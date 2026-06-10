Descinderile desfășurate în cadrul operațiunii JUPITER în județul Satu Mare au dus la reținerea a trei persoane suspectate de contrabandă și comercializarea unor produse contrafăcute, percheziții au avut loc și la familia deputatului Adrian Cozma





Perchezițiile de amploare efectuate de polițiștii sătmăreni în cadrul operațiunii naționale JUPITER au avut primele consecințe concrete. După analizarea probelor ridicate în timpul descinderilor și administrarea materialului probator, anchetatorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei bărbați suspectați de implicare în activități de contrabandă și comercializarea unor produse care ar purta mărci contrafăcute.

Măsura a fost luată în urma celor 23 de percheziții domiciliare desfășurate în județul Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.





Perchezițiile s-au soldat cu rețineri

Potrivit anchetatorilor, în urma probatoriului administrat, trei bărbați cu vârste de 28, 34 și 49 de ani, din municipiile Carei și Satu Mare, respectiv din localitatea Iegheriște, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și punerea în circulație a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Decizia vine după ce, în timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat cantități importante de bunuri susceptibile a proveni din activități ilegale, precum și sume semnificative de bani și alte mijloace de probă.





Captură importantă în cadrul operațiunii

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat în vederea confiscării 169.980 de fire de țigarete, 8.601 recipiente de aproximativ șase litri care ar fi conținut detergent lichid susceptibil a fi contrafăcut, peste 30.000 de euro și peste 100.000 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate documente contabile, telefoane mobile, medii de stocare și alte probe care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Cantitatea mare de produse descoperite și valoarea bunurilor ridicate indică amploarea activităților investigate de autorități și complexitatea dosarului aflat în lucru.





Ancheta continuă

Cercetările sunt continuate de polițiști și procurori pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualei implicări a altor persoane.

Conform prevederilor legale, măsura reținerii reprezintă o etapă procedurală a anchetei și nu înlătură prezumția de nevinovăție. Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.





Percheziții și la familia deputatului Adrian Cozma