Agriculturii, dar deoarece am respectat legea nu mi-au făcut nimic.

Acuma normal că nu îmi este tot una având în vedere că știu cu ce se ocupă și că mă amenință întruna cu pușcăria. Nevasta mea are o stare clară de temere, este stresată, ea nu este obișnuită cu asemenea oa- meni. Cum să mă bage în pușcărie dacă nu am făcut nimic?! Dar ea îmi spune că nu ai văzut ce a pățit Govor? Desigur, la asta nu am ce să îi răspund. Sincer, nici eu nu sunt obișnuit cu asemenea oameni, dar ce să fac, să încalc legea ca să îi fac pe plac? Nu îmi vine să cred ce se întâmplă… un director de instituție publică se implică în relațiile unei firme private, participă la ședințe, amenință pe toată lumea. Este ireal! La ultima ședință de la Primăria Ardud a venit în timpul programului de lucru și ne-a amenințat. Este de necrezut ce face șeful ITM!”.

Taurine de peste 450.000 euro, evaziune fiscală și muncă la negru

Seful ITM Satu Mare Cristian Sasu se laudă că el face ce ilegalități vrea deoarece are în spate doi generali de armată, firma lui este a SRI-ului și plus că el stă la șprițuri cu mai mulți judecători.

Firma la care șeful de la ITM Satu Mare taie și spânzură, SC SUV Angus SM SRL, face evaziune fiscală, nu înregistrează facturile emise în contabilitate, acesta ia bani la negru de la oameni fără să le taie chitanță sau bon fiscal, are oameni care îi lucrează fără forme legale, sau cum este în limbajul colocvial ‘oameni la negru’. Aceasta din urmă este maximă, șeful ITM are oameni la negru. Adică la ITM, lupul e paznic la oi! Noaptea minții, șoc și groază sau curat murdar?! Mai bine zis toate la un loc!

Cristian Sasu, “magnatul” de la ITM Satu Mare, reușește ceva ce nimeni în țara asta nu mai poate, și anume să cumpere dintr-un salariu de 1000 euro pe lună, adică 12.000 pe an, 120.000 euro în 10 ani, taurine de 453.000 euro în 2 ani. Cu banii jos, așa cum îi place lui să se laude, cum altfel? Mai exact, acesta, prin firma SC SUV ANGUS SM SRL la care are împuternicire notarială să o reprezinte, are 206 taurine conform Declarației din 2021 prin care și-a cerut cota parte din pășune la Baba Novac.

La o simplă căutare pe Google, la preț de vânzare găsim taurine angus de la 1850 euro/bucată până la 2200 euro/bucată, am stat de vorbă și cu alți fermieri din județ care ne-au confirmat că acestea sunt prețurile reale. Așadar, 2200 euro înmulțit cu 206 bucăți rezultă un preț exorbitant de 453.000 euro. Numai că alt șoc! În anul 2019 a declarat pentru cota de pășune că are 115 taurine, adică în 2019 când a început să cumpere vacile cifra de afaceri a firmei SC SUV Angus SM SRL era de 10.275 lei, adică veniturile pe tot anul au fost 10.275 lei, iar activele imobilizate de 940.601. Adică cei 940.601 reprezintă bani dați pentru animale. Concluzia: bani în firmă nu a avut, dar a cumpărat când a deschis firma taurine Angus de 200.000 euro, clar cu banii jos. Cum ar spune o vorbă a tinerilor de azi: “Asta înseamnă să fii mafiot!”. În 2018 când a deschis societatea nu a avut nici un venit. Așadar, a cumpărat vacile cu bani în pungă!, mai mentioneaza sursa citata.

Evaziune fiscală, bani la negru și bani băgați în buzunar!

Dacă tot am prezentat așa frumos cifra de afaceri pe 2019 de 10.275 lei, vrem să spunem că în același an a avut un singur angajat cu acte legale dar și un profit net de 8663 lei. Adică omul a lucrat pentru 1612 lei pe un an întreg, cu tot cu bani de plătit la stat pentru salarii, adică vreo 120 de lei pe lună. Simpla concluzie este că omul a fost declarat cu salariu minim și restul banilor i-a dat din buzunar.

Dar cu un angajat plătit la 1 oră de muncă pe zi probabil, firma SC SUV Angus SM SRL a încheiat un contract de prestări servicii de întreținere pășuni cu Asociația Crescătorilor de Taurine Baba Novac având ca obiect al contractului executarea unor lucrări de întreținere a suprafeței de 138 ha(hectare)pășune situată în Baba Novac, constând în cosire, îndepărtare resturi vegetale, curățire de spini și altă vegetație, discuire, aplicare îngrășământ, extinderea, repararea și modernizarea sistemului de aducțiune cu apă de pe pășune, realizarea unor căi de acces pe pășune, podețe de trecere etc. Valoarea contractului este de 32.500 lei TVA inclus.

In același an a făcut și factura în valoare de 32.500 lei, mai exact în luna iulie, a predat-o asociației care a înregistrat factura în contabilitate, dar nu același lucru l-a făcut și firma emitentă și anume SC SUV Angus SM SRL drept dovadă la sfârșitul anului a declarat că a facturat doar 10.275. SC SUV Angus SM SRL s-a sustras de la plata TVA și a impozitului pe profit la sfârșit de an nedeclarând factura emisă. Mai exact a făcut evaziune fiscală. Conform noului Cod Penal, la

Legea 241/2005 actualizată în 2021 la Art.9 Infracțiuni :

1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive;

Ca tacâmul să fie complet, Cristian Sasu a luat 5000 lei bani în mână și a uitat să mai emită chitanță, conform celor declarate de Ioan Pișcorean și, mai mult, în cadrul executării contractului președintele Asociației Crescătorilor de Taurine Baba Novac a declarat că la firmă au lucrat 7 oameni.

