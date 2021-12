Un Revelion la Biserică la invitația preotului paroh Gheorghe Simion! Ora de adorație va începe la 22,45 la Biserica Greco catolică BUNAVESTIRE din Carpați!

- Advertisement -

Ca semn de recunoştinţă preotul Greco catholic Gheorghe Simion organizeaza trecerea dintre ani într-un mod deosebit. De peste 25 de ani, fie ca a fost la biserica greco-catolică ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” sau acum la Biserica Greco catolică ” Bunavestire” din Carpați , inimosul părinte Simion găzduiește la fiecare final de an o oră de adorație, la care participă numeroşi sătmăreni, indiferent de confesiune.

Ora de adorație a devenit o reală tradiție pentru creștinii care frecventează biserica greco-catolică Bunavestire păstorită de Gheorghe Simion , adoraţia având loc în fiecare joi seara. Ideea orei de adorație în noaptea dintre ani a pornit cu mai mult de 25 ani în urmă, când preotul Gheorghe Simion a dorit să găsească un mod aparte prin care, împreună cu credincioșii, să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru anul precedent.

”După anii 90, din dorința de a încheia anul într-un mod cât mai creștinesc, am propus membrilor parohiei mele să ne întâlnim cu o oră înainte de sfârșitul anului pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu că a avut răbdare cu noi un an întreg, în care de multe ori am uitat că suntem dependenți de El mai mult decât de lumea aceasta. De asemenea, să-i cerem pentru anul care urmează înțelepciune, precum i-a dat lui Solomon, ajutor și credință tare pentru a înțelege că suntem fii ai cerului, nu ai pământului”, a spus părintele Gheorghe Simion.

Așadar, ca în fiecare an, părintele Gheorghe Simion lansează o invitație către toți creștinii, indiferent de confesiune, pentru a se uni în rugăciune la cumpăna dintre ani.

”Felul acesta de a proceda l-am repetat la sfârșitul și începutul fiecărui an, inclusiv în anul acesta, când vă invit pe toți să ne unim din nou în rugăciune în fața bunului Dumnezeu pentru același scop. După momentul acesta, să ne întâlnim cu toții, așa cum am obișnuit întotdeauna, pe platoul din fața bisericii pentru a ciocni un pahar de șampanie și pentru a ne ura tradiționalul ”La mulți ani!”, a declarat părintele Gheorghe Simion. Doar anul trecut , din cauza pandemiei tradiția n a mai fost respectată acum însă sătmărenii sunt invitați la Biserică pentru a intra în rugăciune în noul an.

Programul de adorație va începe astăzi, 31 decembrie, de la ora 22.45 la biserica greco-catolică ”Buna Vestire” din Carpați construită pe ruinele fostei central termice , din municipiul Satu Mare.