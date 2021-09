Cupa României : Sătmărenii Alin Văsălie și Mircea Donca o califică pe Minaur Baia Mare în optimi

- Advertisement -

donca

Liderul seriei a 10- a a Ligii a 3-a, Minaur Baia Mare a reușit învingă pe Poli Iași, scor 3-1 și să se califice în optimile Cupei României.

Interesant e că golurile minerilor au fost marcate de sătmărenii Văsălie și Donca.

Minaur Baia Mare a deschis repede scorul cu Poli Iași, prin Alin Văsălie, în minutul 13. Scorul după 45 de minute a fost egal, 1-1, după reușita lui Alexandru Iulian Zaharia.

Formația pregătită de Ciprian Danciu a marcat de două ori în partea a doua, prin Mircea Donca, minutul 61, și Alin Văsălie, minutul 65, pentru accederea în 8-imile Cupei României.

De remarcat că la Minaur au mai evoluat alți doi jucători crescuți de Dacian Nastai la LPS Satu Mare, Micaș și Ciocan!Iar ul alt sătmărean, Bura a fost rezervă neutilizată…

Minaur Baia Mare: Gudea (cpt.) – Ant. Lung, Oiță, Mih. Lazăr, Dav. Simion – Micaș (V. Giurgiu 81′), Donca (Cip. Stanciu 62′), D. Matei – Chinde (Ciocan 62′), Teuț (Batchabi 62′), Văsălie (Jucan 84′). Rezerve neutilizate: Băilă – Bura, Potcoavă, Urs.

Antrenor: Ciprian Danciu.

După succesul cu Poli Iași mijlocașul Mircea Donca ne a oferit și un miniinterviu…

GNV– Sunteți lideri ineînvinși n seria 10 a Ligi a 3-a si acum v-ați calificat la pas in optimile Cupei României, cum explici acest parcurs perfect?

Donca Mircea – Suntem un grup foarte puternic, unit, si asta cred ca se refleca si in teren. Nu ma asteptam sincer la un parcurs fara greseala pana acum, dar incercam sa luam meci cu meci si pana acum nu am dat gres. Speram sa ramanem in frunte pana la finalul campionatului si in cupa sa avansam cat mai mult.

GNV-Doi sătmăreni au calificat pe Minaur…

Mircea Donca- Da, am marcat si eu, iar Alin Văsălie a marcat de două ori, dar este meritul echipei la fiecare gol. Suntem profesionisti si incercam sa ne facem treaba la echipa unde activam

GNV- Urmeaza duelul cu Șimleul lui Dacian Nastai si apoi cu CSM Satu Mare, la ce vă așteptați?

O sa avem două meciuri de foc, mergem la Simleu dupa o serie de meciuri foarte grele si solicitante, am jucat din 3 in 3 zile in ultimul timp. Domnul Dacian Nastai face o treaba foarte buna acolo, personal il cunosc, stiu cum lucreaza si cat de greu o sa ne fie sa castigam acolo, dar noi mergem doar cu gandul la victorie. Si meciul cu Satu Mare la fel, ei sunt intr-o criza, au nevoie neaparat de puncte, astfel se anuntat un meci foarte greu, pe langa faptul ca e unul special pentru noi satmarenii de aici.

GNV- Dupa încă o promovare ratată, mai are Baia Mare răbdare cu Minaur?

Mircea Donca- Ca peste tot, oamenii cer performanta in fiecare an, pornim mereu cu gandul la promovare, dar cred ca anul acesta dupa inceputul de campionat, oamenii incep sa revina alaturi de echipa si ne sprijina la fiecare meci pentru indeplinirea acestui obiectiv.