“După ce a prestat serviciul, cu 6, 7 oameni firma SC SUV Angus SM SRL a emis factura, Cristian Sasu m-a chemat la o întâlnire la Hotel Melody în Satu Mare pe strada Păulești. La întâlnire au venit cei doi, Cristian Sasu și asociatul lui domnul Blidar și eu am fost cu nevasta mea. Mi-a zis că trebuie să le plătim factura pentru munca prestată. Soția mea avea pregătit un avans de 5000 lei, pe care i l-a dat. Sasu a luat banii, i-a băgat în buzunar și a zis că ne va elibera chitanță. Nici până în ziua de azi nu a făcut-o. Am rămas și cu datorie de 5000 lei față de firmă și fără bani”, a declarat Ioan Pișcorean.

Culmea, în 2019 firma a avut declarat doar un angajat, printr-o simplă concluzie… restul oamenilor au lucrat fără bază legală, adică muncă la negru! Bineînțeles cine să îl verifice de angajați și formele lor legale pe ditamai șeful ITM?! Astfel, potrivit Codului Muncii, constituie contravenție și se sancționează în consecință următoarele: primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, amenda fiind de 20.000 de lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 de lei. Așadar, firma SC SUV Angus SM SRL trebuia să fie amendată cu 120.000 lei.

Sătenii din Baba Novac acuză că șeful ITM Satu Mare vrea să le acapareze toată pășunea

Sâmbătă, 24 aprilie 2021, de la ora 14:00, a avut loc la Baba Novac, în Căminul Cultural, ședința Asociației Crescătorilor de Taurine din Baba Novac. Ședința convocată și prezidată de președintele Asociației, Ioan Pișcorean, și de cenzorul Asociației, Cornelia Pișcorean, a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:

Analiza situației financiare pe anul 2020

2. Raport de activitate privind lucrările desfășurate pe pășune în vederea punerii în valoare a pășunii pentru anul 2021

3. Începerea sezonului de pășunat

4. Diverse

Pentru a încerca să se concilieze situația între membrii asociației și firma SC SUV ANGUS SM SRL, reprezentată la ședință de către șeful ITM Cristian Sasu și asociatul acestuia, la ședință au fost prezenți patru consilieri locali de la Primăria Ardud.

De cum a început ședința, membrii asociației s-au arătat extrem de nemulțumiți de faptul că SC SUV Angus SM SRL a venit în 2019 în asociație cu 115 vaci rasa Angus pentru care au primit 65,55 hectare de teren dintr-un total de 138 ha care se împart la 11 membri. În 2020, aceeași societate aproape că și-a dublat efectivul de taurine, cerând pășune pentru 221 vaci rasa Angus deși în asociație a mai venit un nou membru. Pentru acest an, SC SUV Angus SM SRL a cerut pentru 206 taurine cotă de pășune. La toate acestea membrii asociației s-au arătat extrem de nemulțumiți și au început vociferările în sală. Un membru a zis că în stilul acesta la anul se va cere pentru 400 de taurine iar ceilalți vor rămâne fără pășune. Un alt membru al asociației a afirmat nervos: “Dacă ei iau toată pășunea, noi din ce trăim?!”.

Doamna Cornelia Pișcorean a adus la cunoștința celor prezenți că la ședința avută la Primăria Ardud s-a discutat inclusiv scoaterea la licitație a pășunii.

“Vreau să vă spun că de la ultima noastră întâlnire am avut ședință la Primăria Ardud, am avut reclamație la Ministerul Agriculturii făcută de SC SUV Angus SM SRL, și Asociația pentru că au pus acolo și pășunea direct la domnul Ministru Oros, au spus că pe cheltuiala lor au curățat pășunea care nu a fost curățată de ani de zile. Noi personal ca și familia Pișcorean am avut patru inspectori de control de la APIA în ultima săptămână. Domnul Sasu are timp să facă tot felul de plângeri. S-a discutat la Primăria Ardud inclusiv scoaterea pășunii la licitație, astea sunt interesele de la SC SUV Angus SM SRL.

Cei patru consilieri locali au venit la ședință pentru a calma spiritele și a încerca să împace părțile implicate în ședință. Până la urmă, concluzia a fost una singură, și anume că până la venirea firmei SC SUV Angus SM SRL în asociație la ședințe nu erau nemulțumiri. “Acum vorbesc în numele comisiei care este aicea, noi nu o să neglijăm fermierii, dar nu știu de ce până ce ați intrat, legal așa cum ați făcut în Asociație, de ce nu au fost astfel de nemulțumiri, scandaluri?”, a declarat Ștefan Melnic, membrul comisiei Consiliului Local Ardud.

Cornelia Pișcorean ne-a declarat :” Am depus la Direcția Agricolă o hârtie în cursul zilei de azi (marți, 27.04.2021) în care am cerut să împartă dumnealor pășunea cum consideră că este mai bine. Sperăm să nu aibă dumnealor presiuni externe și sperăm să facă o împărțire corectă. Am recurs la această procedură deoarece nu mai rezistăm cu scandalurile, cu presiunile și procesele (șase la număr) pe care le avem cu SC SUV Angus SM SRL. Noi, ceilalți membri ai asociației, suntem simpli crescători de animale și vrem să fim lăsați să ne facem treaba, nu suntem avocați, dar domnul Blidar și domnul Cristian Sasu ne tot flutură documente, ne amenință cu judecata, ne țin într-un stres continuu”.