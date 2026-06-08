



Prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2026 debutează luni, 8 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, la care sunt așteptați să participe peste 130.000 de candidați din întreaga țară.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării, în perioada 8–17 iunie se vor desfășura probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Astfel, între 8 și 10 iunie va avea loc evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română, urmată de proba de comunicare în limba maternă, programată în 10 și 11 iunie.

Evaluarea competențelor digitale se va desfășura în zilele de 11 și 12 iunie, iar competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională vor fi evaluate în perioada 15–17 iunie.

Rezultatele acestor probe nu se exprimă prin note, ci prin niveluri de competență stabilite conform standardelor naționale și europene. Susținerea lor este însă obligatorie pentru promovarea examenului de bacalaureat.

Ministerul Educației reamintește că în sălile de examen sunt interzise telefoanele mobile, dispozitivele electronice și orice materiale care pot facilita fraudarea examenului. Candidații care încalcă regulamentul vor fi eliminați, indiferent dacă au utilizat sau nu obiectele interzise.

Probele de competențe sunt monitorizate audio-video, iar accesul presei în unitățile de învățământ este permis doar cu aprobarea președintelui comisiei de examen.

Probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2026 vor începe în data de 29 iunie, cu examenul la Limba și literatura română.