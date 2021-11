Pe scena Filarmonicii Dinu Lipatti muzica este pictată de angelice madone

- Advertisement -

Două din cele mai renumite reprezentante ale muzicii culte contemporane vor urca pe podiumul al cărui decor este atât de mult iubit de melomanii sătmăreni și nu numai. La pupitru va mânui bagheta magică Mihaela Cesa-Goje, având-o în apropiere pe nu mai puțin renumita pianistă Anna Fedorova. Cele două maestre vor simți și interpreta „Suita Pelléas și Mélisande” a lui Gabriel Fauré și „Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră în Re Minor” al lui Serghei Rachmaninov.

Concertul simfonic este programat pentru joi, 11 noiembrie de la ora 18,30 și se poate intra cu abonamentul nr. 14 sau bilete procurate de la casa de bilete a filarmonicii. Conform regulilor şi a măsurilor impuse de autorităţi, sala poate primi doar 30% din capacitatea sa, astfel numărul locurilor este limitat. La concert pot participa persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare și persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Povestea lui Pelléas și Mélisande începe în momentul în care Prinţul Golaud, rătăcit în pădure după o partidă de vânătoare, o găseşte pe misterioasa Melisande, în apropierea unui izvor din apele căruia se întrezăreşte o coroană. Cei doi se căsătoresc, deşi prinţul nu ştia mai nimic despre soţia sa. Golaud o duce pe Melisande la castelul bunicului lui, Regele Arkel, care domnea în imaginarul ţinut Allemonde. Aici, însă, tânăra prinţesă îl cunoaşte pe fratele vitreg al soţului ei, Prinţul Pelleas, de care se simte imediat atrasă.

Golaud devine din ce în ce mai suspicios, îşi spionează fratele şi nevasta, până când Pelleas decide să plece de la castel. Îi cere Melisandei o ultimă întâlnire iar aceasta acceptă, deşi era conştientă de ceea ce putea să urmeze.

În timpul întâlnirii dintre Pelleas şi Melisande, cei doi îşi mărturisesc, în premieră, dragostea şi se sărută. În acest moment, Golaud apare în scenă şi îşi omoară fratele cu sabia. Melisande reuşeşte să scape. Deşi nu fusese grav rănită, în zilele următoare pare lovită de o boală necunoscută.

Actul final al libretului scriitorului belgian de limbă franceză Maurice Maeterlinck (1862-1949) pentru singura operă terminată de compozitorul francez Achille-Claude Debussy (1862-1918), începe cu Melisande zăcând în pat, la scurt timp după ce a dat naştere unei fetiţe. Golaud este ros de remuşcări, dar nu renunţă la dorinţa de a afla adevărul despre ceea ce s-a întâmplat între fratele şi soţia lui. Melisande refuză să răspundă şi, la scurt timp, moare, lăsându-l pe Golaud pradă regretelor şi neliniştilor.

Dirijorul Mihaela Cesa-Goje deține din 2002 funcția de profesor doctor în dirijat la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca. În mai 2017, Mihaela Cesa-Goje a fost numită Asociat al Academiei Regale de Muzică, Londra, pentru contribuția semnificativă în domeniul dirijorului.

În decembrie 2016, Mihaela a debutat la Opera din Dallas, selectată dintre 156 de candidați pentru Women Conducting Institute, iar în aprilie 2017 a lucrat în rezidență la Opera din San Francisco în parteneriat cu Adler Fellows.

În 2011, Mihaela a fost câștigătoarea Bursei Dudamel cu Filarmonica din Los Angeles. Tot în 2011, Mihaela a fost selectată din 160 de candidați pentru un masterclass cu Bernard Haitink și Lucerne Festival Orchestra. În 2009 a primit Taki Concordia Conducting Fellowship, fondată de Marin Alsop, ocazie cu care a debutat cu Baltimore Symphony Orchestra, Florida Orchestra, Colorado Symphony, Hartford Symphony, iar în 2010 i s-a acordat Women Conductor Grant de la Liga Orchestrelor Americane. În 2003 Mihaela a primit „Premiul Sandor Vegh” de la Societatea Română Mozart pentru o interpretare remarcabilă a „Der Schauspiele Direktor” de Mozart la Opera Națională din Cluj, România.

