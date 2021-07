Unde își petrec sătmărenii concediile vara aceasta

- Advertisement -

Ca orice domeniu, și turismul are atât avantaje cât și dezavantaje. După spunese specialiștilor în domeniu, avantajele domeniului sunt că poți să te dezvolți, să vezi zilnic destinații noi, „vin turiști cu destinații necunoscute ție, ca agent de turism, probabil până în momentul de față și astfel le caută pentru ei, sunt clienți care au auzit de anumite destinații și atunci le căutăm împreună” aspune agentul de turism Costin Alexandrina. Dezavantajele domeniului sunt momentele în care turiștii se îmbolnăvesc în vacanțe, iar atunci automat vânzătorul de destinație și pachet se consumă deoarece se pot întâmpla tot felul de lucruri, dar acest lucru nu depinde de nimeni. În aceste cazuri, agentul trebuie să ia legătura cu casa de asigurări, „de asemenea pot exista și clienți nemulțumiți în sensul în care poate tu le dai o destinație și nu se regăsesc în destinația resprectivă, totul este loz în plic, ca în orice alt domeniu” mai adaugă aceasta.

Tot mai mulți români au asaltat litoralul Mării Negre și Egiptul

În România, mai ales pe timpuri pandemice turismul se află într-o foarte bună creștere deoarece oamenii trăiesc oarecum că trebuie să se deplaseze, fapt care ar putea ridica riscurile de infecție cu noul Coronavirus. Tot mai mulți români au asaltat litoralul Mării Negre, de asemenea zonele muntoase sunt și ele foarte căutate.

„Deocamdată litoralul rămâne în top, Marea Neagră, pe de altă parte mă întreabă tot mai multă lume de zona muntoasă, de Brașov. Am observat că de o perioadă chiar dacă iarna este mai cerută destinația muntoasă, acum cu pandemia, lumea încearcă să iasă afară în natură și acolo probabil, aceste zone îți oferă mai multe evadări, poienițe, plimbări cu telefericul. Chiar susțin că s-a dezvoltat zona destul de puternic și lumea merge în campinguri în zonele acestea pentru a fugi de clima care acuma s-a instalat dintr-o dată, dar bănuesc că și pandemia ne-a scos să ieșim udeva și mulți care nu au vaccinul aleg ori munte ori mare de la noi” afirmă Costin Alexandrina

Cu toate acestea, tot destiinațiile din străinatate sunt mai căutate pentru că probabil și oferă mai multe pentru prețul cerut. Spre exemplu, Bulgaria e mai asaltată, la 500, 400 de euro, poți să găsești hotel de 5 stele cu ultra all, pe plajă și probabil cei de afară sunt un pic mai atenți la nrvoile turiștilor.

„Acum în top 3 destinații se afla Egiptul, Turcia și Bulgaria. Pentru că bugetul este foarte accesibil, găsești în Egipt la 900, 800 sau chiar 700 sau 500 de euro pentru două persoane, pachete cu All Inclusive. Nici Turcia nu se lasă mai prejos, la fel ca și Egiptul, ambele au zboruri de la aeroportul din Baia Mare, fiind aproape, este un plus pentru turiștii sătmăreni. Să nu uităm de Grecia, dar totuși mai puțin pentru că nu oferă sisetm All Inclusive” mai adaugă Alexandrina

Tinerii sătmăreni aleg să își petreacă concediul de obicei în străinătate, după cum a mărturisit agentul de turism Alexandrina Costin pentru Gazeta de Nord Vest, una dintre destinațiile preferate de tineri este Egiptul din cauza bugeului accesibil și se oferă condții foarte bune. Pe de altă parte, seniorii din județul Satu Mare aleg Turcia pentru că oferă condiții de lux la un nivel mai ridicat față de resorturile din Egipt și probabil comparativ cu bugetul tinerilor, au un buget mai ridicat. În România, destinția preferată de tineri este Mamaia, care oferă pe lângă hoteluri cu mese incluse, studiouri tip apartament, iar persoanele mai vârstnice se îndreaptă tot mai mult spre Sinaia, Ogna Șugatag, cu alte cuvinete zonele balneo.

Autoritățile elene pot efectua teste rapide la punctele de control a trecerii frontierei.

„Dacă alegi o destinație în care trebuie să te deplasezi cu mașina, apare problema statului la cozi pentru că în momentul de față, la vamă se cer documente în plus, adică vaccin, dacă nu esti vaccinat ai neaparat nevoie de un test negativ, te poți testa pe moment, iar acest fapt durează, pe lângă ai nevoie de înregistrare online, se cer toate acestea pentru că mulți au încercat să falsifice certificatele, astfel dacă alegi calea terestră, cu mașina, ești un pic în întârziere, ori unde pleci. Eu zic și sper că asta va mai ține încă un an maxim. Într-adevăr și calitatea hotelelor a scăzut puțin, am avut clienți care s-au plâns în sensul că nu au găsit condițiile din anii precedenți, pandemia și-a lăsat amprenta peste orice destinație” mărturisește Alexandrina Costin

Conform informațiilor comunicate de autoritățile elene, la vama cu Grecia, turiștii au nevoie de pașaport sau de buletin, pe lângă, aceștia mai trebuie să prezite un formularul PLF care conține mai multe detalii despre turist și obligatoriu adeverință de vaccinare, turistul trebuie să aibă 14 zile de la administrarea celea de a doua doză de ser ori rezultatul negativ al unui test PCR. De asemenea, un document eliberat de un laborator autorizat sau un certificat medical care să ateste că persoana în cauză a fost diagnosticată cu COVID-19 într-un interval cuprins între 30 și 180 de zile anterior datei sosirii în Grecia, dar și un certificatul european digital COVID-19, în format tipărit sau digital.

Autoritățile elene pot efectua teste rapide, algoritmic, la punctele de control a trecerii frontierei. Fiind vorba de o testare rapidă, călătorul așteaptă pe loc, la frontieră, rezultatul testului. În cazul unui rezultat pozitiv, călătorul va sta în carantină 10 zile, într-o locație stabilită de autoritățile elene.

Aceste condiții au fost actualizare în data de 5 iulie a acestui an.

„Turiștii care intră în Grecia pot să fie testați aleatoriu chiar dacă la vamă au prezentat un test PCR. Cei cu adeverință de vaccinare au șanse mai mici să fie retastați. Prioritatea in trafic este oferită autocarelor cu turiști” afirmă un ghid de turism pentru Gazeta de Nord Vest