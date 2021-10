Campania “Gesturi simple îndeplinesc vise mari”

- Advertisement -

Proiectul ,,Gesturi simple îndeplinesc vise mari” a fost inițiat de către Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare prin Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității, în parteneriat cu Centrul Antidrog Satu Mare și reprezentanții Comisiei de Prevenire constituită la nivelul județului Satu Mare, din care fac parte Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare și Inspectoratul Județean de Jandarmi Satu Mare.

Desfășurat cu o periodicitate lunară, proiectul și-a propus desfășurarea unor sesiuni informativ – preventive în domeniul delincvenței juvenile, dar și susținerea minorilor aflați în instituțiile de protecție din subordinea D.G.A.S.P.C. Satu Mare cu obiecte donate de către polițiști și jandarmi (rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, etc), menite a aduce zâmbetul pe fața acestor tineri vulnerabili, aflați de multe ori în situații de risc, și bucuria în suflet și credința că visele se pot îndeplini, dacă ai dorință, credință și susținere.

În acest context, polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare din structura de prevenire, alături de reprezentanți ai Centrului Antidrog si S.T.P.F. Satu Mare s-au întâlnit cu tinerii din cadrul C.T.F. DANIEL BORLEȘTI, la ei acasă, într-o atmosferă de sărbătoare, bucurându-se împreună cu aceștia de vremea bună, de pizza, de obiectele primite și de faptul că, absolventa de liceu, din cadrul familiei din Borlești, un exemplu concret de responsabilitate, perseverență și încredere în vise, a fost admisă la Facultatea de Asistență Socială din Baia Mare.

Și pentru că școala a început, cursurile fiind în plină desfășurare, polițiștii și specialista prevenire din cadrul Centrului Antidrog au discutat cu tinerii prezenți despre delincvența juvenilă, punând accent pe modul în care putem să ne raportăm la violență, pe riscul de a deveni o victimă a bullying-ului, dar mai ales pe tema ,,INTERNET – între culori și umbre”.

Pornind de la cazuri concrete, bazate pe experiența personală sau împărtășite de către prieteni, tinerii au relatat povești de viață, adevărate lecții din care toți cei prezenți am avut ce învăța. Cum să recunoaștem statutul de victimă și agresor?, cum să procedăm în situații problematice, unele de risc major?, cui ne adresăm pentru a cere ajutor, sprijin sau susținere?, ce instituții oferă suport și consiliere? – au fost câteva întrebări la care am încercat să găsim răspuns împreună cu tinerii, oferind informații de specialitate, dar și transmițând mesaje preventive menite a sensibiliza și a schimba viziunea lor, atingând o parte vulnerabilă a sufletului și oferind o motivație pentru viitor.

Împreună cu asistenții maternali prezenți, cu tinerii, noi, reprezentanții instituțiilor, am format o mare familie, punând bazele unei relații axată pe încredere și susținere reciprocă, cu promisiunea că vom reveni la Borlești ori de câte ori va fi nevoie, că vom fi alături de acești tineri minunați, ghidându-i, sprijinindu-i, dar, mai ales, aducând zâmbetul pe fața lor, bucuria în suflet și întărirea convingerii că ,,GESTURI SIMPLE ÎNDEPLINESC VISE MARI”.