FOTO. IMPRESIONANT. Sătmărean adoptat în Irlanda, a impresionat juriul de la X Factor

- Advertisement -

Ștefan J Doyle, un tânăr născut la Satu Mare, dar adoptat de o familie din Irlanda, a impresionat juriul X Factor 2021 cu o interpretare de senzație a piesei Tiny Dancer de la Elton John. Ce i-au spus cei patru jurați.

Ștefan J Doyle are o legătură strânsă cu România. Deși s-a născut la Satu Mare, timp de 30 de ani, el nu a vizitat țara.

A venit la X Factor pentru a-și testa abilitățile vocale, iar jurații au fost surprinși când au văzut cu cât patos și pasiune a cântat o piesă emoționantă.

Delia, Ștefan Bănică, Loredana și Florin Ristei l-au recompensat cu 4 voturi de DA, lucru care a însemnat că va merge direct în Bootcamp.

Ștefan J Doyle a venit la X Factor din Irlanda și a cucerit și publicul, dar și pe cei 4 jurați care i-au spus numai vorbe frumoase.

„Iubitule, nu am mai auzit de mult o desfășurare a forței. Ești atât de sensibil, atât de complex. Răspunsul meu e DA”, a fost votul Deliei.

„Chiar dacă nu ai cântat perfect, pasiunea a fost acolo și răspunsul meu ete DA”, a fost votul lui Florin Ristei.

„Ești un muzician total și perfecțiunea este plictisitoare, avem nevoie de emoție. Aveam imrpesia că te rugai sau că aveai o muză”, a fost reacția Loredanei.

„Da, este vorba de bunica mea. Ea a fost foarte bună cu mine și m-a susținut mult”, a explicat concurentul.

„Dacă mai primești încă un DA, vei merge direct în Bootcamp în echipa mea și în seara asta sunt foarte feiricită și norocoasă să fii în echipa mea, din partea mea ai un mare DA. Felicitări. Ești primul din echipa mea. Ăsta a fost un moment real, mă bucur că am fos de fatsa, ai o infleunta de lethon john, ai un mare DA”, a fost răspunsul Loredanei.

Cine este Ștefan J Doyle și ce poveste de viață are concurentul de la X Factor 2021

„Ca și copil mi-am dat seama că nu eram la fel, arătam diferit. Fața mea, arătam diferit. Și am început să mă întreb că poate nu sunt irlandez. M-am născut în 1990 în Satu Mare. Nu a existat un moment în care cineva să îmi zică că ești adoptat. Eu mereu am știut. Am aflat apoi că eu sunt român. Nu știam unde era Româna, toți credau că sunt din Italia. Eram bebeluș când am părăsit România. Acum e prima oară când m-am întors în România.

De curând mi-am cunoscut și părinții biologici. După 30 de ani. Eu i-am găsit. Nu i-am întâlnit, dar i-am văzut pe Facebook. Toată viața m-am întrebat de unde sunt cu adevărat și cine sunt părinții mei sau dacă sunt vii sau morți. Am aflat că trăiesc în Satu Mare și că am 3 frați și 3 surori care semănă cu mine.

Mama mea adoptivă e lângă mine, ea mereu m-a susținut. Copilăria mea a fost frumoasă. Am copilărit cu muzică, am început că învăț pian. Ea m-a învățat mereu că dacă vreau să merg să-i vizitez, să merg. Cred că o să mă simt mândru să fiu înapoi”, a fost povestea de viață a lui Ștefan J Doyle.