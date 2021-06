FOTO/VIDEOEDITORIAL: ÎN CAREI LA PAS VIOI PRIN COPILĂRIE

- Advertisement -

Adesea m-am întrebat de ce noi ”cei mari”, suferim în maturitatea noastră plenară și maturată (nu măturată) … de fel și fel de angoase de multe ori auto-provocate, în timp ce mulți dintre copii și nepoții noștri, au curajul de a scăpa de aceste probleme … printr-o logică și o sinceritate dezarmante și de neînțeles câteodată de societatea adulților.

Așa că … profitând de ”Săptămâna Copiilor” care tocmai s-a încheiat, mi-am luat nevasta la braț și copilul în spate și am pelegrinat Careiul în regăsirea copilăriei.

Prima oprire o facem la Teatrul Municipal din Carei, unde în asistența a sute de pitici și părinți mascați, va rula proiecția filmului ”BERZELE”.

Berzele (titlu original: Storks) este un film de animație și comedie din anul 2016 produs de studioul Warner Animation Group, fiind regizat și scris de Nicholas Stoller și Doug Sweetland. Vocile sunt asigurate de Ty Burrell, Katie Crown, Jennifer Aniston și Andy Samberg, varianta dublată fiin asigurată de artiștii români : Smiley, Pavel Bartoș, Mihai Chițu, Lidia Buble și Dorian Boguță.

Berzele aduc bebeluşii la părinţi… sau cel puţin aşa făceau, livrând colete pentru compania globală Cornerstore.

Junior, eroul principal, cea mai silitoare barză din companie, urmează să fie promovat când, din greşeală, activează maşina de făcut bebeluşi, aducând pe lume o fetiţă absolut adorabilă. Disperat să livreze mica minune înainte să afle şeful de eroare, Junior pleacă într-o expediţie neautorizată alături de prietenul său Tulip, singurul om de pe Muntele Berzelor. Călătoria iniţiatică nu va duce doar la întregirea unei familii, ci le va ajuta pe berze să revină la adevărata lor misiune pe Pământ.

Aventura animată „Berzele” îi prezintă în distribuţia versiunii originale pe: Andy Samberg („Cloudy with a Chance of Meatballs”, ,,Hotel Transylvania”), Katie Crown („Clarence”), Kelsey Grammer („Toy Story 2”, „The Simpsons”), Ty Burrell („Finding Dory”, „Modern Family”), Keegan-Michael Key („The Angry Bird Movie”, „Keanu”, „Key&Peele”), Jordan Peele („Keanu”, ,,Key&Peele”) şi Danny Trejo („The Book of Life”, „Muppets Most Wanted”), personajul Lidiei, Sarah, fiind interpretat în versiunea în limba engleză de Jennifer Aniston.

Regizat de Nicholas Stoller („Neighbors”, ,,Forgetting Sarah Marshall” şi scenarist al filmului ,,The Muppets”) şi de către nomnalizatul la Premiile Oscar, Doug Sweetland (scurt-metrajul animat , „Presto” şi supervisor de animaţie la „Cars”), după un scenariu semnat de Stoller, filmul „Berzele” îl are ca producător pe Brad Lewis (câştigătorul Premiului Oscar pentru „Ratatouille”, „Antz” şi ,,Cars 2”) şi pe Nicholas Stoller, producători executivi fiind: Glenn Ficarra, Phil Lord, Christopher Miller, John Requa şi Jared Stern.

Producție de top americană, cu mesaje clare PRO FAMILIE și ANTI AVORT pronunțate, filmul Berzele, reușește să creeze o atmosfera plăcută și provocatoare, într-o sală plină (în limita normelor de distanțare fizică), unde micii spectatori însoțiți de părinți și bunici au putut urmări într-o liniște de admirat un spectacol cinematografic superb și de bun gust.

Filmul este distribuit în România de S.C. MOVIE TREND S.R.L. din Cluj Napoca și face o mare bucurie copiilor din 2018, când împreună cu o altă firmă specializată în proiectia de filme cinematografice au pornit într-o frumoasă aventura prin țară cu “Caravana Bucuriei”.

”Poposim în localități în care copiii nu au privilegiul să vadă foarte des Filme 3D și cu tehnologie performanta (proiector 3D, ecran 3D, ochelari 3D de unică folosință) și aducem filme cu subiecte educative care creează acel “altceva” în viața lor, de care copiii au nevoie să se dezvolte permanent” ne-a declarat doamna Mihaela Pop, reprezentanta firmei.

Ieșim încântați din sala teatrului careian, ca după o vizionare unică de film … și cu ”brațele pline” de emoțiile dăruite de ”Berze” mergem în Parcul Dendrologic unde se pregătește spectacolul de teatru pentru copii, ”Capra cu trei iezi”, după povestea marelui Ion Creangă.

”Teatrul de păpusi Spiriduș a prins contur si viață în urma cu opt ani, în urma unui vis de al meu” … ne spune doamna Ana Maria Dachmann, unul din coordonatorii și actorii teatrului … ” un vis devenit realitate , o realitate minunată”.

Alături de soțul ei Felician Ioan, doamna Dachmann, prezintă copiilor sătmăreni și nu numai cu multă pasiune lumea minunată a poveștilor, lumea teatrului.

”Mi se pare fascinant să fim aproape de copii, să vedem și să simțim bucuria lor, în timpul spectacolelor … e minunat sa lucrezi cu ei. Avem deja o relație specială, îi iubim pe toți și simțim ca și ei, împartășindu-le aceleași sentimente.

Am avut parte de multe întâmplări haioase … așa e când lucrezi cu copii, cele mai amuzante fiind replicile pe care le dădeau copiii în timpul spectacolelor, atunci când erau întrebați de personajele din povești.

E greu de imaginat cât de creativi și de hazlii pot fi uneori … spectacolele noastre fiind în primul rând educative, iar ei, copiii având din fiecare poveste câte ceva de învățat.

Am ales să punem în scenă în primul rând poveștile clasice ale copilăriei noastre, povești care trăiesc mai departe din generație în generație, clipe povestite de Spiridușul povestitor ”Boo Boo”, care în acest timp a devenit un personaj iubit de copii, … dar avem și multe alte proiecte pentru alte povesti, prin care sperăm să-i bucurăm pe copilași, unul dintre proiectele care deja au prins viață, fiind și ”Spiridușa Povestitoare Boo Boo Lyna” …. și pentru că în perioada pandemiei nu am putut fi alături de copii … și știind că ei duc dorul poveștilor și spectacolelor, ne – am gândit să oferim povești în mediul online.

Ne puteți urmări gratuit pe Canalul YOUTUBE ”Teatrul de păpuși Spiriduș”, unde veți găsi poveștile spuse de spiridușa ”Boo Boo Lyna” , povești pregătite cu mult drag.

Vă mulțumim doamnă și domnule Dachmann … și pentru originalitatea și modul în care știți să vă apropiați de sufletele celor mici … dar și ale celor mari … o să vă urmărim cu drag, și vă oferim distincția de ARTIȘTII ZILEI!

Plecăm la casele noastre, după o săptămână de copilărit … și cu speranța că ziua de mâine ne va aduce o lume mai frumoasă și cu mai multă lumină … PLINĂ DE COPII.

Valeriu IOAN