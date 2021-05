Mircea Govor: “Vizita premierului Cîțu la Satu Mare, una politică. Probabil se gândeşte la o candidatură în toamnă la o funcţie de conducere în PNL”

=

Managerul Nord Vest TV, Mircea Govor, a comentat joi seara în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV ultimele mișcări de pe scena politică sătmăreană. Acesta e de părere că vizita lui Florin Cîțu a fost una mai degrabă politică şi probabil se gândește la o candidatură în toamnă la o funcţie de conducere în PNL.”

Mircea Govor a răspuns elegant atacurilor apărute în online la adresa sa în ultima perioadă și nu a ocolit nici subiectul dezvăluirilor din Gazeta de Nord-Vest la adresa directorului ITM Satu Mare, Cristian Sasu.

Dumnezeu și justiția să facă dreptate

”De covid nu m-am vaccinat, dar de cârcotași și oameni nemulțumiți sunt super vaccinat, imunizat. Am spus, fiecare face cum crede, iar eu voi face cum spune legea. Eu citesc, dacă citesc ce scriu unii despre mine, dacă nu citesc eu, citesc avocații mei, tot ce se aruncă despre mine și familia mea în spațiul public, cei care o fac trebuie să și susțină cu dovezi în instanță, dacă nu le au le vor susține din buzunarul propriu, adică vor plăti. Se vor aduna o grămadă de procese, mie îmi convine că sunt tăbăcit de șase ani, în viața de toate zilele Dumnezeu și justiția vor face dreptate, în rest îi iubesc pe toți, n-am cu nimeni nimic”, a spus Mircea Govor legat de atacurile apărute la adresa lui în ultima perioadă. Acesta a amintit că-i va lăsa pe avocații săi să se ocupe de subiect.

”Îi mulțumesc personal domnului Dumitru Păcuraru (n.r. director Informația Zilei) pentru că a avut o atitudine onestă, mi-a zis că nu intră în jocurile nimănui, în rest ce a apărut pe anumite site-uri ei trebuie să susțină în instanță. Eu nu umblu cu drept la replică, am avocați care vor decide ce facem mai departe. De 5 ani jumătate știu ce înseamnă avocați, procese, justiție, acum să plătească și alții. Nu mai vreau să reacționez!”, a mai spus Mircea Govor.

Vizita prim-ministrului Cîțu, una politică

”Vizita prim-ministrului în Satu Mare s-a înscris în acel turneu de a simți pulsul organizației PNL Satu Mare. A fost o vizită politică nu altceva… Cîțu va candida la șefia PNL și probabil a venit să vadă dacă se poate baza pe filiala Satu Mare. În rest, din punct de vedere guvernamental, nu a însemnat mare lucru pentru județ. A fost la un centru de vaccinare și pe centură… Acum, ar fi culmea să nu susțină finalizarea centurii Sătmarului. Una care a fost începută de guvernarea PSD, să nu uităm, și care ar fi o rușine dacă n-ar mai fi susținută ca finanțare acum. Plus vin toți să vadă centura și podul…”, a comentat subiectul Mircea Govor.

Despre declarațiile lui Cîțu legate de subiectul ITM Satu Mare

Acesta a spus că ”în mandatul meu nu mai tolerez astfel de derapaje”, e o declarație cu care prim-ministrul Cîțu mi-a devenit simpatic. Adică va trimite corpul de control la ITM pentru a verifica activitatea directorului Cristian Sasu și a modului în care a dobândit averea. Probabil că va lua o decizie după ce se va consulta cu actualul președinte PNL de la Satu Mare. Dacă președintele organizației PNL Satu Mare îl susține, atunci se va încerca să se pună batista pe țambal, iar noi la GNV o vom ridica din nou şi vom cânta iar la țambal!”, a punctat Mircea Govor în emisiunea de joi seara, legat de dezvăluirile din Gazeta de Nord-Vest la adresa șefului de la ITM Satu Mare, Cristian Sasu, comentate și de premierul Cîțu.

Și Ludovic Orban va veni la Satu Mare

”Orban va veni la Satu Mare mai aproape de alegerile din PNL și atunci vor fi puși în ofside cei de la PNL Satu Mare când nu vor ști dacă să-și țină promisiunea față de Cîțu sau să meargă cu Orban… Am mai pățit-o și eu la PSD, când a fost de ales între Geoană și Ponta. Noi am mers cu Geoană, dar la București lucrurile la congres s-au schimbat și ceilalți au mers cu Ponta. Eu nu m-am schimbat niciodată dacă am promis un lucru, adică am votat cu Geoană!”, a spus Mircea Govor legat de disputa din PNL pentru șefia partidului dintre Cîțu și Orban.

PSD trece de 40-45% în 2024

Mircea Govor a vorbit și despre situația actuală din PSD și e de părere că partidul va obține un scor undeva la 40-45% la alegerile din 2024.

”La noi în PSD, acum, la nivel național, e o armonie totală. Părerea mea e că actuala conducere a asigurat echilibrul și unitatea în partid într-o perioadă foarte dificilă ca aceasta a pandemiei și a opoziției în care ne aflăm. Domnul Ciolacu iese cu declarații și îi taxează pe guvernanți fără scandaluri că lumea nu mai suportă scandalul, la fel și Paul Stănescu. Avem timp trei ani la nivel local și central de pregătire a alegerilor din 2024 când PSD va obţine 40-45% la alegeri. Ne ajută băieții, Barna, Cîțu, Iohannis … cu greșelile lor!”, a comentat situația actuală din politică managerul NVTV, Mircea Govor.

