Mircea Govor, despre zvonuri cu candidați și candidaturi

Dacă e luni seara, e Mircea Govor la Actualitatea sătmăreană. Managerul NVTV a vorbit deschis despre situația politică actuală atât la nivel județean, cât și la nivel național , despre situația legată de pandemie și pericolul valului patru și mai ales despre situația economică din țară.

Mircea Govor nu a ocolit nici situația din fotbalul românesc după înfrângerile pe bandă rulantă din cupele europene și despre rezultatele obținute de delegația României la Jocurile Olimpice.

Despre aglomerația de la vămi…

Mircea Govor nu s-a arătat deranjat de faptul că luna august a adus aglomerația pe drumurile din municipiu și județ.

”Mi-e mai mare dragul să văd că românii se întorc acasă. E un lucru important, să se simtă bine acasă în sânul familiei și în siguranță. Nicăieri nu e ca acasă… Chiar dacă e mai mare aglomerație și la vămi, și pe șosele, și în oraș, eu sunt bucuros să-i văd pe români revenind acasă, mai ales că a fost un an greu de pandemie peste tot în Europa!”, a spus Mircea Govor, care a mai amintit că ar fi și mai mulțumit dacă românii ar rămâne definitiv acasă și ar avea condiții de trai și salarizare ca în Occident.

Despre speculațiile legate de alegerile din PSD Satu Mare

Mircea Govor a comentat și anumite zvonuri apărute în mediul online legate de unele candidaturi surpriză la șefia PSD Satu Mare.

”De aceea e frumoasă viața politică pentru că mereu apar știri interesante, comentarii…Eu o să fiu scurt pe acest subiect, nu vreau să fac multe comentarii și nici nu e cazul. Despre profesorul Călin Durla pot spune doar atât că e un om foarte serios. Faptul că lucrează la Ministerul Educației, nu ca angajat la o persoană fizică, ci la ministrul secretar de stat, eu am stat de vorbă cu el și mi-a spus că a acceptat postul doar pentru a fi în postura de a ajuta învățământul sătmărean, să aducă plus valoare, mai ales că nu se prea mișcă lucrurile. Acesta a fost răspunsul domnului Călin Durla vizavi de prezența lui în cadrul Ministerului Educației. Acum, în interiorul PSD, eu personal l-am rugat să facă parte din echipa de conducere ce se structurează la municipiu pe lângă Ioana Bran. Adică, Ioana Bran –președinte, Călin Durla-primvicepreședinte și ceilalți colegi, secretar –Gheorghe Rentea și apoi vicepreședinții…Eu am avut discuția cu el și alți colegi să găsim soluții să punem pe picioare echipa de la municipiu și să avem rezultate în 2024. Căci de fapt ăsta e obiectivul…să redevenim o forță la nivel județean cu PSD”, a spus Mircea Govor, care a mai precizat că a discutat despre subiect cu actualul consilier local PSD, Călin Durla, și că acesta nu e interesat de o candidatură la șefia filialei județene PSD.

”Călin Durla a recunoscut că a fost abordat de o persoană, nu acum și nici nu îl interesează să candideze la șefia PSD Satu Mare. Sunt speculații și atât. Sunt într-o relație foarte bună cu Călin Durla și îmi face plăcere să am un profesor de nivelul lui partener de politică… Până pe 25 octombrie tot avem timp să speculăm și să facem scenarii…Dar data alegerilor va fi stabilită de colegii mei, nu de un singur om, la fel și strategia partidului pentru viitor!”, a punctat Mircea Govor.

Despre candidați și candidaturi la șefia PSD Satu Mare

”Legat de candidatură…eu am spus-o din aprilie că voi candida la șefia PSD Satu Mare. Nu o să am niciun iepuraș. Și vă asigur că în momentul în care îmi voi depune candidatura voi avea cea mai puternică echipă din care să facă parte primari, consilieri județeni, oameni care pot aduce voturi…Dorința mea, de altfel, e ca PSD să devină un partid frecventabil și să fim din nou o forță pe plan județean și să obținem cât mai multe voturi pentru PSD. Pentru a readuce PSD la putere, căci e clar că actuala guvernare duce țara spre dezastru”, a spus Mircea Govor, acesta amintind de asemenea că strategiile în partid nu le face un singur om, ci echipa care va câștiga cu moțiunea șefia pentru următorii patru ani.

“În privința alianţelor… din punctul meu de vedere, strategia şi decizia o iau forurile de conducere din partid, nu un singur om. De aceea se merge pe moțiune la alegerile la nivel de PSD Satu Mare… Deciziile se iau în echipă!”, a mai spus Mircea Govor.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană, de luni seara, poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.