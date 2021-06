În această săptămână Filarmonica Dinu Lipatti ne introduce în programul unui cunoscut festival din Ungaria, aflat în acest la cea de-a șasea ediție, ediție care coincide și cu aniversarea cu numărul 100 a celui care a fost Cziffra György. Pentru aceasta îi vom avea ca invitați pe dirijorul Operei Maghiare din Cluj, Horváth József, și pe tânărul (33 de ani) dar consacratul pianist Balázs János, cel care a inițiat acest festival în urmă cu cinci ani.

Posesorii abonamentului cu nr. 29 și cei ai biletelor procurate de la Filarmonică sunt invitați vineri, 11 iunie, de la ora 18,30 în Sala Filarmonicii unde se vor delecta cu „Simfonia nr. 1 în Sol Minor” a lui Vasily Kalinnikov și, bineînțeles, „Concert nr. 1 în Mi Bemol Major pentru pian și orchestră” al lui Franz Liszt.

Horváth József s-a născut în 1975, iar la vârsta de şase ani a început să studieze vioara şi pianul. În anul 1999 a absolvit secţia dirijat cor şi în 2001 pe cea de dirijat orchestră ale Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj, unde a fost îndrumat de Petre Sbârcea, Florentin Mihăiescu, Cornel Groza şi Gheorghe Victor Dumănescu. A participat la cursuri de măiestrie susţinute de: Christfried Brödel, János Fürst, George Pehlivanian, Ghennady Rojdestvensky şi Kurt Masur.

Începând din 1999 Horváth József este dirijor al Operei Maghiare, iar din noiembrie 2006 şi al Operei Naţionale Române din Cluj. Dintre cele 29 de opere din repertoriul său amintim: Don Giovanni, Lucia di Lammermoor, Bărbierul din Sevilla, Nabucco, Macbeth, Traviata, Rigoletto, Trubadurul, Forţa destinului, Bal mascat, Don Carlos, Aida, Otello, Boema, Madama Butterfly, Tosca, Turandot, Carmen, Cavalleria Rusticana şi Paiaţe. Ca dirijor invitat a condus orchestrele Filarmonicilor din Arad, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Satu Mare, Sibiu, Timişoara, Târgu-Mureş, Orchestra de Cameră Radio din Bucureşti, Opera Naţională din Bucureşti, Opera Naţională Română Timişoara, Corul Radiodifuziunii din Budapesta şi Orchestra Simfonică RTVE din Madrid.

János Balázs, pianistul câștigător al Premiului Kossuth, este unul dintre cei mai căutați și de succes pianiști, un interpret obișnuit în sălile de concert renumite din lume. Este unul dintre puținii artiști înconjurați atât de dragostea publicului, cât și de recunoașterea profesiei.

A studiat și a absolvit Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. A lucrat cu artiști și dirijori celebri precum Mischa Maisky, Vagyim Repin, Tamás Vásáry, José Cura, Pinchas Steinberg, István Várdai, Charles-Olivier Munroe, Denép Stanehane, Ksenia Zharko sau Gwendolyn Masin.

În sezonul de concerte 2013/2014, a câștigat premiul Rising Star „Artist of the Season” de la artiști din 19 țări, susținând un concert în cele mai importante săli de concert din Europa, precum Concertgebouw Amsterdam, Cité de la Musique Paris, Megaron Athen, Musikverein, Palau de Musica, Barbican Center, Wiener Konzerthaus, Cologne Philharmonie. De atunci, a avut un succes răsunător în multe săli de concerte din întreaga lume, inclusiv în Teatro Colón Bogotá, Bozar, Marea Sală a Conservatorului Ceaikovski din Moscova, Conservatorul Regal Toronto, Capela Cziffra Senlis, München Künstlerhaus, Academia de muzică etc.

De asemenea, a evoluat ca invitat la cele mai cunoscute săli de concert din America și Asia. A aplicat pentru un curs de masterat la Universitatea McGill, Canada, Conservatorul de muzică Shenyang, Conservatorul de muzică din Hanoi. A cântat cu Filarmonica din Bruxelles, Filarmonica din Dortmund, Filarmonica Aspen, Filarmonica Națională a Ungariei, Orchestra de cameră Liszt Ferenc, Orchestra Óbuda Danubia, Orchestra simfonică a femeilor din Moscova, Orchestra Budafok Dohnányi și Orchestra Budafok Dohnányi.

Artistul, câștigător al Premiului Gramofon Liszt Prima, a făcut parte din viața concertelor maghiare de la vârsta de 16 ani, când a câștigat Concursul Internațional de Pian Ferenc Liszt, pe care l-a câștigat în alte 5 concursuri majore până la absolvirea universității, inclusiv la Cziffra.

În 2017, i s-a acordat Premiul pentru muzică al Academiei Maghiare de Arte, iar apoi statul polonez i-a răsplătit activitatea cu un premiu. De doi ani este membru al juriului pentru spectacolul de talente Virtuosos și, mai recent, în competiția franceză Cziffra.

Este dedicat determinării tinerilor să pășească în lumea muzicii. Concertele sale gratuite pentru copii au adunat peste zece mii de spectatori. În fața Bazilicii, a oferit seri unice de pian în aer liber, numite ZEnergia și aici a oferit o experiență muzicală de durată pentru multe mii de tineri.

În 2016, a fondat un festival de muzică clasică, pe care l-a oferit pentru a hrăni moștenirea intelectuală a modelului său, György Cziffra. Festivalul acordă o atenție specială sprijinirii tinerelor talente, ajutând artiștii la începutul carierei cu cursuri de master și premii mari în numerar.

Pass-urile sale independente, „3 fețe ale lui János Balázs”, „3 fețe ale pianului” și „ZongOpera” s-au încheiat, de asemenea, cu un succes complet. Stilul său virtuos, tehnica de pian la nivel înalt, împreună cu muzica profundă, are o abilitate specială de a se adresa publicului cu talentul său.

Din septembrie 2020, este profesor asistent în departamentul de pian al Universității de muzică Liszt Ferenc și membru al organismului public al Academiei Maghiare de Arte, președinte al consiliului consultativ al Centrului Cziffra.