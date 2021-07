Concurs de dramaturgie, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Satu Mare

- Advertisement -

Asociația FOCUS DRAMA și Teatrul de Nord anunță lansarea concursului de dramaturgie cu tema INSULA, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Satu Mare.

Textul câștigător va fi montat la Teatrul de Nord Satu Mare în stagiunea 2021- 2022, iar alte două finaliste vor beneficia de realizarea unor spectacole lectură în cadrul evenimentului Focus Drama. Concursul se adresează tuturor autorilor de limbă română, indiferent de vârstă și experiență profesională.

Considerente asupra temei INSULA:

Pandemia reprezintă o stare cu totul nouă, neașteptată și nesigură pentru lumea modernă, sub toate aspectele sale. Celeritatea răspândirii SARS COV 2, marcată de amploarea pe care au luat-o, pe de o parte măsurile de limitare a răspândirii, precum și schimbările individuale – structurale și esențiale – la nivel global, ne-a făcut pe toți să ne regândim prioritățile și să conștientizăm totodată că nu suntem indestructibili. Mai mult decât atât, pandemia actuală este extrem de diferită de pandemiile cu care omenirea s-a confruntat până în prezent. Expunerea la tehnologiile informației, dar și gradul ridicat de fake-news provenit mai degrabă din lipsa datelor sau din căutarea senzaționalului, a divizat practic lumea.

Însă, pe lângă toate cele menționate mai sus, este tot mai vizibil un alt impact pe care această pandemie l-a avut asupra noastră, a tuturor. Două dintre categoriile de bază ale gândirii sunt timpul și spațiul. Ne raportăm fără echivoc la ele atunci când formulăm de la cele mai simple până la cele mai complexe raționamente. Acest aspect al gândirii are implicații mult mai adânci în firea socială a omului. Barbara Adam, în articolul său The Temporal Landscape of Global/Izing Culture and the Paradox of Postmodern Futures susține că timpul și spațiul social dictează modul în care ne conducem individual viețile. Cu alte cuvinte, aceasta susține că managementul acestor două aspecte ale gândirii a ajuns, prin prisma modernității, să se realizeze oarecum colectiv, la nivel global și cu o rapiditate extremă, având în vedere și tehnologiile avansate de care dispunem. Prin urmare, am devenit tributari unei continuități, unui aspect liniar și disruptiv al spațiului și timpului. Ciclicitatea activităților noastre sociale și chiar individuale, la nivel global, nu a suportat nicicând întreruperi mai bruște și mai iminente ca cea cauzată de pandemia COVID.

Discontinuitatea activităților zilnice, distanțarea forțată de lupta împotriva virusului amenințător, precum și izolarea la care am fost supuși cu toții, ne-a dus cu gândul la o INSULĂ. Nu vorbim despre o insulă fizică, ci despre una ipotetică. Ne-am amintit cu toții de eterna întrebare „ce ai duce cu tine pe o insulă pustie?” și ne-am gândit că această întrebare are implicații mult mai adânci pentru prezentul nostru, al tuturor. Așa că am decis că această temă ar fi nemaipomenit de potrivită pentru demersul concursului de dramaturgie pe care îl propunem. Pornind de la ideea de INSULĂ, dorim să impulsionăm creațiile dramatice în direcția aceasta. Redăm și câteva aspecte privind clarificările asupra abordării temei:

– Insula – reprezintă un spațiu fictiv, ceva care este în fiecare dintre noi, poate fi locul unei izolări fizice sau poate deveni locul unei izolări psihice;

– Pornind de la întrebarea „ce ai lua cu tine pe o insulă pustie?” vrem să aflăm ce a dus omul cu el în izolare, în distanțare, cât a cântărit de fapt lipsa vieții sociale și desigur, cu ce a ieșit din această perioadă, ce a acumulat, ce s-a schimbat, care este rezultatul, care este rutina lui actuală;

– O serie de studii au arătat: creșterea ratei divorțului, creșterea natalității după primul lock-down. O serie de știri au arătat cât de dificilă este izolarea, dar ne-au amintit și de cât de creativ este românul, dacă este nevoit. Nu trebuie ratate nici aspectele comice ale acestei „debarcări” forțate.

Regulamentul concursului:

– Piesele vor fi trimise pe e-mail, la adresa focusdrama.ro@gmail.com până cel târziu 30 septembrie 2021

– În cadrul selecției se va ține cont de originalitatea propunerii, calitatea scrisului, relevanța abordării pentru tema concursului

– Nu se acceptă texte montate sau publicate înainte de data limită a concursului

– Autorul textului câștigător trebuie să aibă disponibilitatea de a adapta textul în funcție de nevoile scenice

Calendar:

– 30 Septembrie 2021 – data limită de trimitere a textelor

– 15 Octombrie 2021 – anunțarea rezultatelor

– Octombrie – Noiembrie – producția spectacolului și a celor două spectacole lectură

– 3 – 5 Decembrie 2021 organizarea evenimentului FOCUS DRAMA la Teatrul de Nord Satu Mare