Concert Simfonic (joi) și Recital Cameral (sâmbătă) în această săptămână la Filarmonica Dinu Lipatti

Zilele Muzicale Sătmărene continuă să ne răsfețe cu compozitori celebri și interpreți cu notorietate afișând un melos de cea mai bună calitate. Răzvan Stoica (vioară) și Andreea Stoica (pian) ne poartă joi, de la ora 18,30 (abonament nr. 5), pe portativele inscripționate de Felix Mendelsson – Bartholdy și Antonin Dvorak, iar Silvia Sorina Munteanu (solistă) și Viorela Ciucur (pian) ne aduc aminte sâmbătă, de la aceeași oră 18,30 (abonamentul cu nr. 6), că au trecut 110 ani de când trupul lui Gustav Mahler a fost condus la cimitir.

Așadar, joi vom asculta „Concertul pentru vioară și pian în Re Minor” a compozitorului german de origine evreiască și „Serenada pentru orchestră de coarde în Mi Major” a etnicului ceh din Imperiul Austriac. Mendelsson și Dvorak au impresionat muzicologii de la începutul și mijlocul secolului al XIX-lea.

Gustav Mahler, pe parcursul vieții sale, dar și după, a trăit prin muzica sa situații controversate. Când aplaudat preț de peste jumătate de oră, când mânjit cu toate noroaiele scurse de penițele criticilor. Când ridicat pe piedestalul nemuririi, când interzis. Originea sa evreiască i-a adus multe din aceste ponoase, dar și stilul muzical uneori lânced, alteori organic (cu triluri și mugete) l-au trecut prin sita nu totdeauna condescendentă a contestatarilor săi.



Cu toate că pe parcursul vieții sale a trecut de la iudaism la creștinism, naziștii nu l-au iertat, fiindu-i interzise compozițiile. Renașterea sa a avut loc după 1945, iar recunoașterea deplină după 1955.

În continuare situația pandemică la nivel mondial are repercursiuni asupra participării spectatorilor în sălile de concerte. Nici Satu Mare nu este scutit de inconveniente. Datorită regulilor şi a măsurilor impuse de autorităţi, sala poate primi doar 50% din capacitatea sa, astfel numărul locurilor este limitat.

La concerte pot participa persoanele care:

-sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare

-prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore

-prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore

-se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Soprana Sorina Munteanu, astăzi una dintre vedetele scenei lirice româneşti, a absolvit Facultatea de Arte din Timişoara, a urmat cursuri de Masterat la Academia de muzica Gh.Dima din Cluj, a participat la cursuri de măiestrie susţinute de Mariana Nicolescu 1996, Alexandru Farcas 1997, Ionel Pantea 2000, Renato Bruson 2004 și Viorica Cortez 2009. În 1995 debutează ca mezzosoprană, la Opera din Cluj. În 2002 a devenit prim solistă a Operei din Timişoara. Are o voce rară, aşa numita voce falcon, care permite abordarea cu egal succes atât a repertoriului de mezzosoprană, cât şi a celui de soprană dramatică. În anul 2003 a devenit prim solista Operei din Bucureşti. Sorina Munteanu a repurtat succese impresionante la operele din Essen, Budapesta, Bratislava, Praga, Frankfurt. Ca interpretă de lied sau a unor partituri vocal – simfonice a fost invitată în Statele Unite ale Americii, Belgia, Bulgaria, Germania, Olanda, Franţa, Italia, Elveţia, Macedonia, Portugalia, Spania. În 2010 a primit în cadrul galei vip, titlul de artistul liric al anului.

Viorela Ciucur este cadru didactic la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, este doctor în muzicologie, din 2003 este şi profesor asociat la Universităţi din New Jersey, a susţinut peste 300 de recitaluri şi peste 50 de concerte cu orchestrele ţării, a cântat pe scene din Germania, Italia, Anglia, Olanda, Austria, Grecia, Canada.

Despre Răzvan Stoica am mai scris pe această pagină. Reamintim că a câștigat în 2013 premiul New Talent la Bratislava, cea mai importantă competiție dedicată tinerilor muzicieni, fiind primul muzician român cu o asemenea performanță în istoria acestui concurs inițiat de Sir Yehudi Menuhin. Are în palmares peste 30 de premii naționale și internaționale, iar din 2009 cântă pe vioara Stradivarius ex – Ernst din 1729, câștigată în urma concursului Strad Prize, de la Salzburg, unde a avut 170 de contracandidați. Din 1996 cântă alături de sora sa, pianista Andreea Stoica, în Duo Stoica, o formulă de succes care i-a adus în concerte și recitaluri nu doar pe mari scene din Europa, dar și în Statele Unite și Asia.

Cariera muzicală a Andreei Stoica începe la vârsta de cinci ani, atunci când tatăl i-a dat primele lecții de pian. Talentul tinerei a fost evident încă din primii ani, iar la vârsta de șase ani a început cursurile de specialitate la Colegiul Național de Muzică George Enescu din București. În toți acești ani, Andreea Stoica a participat la cursuri de măiestrie în Italia, Germania, Coreea sau Olanda cu pianiști de prestigiu precum Maurizio Pollini, Constantin Ionescu Vovu, Paul Badura-Soka, Anatol Ugorski sau André Previn.

Laureată a mai multor concursuri internaționale, forța înnăscută, tehnica impecabilă și virtuozitatea, alăturate unei profunzimi emoționale lirice, i-au asigurat Andreei recunoașterea artistică. A urmat o activitate muzicală intensă de-a lungul Europei, atât în recitaluri, cât și alături de orchestre.

Începând din 2014, Andreea Stoica este solistă permanentă a orchestrei de cameră Kamerata Stradivarius (Olanda), alături de care a susținut numeroase turnee europene, cu un program divers, ce îmbină cele mai apreciate lucrări clasice și bijuterii ale compozitorilor moderni.

Gruiță Ienășoiu