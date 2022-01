Satu Mare reprezentat cu brio la „CUPA INCLUZIUNII PRIN ȘAH 2022”

- Advertisement -

În acest sfârșit de săptămână a avut loc la Putna, județul Suceava, o puternică competiție regională de șah organizată de Clubul de Șah Gambit Huși în cadrul proiectului “EduȘah – empowerment și incluziune prin șah” cu participarea a 120 de copii șahiști din regiunea de nord a țării. Județul Satu Mare a fost reprezentat de o echipă compusă din 20 de copii care participă la antrenamente de șah în cadrul Asociației Stea sub îndrumarea antrenorului Mircea Sălăjan. Dintre aceștia 12 s-au întors acasă cu premii.

„Cupa incluziunii prin șah – ediția 2022” a avut ca scop principal să ofere participanților oportunități de interacțiune pozitivă prin sport pentru copii provenind din diferite medii sociale, promovând solidaritatea și incluziunea socială a celor aflați în dificultate. 40 dintre participanți au fost copii proveniți din medii vulnerabile din județele Iași, Vaslui și Satu Mare care din octombrie 2021 încoace sunt implicați în programul de dezvoltare personală prin șah derulat în cadrul proiectului mai sus menționat.

În cadrul acestui eveniment, copiii au avut ocazia să concureze împreună cu alți copii șahiști veniți din localități aflate în zona Bucovinei. Jocul de șah a oferit și de această dată importante oportunități de a-și pune în valoare cunoștințele și abilitățile cognitive, exersând strategiile învățate la antrenamentele de șah, dar și abilitățile de comunicare și relaționare, în spiritul de fair-play specific acestui sport al minții.

Copiii de la Satu Mare au reșit să obțină 12 premii după cum urmează:

Locul I și premiu special, U14, băieți

Locul II și premiu special, U14, fete

Locul II și premiu special, U14, băieți

Locul II, > 14, fete

Locul II, > 14, băieți

Locul III și premiu special, U12, băieți

Locul III, > 14, fete

Locul IV, > 14 fete

Locul I, începători, băieți

Locul II, începători, fete

Locul III, începători, fete

Locul III, începători, băieți

Totodată, în clasamentul general al turneului, 3 dintre sportivii sătmăreni s-au clasat printre primii 10 cei mai buni șahiști, un rezultat deosebit având în vedere faptul că la competiție au participat și sportivi de perfornanță cu ani buni de experiență.

Și sportivii de la Asociația Clubul de Șah Gambit Huși au obținut o mulțime de premii câștigând trofeul la general pentru ambele secțiuni OPEN A și B prin cele două fete de aur Ursan Elena și Dumitriu Iasmina. De asemenea au obținut pe categorii un număr de 6 cupe – medalii de aur, 3 medalii de argint și 6 medalii de bronz. Din cei 20 copii un număr de 17 au urcat pe podium.

O performanță deosebită este cea a Adrianei, 13 ani, din Satu Mare, care deși a început să joace șah abia din luna octombrie a anului trecut, a reușit să câștige locul II la categoria U14 și locul 5 în clasamentul general la fete. A fost un eveniment care va rămâne pentru mult timp întipărit în mintea și sufletul copiilor, așa cum ne mărturisește chiar ea: „Acest turneu a fost pentru mine cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o vreodată. La început am avut mari emoții, dar pe măsură ce am văzut că reușesc să câștig o rundă și încă o rundă, am văzut că pot, chiar mai mult decât credeam și am prins curaj. M-am simțit foarte bine împreună cu noii mei prieteni pe care i-am cunoscut în tabăra de șah”.

Proiect derulat de Asociația Stea în parteneriat cu Asociația Clubul de Șah Gambit Huși și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a programului „În stare de bine”.

Despre Asociația Stea

Asociația Stea este un ONG creat în Satu Mare in 2004, având misiunea de a susține oamenii și comunitățile marginalizate prin educație și antreprenoriat pentru a depăși obstacolele ce stau în calea incluziunii lor sociale. Viziunea Stea este o lume în care cei mai vulnerabili au puterea să iasă din sărăcie, să-și construiască o viață demnă pentru familiile lor și să contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Pentru mai multe informații, accesați www.asociatiasteasm.ro.

Despre Programul În stare de bine

Programul În stare de bine este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. Pentru mai informații, accesați www.instaredebine.ro.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine în 7 țări și o rețea de 126 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informații, vizitați www.kaufland.ro.

Despre Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Pentru mai multe informații, accesați www.fdsc.ro.