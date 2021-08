Țara Oașului a prins din nou viață și culoare, în luna august. După un an cu restricții legate de pandemie, oșenii și-au reluat obiceiurile și tradițiile legate de Sfântă Mărie, de danțu la ciupercă ori de nunțile tradiționale.

În acest an, la seria de evenimente organizate în luna august și legate de Zestrea Oașului am avut și Festivalul Internațional GO52, organizat de Camera de Comerț Industrie și Agricultură Satu Mare în parteneriat cu Primăria Negrești- Oaș.

“De câţiva ani, sub brandul ZESTREA OAŞULUI se desfăşoară o salbă de evenimente diversificate, am încercat pe gustul tuturor categoriilor şi generaţiilor de negreşteni, şi nu numai, inclusiv a celor din diaspora care au sosit în această perioadă într-un număr atât de mare. Luna august de mulţi ani este declarată luna negreştenilor de pretutindeni. Din păcate, anul trecut, din cauza pandemiei nu am reuşit să organizăm evenimente, dar încercăm anul acesta, evident cu respectarea măsurilor sanitare, să creăm cât mai multe evenimente. Am început din luna iulie cu tabăra de creaţie „Pe uliţele satului”, unde am avut sute de participanţi atât de acasă, cât şi ai copiilor plecaţi în afara graniţelor ţării, tradiţionalul târg de produse tradiţionale, săptămâna trecută am organizat Ziua Diasporei, un eveniment care s-a bucurat de un real succes. Am avut dialoguri constructive şi consistente, dar în acelaşi timp am încercat să găsim soluţii la problemele tuturor. Am văzut multă deschidere, multă dorinţă de implicare, mult dor de casă şi multă motivaţie de a se întoarce acasă. În acest context, împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie, am contribuit şi noi la implementarea unui proiect, Festivalul Internaţinal GO 52 România ”, a spus primarul Aurelia Fedorca în cadrul unei conferințe de presă.



Directorul Camerei de Comerţ Satu Mare, Daniela Culic, a spus că evenimentul are loc în cadrul unui proiect european cu privire la reinventarea culturilor tradiţionale de muncă cu participanţi din România, Slovacia, Ungaria şi Ucraina. Scopul proiectului este de promovare a patrimoniului material, a poveştilor oamenilor şi stilurilor de viaţă din zonele menţionate.

”Este un alt mod de a face turism, de a ne cunoaște județul și împrejurimile. Totul e pe o rază de 200 km în România, Slovacia, Ungaria și Ucraina. A trebuit să ne grăbim puțin cu organizarea festivalului de la Negrești-Oaș pentru a nu avea la toamnă probleme cu valul patru al pandemiei. În ciuda vremii caniculare ne-am bucurat în aceste două zile de expoziţii de produse tradiţionale şi de un spectacol folcloric. Am avut o surpriză plăcută și prin prezentarea unei nunți tradiționale, duminică la Muzeul Țării Oașului și în plus oaspeții noștri au asistat și la slujba de Sfântă Mărie de la Tur și Negrești-Oaș”, ne-a spus Daniela Culic, directorul Camerei de Comerț Satu Mare.

Ieri după-amiază, la Negreşti-Oaş au concertat în cadrul festivalului Petrică Mureşan, Lavinia Goste, Ansamblul Transilvania, Ansamblul Doruri Sătmărene, Maria Petca şi Bianca Cionca şi Maria Tripon, dar și invitați din Slovacia și Ucraina.

Oaspeții din Ungaria au făcut o demonstrație de gastronomie, slovacii au venit cu un celebru ansambu folcloric din Kosice…Iar oșenii, așa cum le e renumele, au fost campioni la dans, țâpurituri și bineînțeles ospitalitate…

Florin Muresan