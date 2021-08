”Fii eroul străzii tale!” este îndemnul pe care USR PLUS îl adresează sătmărenilor

- Advertisement -

La sediul USR PLUS a avut loc în azi, 11 august 2021, de la ora 10.00, o nouă conferință de

presă în cadrul căreia a fost lansată o platformă dedicată sătmărenilor,

www.satu-mare.org.

Este aplicația gândită și lansată de consilierul USR PLUS, Diana Molnar

Creț, cu sprijinul deputatului USR PLUS, Radu Panait. Costul aplicației a fost suportat din indemizația de consilier a doamnei Diana Molnar-Creț și însumă o muncă de luni de zile și foarte multe detalii, care au făcut ca aplicația să fie ușor de folosit pentru oricine, atât pentru seniori cât și pentru tineri.

”Cu toții ne dorim un oraș european, cu toții ne dorim un oraș și un județ mai îngrijit și mai frumos. Dar ce trebuie să înțelegem este faptul că aceasta depinde și de fiecare dintre noi, de implicarea directă a fiecăruia. Prin crearea website-ului Satu-mare.org, noi am făcut un prim pas. Ideea acestui site mi-a venit pe baza experienței mele din anii în care am locuit în diferite capitale europene. Mi-am dorit ca relația directă și deschisă a cetățenilor cu autoritățile, pe care am văzut-o în altă parte, să existe și la noi. Știu că nu toată lumea are timpul, este confortabilă sau știe cum să depună o petiție sau o sesizare la Primărie. Mi-am dorit ca fiecare sătmărean să poată avea o metodă simplă prin care să poată raporta neregulile pe care le vede. Așa s-a născut StradaMea. Aceasta este platforma în care fiecare sătmărean, indiferent că este din municipiul Satu Mare, din Negrești Oaș, din Carei, din Tășnad sau oricare altă localitate din județ, poate să semnaleze problemele pe care le vede pe strada lui, în cartierul lui sau în zona lui. StradaMea este doar primul pas în rezolvarea problemelor, noi ne vom asigura că acestea ajung mai departe la autorități. Mi-ar plăcea să văd că tot mai multă lume accesează site-ul și îl folosește. Aceasta este aplicația fiecărui sătmărean, haideți să o folosim să schimbăm înfățișarea județului nostru. Acesta este îndemnul meu pentru fiecare sătmărean: accesează website-ul satu-mare.org, raportează problemele pe care le vezi și fii eroul străzii tale!”, a declarat consilierul local USR PLUS, Diana Molnar Creț.

Sătmărenii vor raporta probleme din fiecare colțișor al județului Satu Mare, indiferent că vorbim de mediul rural sau urban. Persoanele care raportează problemele rămân anonime, și nimeni nu va putea vedea cine stă în spatele acesteia. Odată raportate, problemele ajung direct la Biroul Parlamentar, iar în continuare acestea vor fi transmise de către deputatul Radu Panait și senatorul Robert Zob, mai departe autorităților competente în soluționarea lor.

”Noi sătmărenii suntem oameni proactivi, ne dorim să contribuim fiecare în puținul nostru pentru un oraș sau un județ mai frumos, dar pentru asta avem nevoie de niște unelte, iar Satu-Mare.org este acea unealtă care ne permite să fim proactivi. Prin asta demonstrăm că digitalizarea se poate face și la costuri decente atâta timp cât te interesează eficiența și produsul finit. Fluxul de transmitere a raportărilor va fi următorul : oamenii fac raportarea direct pe satu-mare.org , noi verificăm raportarea prin voluntarii noștri, după care de la biroul meu parlamentar sau al colegului meu, senatorul Robert Zob, o vom transmite autorităților abilitate să o rezolve conform legii, și tot noi vom urmări rezolvarea problemei”, a declarat deputatul Radu Panait.

În trecut, primăria municipiului Satu Mare a lansat o aplicație pentru mobil tot în scopul raportării problemelor, însă fără succes.

”Aplicația lansată de către primărie a fost realizată fără a acorda atenție utilizatorilor, și nu cred că vreunul dintre noi am folosit-o cu succes vreodată. Costul folosit în realizarea acestei aplicații, cei 1.200 de lei din indemnizația de consilier a Dianei, este dovada că digitalizarea poate fi făcută și la costuri decente atâta timp cât te interesează eficiența și produsul finit”, a conchis deputatul Radu Panait.

De la gropile în asfalt, la zonele sufocate de gunoaie aruncate la întâmplare, sătmărenii pot raporta orice fel de problemă.

”Străbat săptămânal drumul Negrești Oaș- Satu Mare, uneori zilnic, și nu o dată mi s-a întâmplat să sesiez probleme pe drum. De la gropile din asfalt la gunoaiele aruncate la întâmplare pe marginea străzilor. Treceam pe lângă aceste probleme și mă gândeam că puterea de a le îndrepta nu stă mereu în mâinile mele, însă acum e diferit. Îi încurajez pe toți locuitorii județului Satu Mare să apeleze la această aplicație. Să intre și să sesizeze fiecare problemă pe care o identifică în oraș”, a declarat senatorul Robert Zob.

La final, mesajul a fost unul cât se poate de simplu: ”Accesează website-ul satu-mare.org, raportează problemele pe care le vezi și fii eroul străzii tale!”