Tată și fiu, în “Concert aniversar” pe scena Filarmonicii Dinu Lipatti

Joi, 27 mai, de la ora 18,30 (abonament 27), se anunță o nouă seară memorabilă pentru melomanii sătmăreni. De data aceasta sunt invitați nemuritorii Joseph Haydn cu uvertura din „Insula Pustie”, Johann Sebastian Bach cu „Dublu concert pentru două viori în re minor”, Antonio Vivaldi cu „Concertul pentru două viori în re minor” și Francis Poulenc cu „Sinfonietta”. Alături de Orchestra simfonică a Filarmonicii Dinu Lipatti, acestora le vor da viață dirijorul rus Sergey Simakov și violoniștii sătmăreni Danil și Vlad Răceu.

Sergey Simakov este un dirijor rus care locuiește în prezent în Germania, iar în 2015 a primit premiul I la Concursul Internațional de Dirijat Jeunesses Musicales București.

A lucrat ca dirijor asistent la Junge Deutsche Philharmonie, precum și la Staatsorchester Rheinische Philharmonie Koblenz (sezonul 2012-2013) la dirijorul principal Daniel Raiskin.

Sergey Simakov a fost dirijor la festivalul „Oper Oder-Spree“ în 2016 și în 2019 a fost dirijor la Opera de Stat din Cottbus (Germania). Este fondator și director artistic al Orchestrei de Cameră Giraud Ensemble.

În 2016 împreună cu Giraud Ensemble a lansat înregistrarea „Pierrot Lunaire” a lui Schoenberg pentru casa de discuri ZHdK-Records și în 2017 înregistrarea pe CD cu lucrări compuse de Shostakovich, Vasks și Baum. A concertat alături de orchestre și ansambluri, printre care Stuttgarter Philharmoniker, Orchestra Simfonică Islandeză, Orchestra Simfonică Nord Olandeză, Orchestre Philarmonique de Strasbourg, Konzerthausorchester Berlin și altele. Între 2003 și 2010, Serghei a studiat în Rusia la Conservatorul de Stat din Kazan cu prof. Fuat Mansurov. Și-a continuat studiile din 2011 până în 2015 alături de prof. Scott Sandmeier, prof. Lutz Köhler și prof. Massimiliano Matesic la Universitatea de muzică din Freiburg. Sergey Simakov a fost beneficiar al unei subvenții din partea Deutsches Dirigentenforum din 2012.

Danil Răceu s-a născut la Sibiu, în 23 ianuarie 1960. A studiat la Academia de Muzică “Alexandru Dima” din Cluj-Napoca.

Doctor în muzică, Danil Răceu este concertmaistru al Filarmonicii Dinu Lipatti și a cântat de-a lungul carierei alături de muzicieni internaţionali de mare valoare şi sub bagheta unor dirijori consacraţi.

Danil Răceu a început să studieze vioara la vârsta de 5 ani. „Tata a fost cel care m-a îndrumat pe acest drum, el fiind un om cu vădite preocupări intelectuale”, rememorează muzicianul. A absolvit Liceul de Muzică din Sibiu, unde pe lângă vioară a studiat şi pianul. “De fapt, în adolescenţă mi-am dat seama ce înseamnă cu adevărat să cânţi sau, mă rog, cred că am încercat să-mi dau seama. Am fost însă fascinat şi de muzica rock a acelor ani şi, ca orice tânăr, visam chiar să am propria formaţie, lucru care s-a şi realizat până la urmă. Era perioada în care trupe precum Led Zeppelin, Deep Purple, Phoenix sau Sfinx entuziasmau imaginaţia oricărui tânăr rebel”.

La Satu Mare a ajuns în 1982, după absolvirea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj, în urma repartiţiei, dar și pentru că soţia lui este sătmăreancă şi lucrează tot la Filarmonica din oraş. O perioadă a fost profesor de muzică la actualul Liceu de Artă „Aurel Popp”, iar din anul 1990 este concertmaistru al Filarmonicii din Satu Mare.

A cântat pe scene din toată lumea. Împreună cu Filarmonica “Dinu Lipatti”, Danil a participat la numeroase turnee internaţionale şi a avut privilegiul să cânte pe scene importante ale lumii, împreună cu muzicieni valoroşi şi sub bagheta unor dirijori consacraţi. ”Am bătut Europa în lung şi în lat, însă am concertat şi în Asia. Japonia este ţara care m-a impresionat cel mai mult”, susţine muzicianul. De curând, Danil şi-a luat doctoratul în muzică, fiind printre puţinii angajaţi ai Filarmonicii sătmărene cu un asemenea titlu. “Recunosc că sunt un tip perfecționist şi mi-a plăcut tot timpul să fac un pas înainte în specializarea mea”, încheie Danil Răceu.

Vlad Răceu s-a născut în data de 27 februarie 1987 în Satu Mare, într-o familie de muzicieni, ambii părinți fiind violoniști. A început studiul viorii la frageda vârstă de șase ani, sub îndrumarea tatălui său, care de pe atunci deținea funcția de concert-maestru al Filarmonicii ,,Dinu Lipatti” din Satu Mare. Încă din perioada studiilor preuniversitare s-a remarcat la concursurile şi olimpiadele naționale, dovada fiind numeroasele premii obţinute. De la debutul scenic ca solist în cadrul concertelor pentru elevi organizate de Filarmonica Satu Mare, din anul 1995, activitatea sa concertistică include turnee atât în ţară, cât şi în Ungaria, Germania, Elveţia și Olanda.

În septembrie 2007 a obţinut locul I la Concursul Internaţional ,,Ştefan Ruha”, iar în luna decembrie a aceluiaşi an, premiul I şi Marele Premiu la Concursul Internaţional ,,Remember Enescu”. Susţine frecvent concerte în calitate de solist, în compania orchestrelor filarmonicilor din Satu Mare, Oradea, Botoşani, Craiova, Cluj-Napoca, Braşov, Târgu Mureş şi Sibiu.

Printre violoniştii cunoscuţi cu care Vlad a studiat în cadrul unor cursuri de măiestrie se numără Gabriel Croitoru, Nicuşor Silaghi, Sherban Lupu, Silvia Marcovic, Ernst Kovacic, Liviu Prunaru, David Grimal şi Florin Paul. A evoluat sub conducerea mai multor dirijori de bun renume: Cristian Mandeal, Christian Badea, Emil Simon, Petre Sbârcea, Gheorghe Costin, Gabriel Bebeşelea, Mihail Agafiţa, Lawrence Foster, Daniel Cohen. Soţia sa Octavia este pianistă, cei doi formând un duet apreciat în domeniul muzicii de cameră. Au un fiu care iubeşte deja vioara.

A urmat studiile de licență și ciclul de studii masterale ale Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la clasa de vioară a prof. univ. dr. Victoria Nicolae, absolvind în anul 2010 și respectiv 2012 cu nota maximă. În prezent este lector universitar doctor la catedra de vioară a Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima”, violonist în cadrul Filarmonicii „Transilvania” Cluj-Napoca și din ianuarie 2019 solist concertist al Filarmonicii ”Dinu Lipatti” Satu Mare.

Gruiţă Ienășoiu