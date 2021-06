Încredere în tine și în produsul tău este primul pas al promovării

- Advertisement -

Sătmăreanca Miruna Volcovinschi are 25 de ani și este Specialist Marketing. Încă din primul an de facultate a lucrat fie ca Social Media Specialist, PR, Event Planner sau Copywriter, în diferite domenii sau firme, învățând constant și memorând experiențele colegilor mei. În prezent, deține propria agenție de publicitate, care a pornit de la ideea unui proiect pe termen lung, cu credibilitate, și continuă cu dorința de a fi o platformă prin care învață oamenii ce înseamnă acest domeniu, de ce are nevoie firma lor de o agenție, de a schimba mentalități și a responsabiliza în acest sens, dar cel mai important, de a le fi alături în aventura numită “identitate online”.

Mereu a fost pasionată de online și social media, ne spune ea, fiind consumatoare de conținut, a urmărit cu interes fiecare personalitate care activează în mediul acesta. A ajuns să cunoască destul de bine pasiunile și personalitățile lor, dar mai ales să le aplice în campanii și colaborări. Pe oamenii care lucrează în acest domeniu îi vor diferenția mereu informația și creativitatea, iar la final de zi contează cum aplici viziunea ta într-o mare de conținut, cum creezi comunități de oameni care te vor susține în drumul tău și îți vor rămâne loiali. La final de zi e mereu cu și despre oameni.

Ce te-a determinat să alegi acest domeniu?

Acum 10 ani când domeniul a luat o mare amploare în România, am realizat că este și domeniul în care aș vrea să profezez. Pe atunci nu se știau multe despre nișă, așă că am ales Dreptul o perioadă, dar am revenit mai apoi.

Cum a început totul?

La fel cum spuneam mai sus, am ales un alt domeniu în primă fază, dar pentru că a continuat să îmi placă și să mi se pară din ce în ce mai interesant, m-am reprofilat și a fost cea mai bună decizie din punct de vedere profesional, până în momentul actual.

Cum ai descrie domeniul tău de activitate?

Creativ, necesar, relevant.

Ce ar trebui să știe un antreprenor când își pornește afacerea în online?

Să fie pregătit pentru orice! Poate avea succes instant sau poate avea mult de lucru, dar să nu se lase descurajat. Nu există o formulă de aur care să îți garanteze succesul, există, în schimb, răbdare și viziune.

Care au fost cele mai dificile momente de care te-ai lovit în parcursul tău ca Specialist Marketing?

Cele în care trebuia să conving clientul că e nevoie să investească. Când ai alte cheltuieli sau o afacere la început de drum, de multe ori nu consideră marketingul important, iar aici e nevoie de multă educație pe subiect.

Din care greșeală ai învățat cel mai mult pe plan profesional?

Din celebra vorbă: ”Clientul nostru, stăpânul nostru.”. Nu există așa ceva, e cea mai mare greșeală să consideri că el poate să facă/zică orice, pentru că te plătește. E o colaborare!

Ne poți face o paralela între marketingul online și cel offline?

Ambele sunt importante, dar în 2021, dacă nu apari în online ca business, nu exiști. Sună foarte drastic, dar așa este, lumea nu mai aude de tine dacă singurele metode de promovare sunt prietenii și niște flyere.

Cum te asiguri că planul tău pentru o strategie o să funcționeze?

Începi cu un buget bine stabilit, apoi schițezi clientul ideal pentru tine (vârstă, locație, preferințe, domenii de interes, etc.) și începi să îți creezi identitatea online. E un proces mai lung, dar extrem de necesar!

Care sunt primii pași când vrei să îți promovezi munca?

Să ai încredere în tine și în produsul tău, pentru că e foarte ușor să te lași descurajat dacă observi că merge afacerea mai greu. Fă-ți un buget, observă concurența, țintește mereu către materiale de calitate și nu uita să îți creezi o comunitate. Acei oameni vor fi mereu true to your brand, iar asta te ajută foarte mult!

De ce atuuri ai nevoie in aceasta specializare?

Sugar, spice and a little bit of vision! Ah, și să nu uităm de originalitate!

Ce te diferențiază pe tine față de restul persoanelor de pe nisa ta?

Pe toți ne diferențiază creativitatea și informația, dar și nivelul de muncă. Se observă dacă lucrezi 2 ore sau 10 ore pe zi.

Ce înseamnă sa fii bun in marketing?

Înseamnă să înveți constant și să fi la curent cu tot ce se schimbă în jurul tău. Să cunoști psihologia consumatorului, să te pui în locului lui, să stăpânești tehnici de vânzare, sunt multe, dar nu imposibile.

De unde te inspiri?

Din orice. De la o culoare, la o piesă, până la o amintire sau un moment observat în timpul unei plimbări de seară. Tot ce ne inconjoară este o sursă nelimitată de inspirație pentru un marketer, trebuie doar să privești și să asculți!

Ce înseamnă domeniul tău de activitate pentru tine?

Locul meu de joacă, unde pot să experimentez și să mă distrez alături de toate ideile mele. Celebrul sfat: ”Găsește ceea ce-ți place si nu vei lucra un minut în viața ta!” e clickbait, nu există. Când găsești ceea ce-ți place, lucrezi fară oprire și te bucuri de proces.

Care este cea mai buna metoda de promovare pe care ai aplicat-o până acum și de ce?

Am construit campaniile pe feedback-ul primit din partea comunității și s-a observat schimbarea. Ai răbdare, fă research și pune în aplicare metoda care funcționează cel mai bine pentru tine și afacerea ta, dar mai ales, nu uita să ceri feedback!

Ce planuri de viitor ai?

Profesional, să am încredere în parcursul meu, sunt extrem de curioasă unde voi ajunge în 5 ani, spre exemplu. Asta presupune multă muncă și resurse, dar sunt convinsă că totul va decurge așa cum trebuie. Personal, sa merg în cel putin 3 city break-uri vara asta, pentru 2 am deja totul plănuit!