În 2009, a fost selectată drept unul dintre cei trei tineri dirijori români care au debutat la Ateneul Român, cea mai importantă sală de concerte din România. În 2005, Mihaela și-a absolvit PGDip-ul în Dirijare Corală la Royal Academy of Music, Londra. La absolvire a fost distinsă cu Premiul Irene Burcher. De asemenea, a absolvit BMus, MMus și doctorat în Dirijare la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca.

În România a dirijat majoritatea orchestrelor filarmonice. Începând cu 2014, Mihaela este invitată regulat la Opera Națională Cluj. Din 2007 Mihaela este director muzical și fondator al Corului Jubilate, înregistrând mai multe CD-uri și fiind invitată să cânte a cappella, cu orgă și cu acompaniament de orchestră în mai multe festivaluri importante din România.

Din 2017 Mihaela este manager și membru al juriului Concursului Internațional de Muzică Gheorghe Dima – secțiunea Dirijor. Din 2017-2019 Mihaela este dirijorul principal al proiectului Erasmus+, dirijând o orchestră de tineret româno-estonă în repetiții și concerte publice în Estonia: Tallinn și Tartu și în România, Cluj Napoca și Oradea.

Anna Borysivna Fedorova (în ucraineană А́нна Бори́сівна Фе́дорова; născută la 27 februarie 1990) este o pianistă concertist ucraineană. Fedorova cântă ca solist, muzician de cameră și cu orchestre simfonice în principalele săli de concerte din Țările de Jos, Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, Ucraina, Polonia, SUA, Mexic, Argentina și părți din Asia. Fedorova este deținătoarea premiului David Young Piano, susținută de un premiu Soiree d’Or și Keyboard Trust.

Fedorova s-a născut la Kiev, RSS Ucraineană. Atât mama ei, Tatiana Abayeva, cât și tatăl, Boris Fedorov, au fost muzicieni de concert, savanți și profesori. De când avea doi ani, și-a dorit mereu să devină pianistă. A început activitatea la vârsta de cinci ani. A susținut primul ei recital public la vârsta de șase ani și a debutat la nivel național la vârsta de șapte ani, la Societatea Filarmonică Națională din Ucraina.

În 2008, Fedorova a absolvit Colegiul muzical Lysenko pentru copii supradotați. În calitate de studentă, a fost beneficiarul Bursei Președintelui Ucrainei în perioada 2003–2008. În afara Ucrainei natale, Fedorova a studiat sub Leonid Margarius la Academia Internațională de Pian, care este o școală de specializare avansată în interpretarea pianului, situată în Imola, Italia. Fedorova a studiat și la Royal College of Music din Londra sub Norma Fisher. Ea a primit o bursă de școlarizare completă Big Give. Ea a primit, de asemenea, îndrumări artistice de la pianiști de renume mondial, precum Alfred Brendel, Menahem Pressler și András Schiff.

În 2013, la vârsta de douăzeci și trei de ani, Anna a cântat la Concertgebouw din Amsterdam, Țările de Jos. Ea a cântat Concertul pentru pian nr. 2 al lui Rahmaninov. Fedorova a cântat acolo de peste treizeci de ori. Managerul Fedorovei, Rob Groen, a povestit că prima dată când a auzit-o cântând a fost șocat de talentul ei excepțional. Criticii muzicali au lăudat amprenta Fedorovei ca „dulce modestie și expresie sălbatică care i-a făcut pe ascultători complet surprinși, constrânși și uimiți”. Fedorova spune despre jocul ea: „Puteți cu adevărat să pictați muzica. Vedeți scenele pline de culoare și inspirație”.

Gruiţă Ienăşoiu