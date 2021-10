Soluție pentru poluție

- Advertisement -

Atunci când rațiunea doarme se scurg pe circumvoluțiuni pâraie de puroaie care atacă și anihilează orice șansă a corpului de a lupta pentru viața sa. Sămânța toxină invadează câmpurile semănate tradițional de-a lungul timpului cu sănătate și dezvoltare, cu libertate de acțiune și cuget liber. Invazia are ca și cap de drum un pat al groaznicelor suferințe și, pentru cei mai puțini norocoși, un sac ermetic unde vei fi ascuns de ochii celor dragi. Deșteaptă-te române! Deșteaptă-te din somn și din prostie. Nu mai fi propriul tău dușman și, concomitent, al aproapelui tău.

Copiii. Această bucurie a sufletului unui părinte, a unui bunic sau a oricărui tutore se așteaptă să o apărăm. Chiar dacă nu se întâmplă asta conștient, atunci când un copil îți zâmbește înseamnă că are încredere în tine. Atunci când se joacă în preajma ta înseamnă că nu-și face griji. N-ar trebui să le înșelăm așteptările lăsați pradă unor precepte false. N-ar trebui ca încăpățânarea de a nu-ți recunoaște propriile înfrângeri să pună stăpânire pe noi și pe viitorul copiilor din preajma noastră. Pentru asta nu este necesar decât să gândești.

Gata cu rațiunea! Hai să trecem la treburi mai puțin raționale. De exemplu fotbalul. Etapa cu numărul ghinionului va fi sub semnul Fortunei pentru unii și sub semnul lui Michiduță pentru alții ca orice altă etapă. Hai să încercăm să-i arătăm cu degetul.

Derbiul etapei se va disputa pe malul mării, la lumina Farului și în compania celor care dacă „Fac Ce Spune Becali” vor rămâne în clasament cu același număr de puncte ca și azi. Hagi și Edi Iordănescu (dacă el antrenează) își vor etala cunoștințele pe dreptunghiul verde și cum arbitrii nu-i pot ajuta concomitent, rămâne ca doar valoarea și hazardul să-și lase amprenta. Cred că Gică vor râde la sfârșit. Partida se va desfășura duminică de la ora 20,30.

A doua partidă de interes se va desfășura la Voluntari unde gazdele de pe poziția surprinzătorului loc trei din clasament întâlnește o altă revelație, FC Argeș. Voluntariul n-a mai pierdurt acasă și Argeșul n-a mai pierdut în deplasare din iulie, adică din primele două etape. Dacă gazdele au cinci victorii consecutive acasă, oaspeții au trei victorii și două egaluri în ultimele cinci etape jucate pe teren străin. Luni de la ora 17,30 vom afla verdictul. Eu sper ca urmașii lui Dobrin să răbufnească.

Un derbi al Ardealului ar fi partida de la Cluj, unde urmașul lui Șumudică și-a învățat echipa să piardă, și cel al lui Grozavu încearcă o revenire pe portativ deasupra sol-ului. CFR – Sepsi este meciul de închidere al etapei, luni, de la ora 20,30. Când ceva merge prea bine, dar nu perfect, este normal să lași acțiunea să se desfășoare cursiv. Aveai o echipă cu șapte victorii din șapte meciuri în campionat și o calificare într-o ligă europeană pe care aveai șansa să o câștigi, cu un antrenor cu ambiții mari în acest sens. Conducerea Clujului a suferit o poluție și a schimbat antrenorul. Amu se vaită!

Târgoviștea se mută iar la Ploiești. Vin oltenii. Cei buni. Cei de pe locul 5. Un oltean, Săndoi, contra oltenilor Gustavo, Houri și Pigliacelli. Limba lor comună e latina, dar nici unul nu o cunoaște. Sau…? Așa, vineri după chindie, la 20,30 începe partida. Vedem noi pe care parte a Oltului se râde la urmă.

Mioveni cu Botoșani este o provocare interesantă. Pentru oaspeți este un prilej de a-și reînnoda șirul victoriilor după trei egaluri consecutive. Trebuie să recunoaștem totuși că rezultatele proaste ale gazdelor se datorează și faulturilor. Mă refer la faulturile pe care le-au făcut arbitrii asupra lor. Sâmbătă de la ora 17,30 vom afla cum stau lucrurile pentru că nici Botoșaniul nu a fost prea răsfățat de judecători.

Abia pe locul șase ca importanță asupra clasamentului se află partida Dinamo – Rapid, meci care altădată era derbiul campionatului. Meci care altădată decidea cine merge în Cupa Campionilor Europeni și cine rămâne să joace în Cupa Orașelor Târguri (ulterior Cupa UEFA). Meci care altădată dicta cine joacă în Cupa Cupelor. Ce vremuri!? Am speranța că sâmbătă de la ora 20,30 cele două combatante vor avea un meci deschis, cu multe goluri și vor învinge cei care sunt peste tot acasă.

Luni, de la ora 17,30, tot în Groapa lui Dinamo, se va disputa jocul Academica Clinceni – UTA. Joc în care oaspeții numai dacă nu doresc nu vor câștiga. Cenușăreasa este meciul de deschidere a etapei, cel de vineri de la ora 17,30, în care combat pașoptiștii lui Mititelu cu sibienii din Mediaș.

Până atunci vaccinați-vă!!

Gruiță Ienășoiu