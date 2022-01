Poate ajutăm păgubitul…

- Advertisement -

”Buna, vă rog sa ma ajutați!Azi la ora 11:00 am parcat masina in fata magazinului Profi din Micro 17, in spatele bisericii, am stat pana la 12:20 când am ajuns la masina …ne-am găsit-o avariata va rog poate cineva a văzut când a lovit-o și bine-nțeles nu s- a oprit sa lase un nr. de telefon sau ceva …..va rog sa îmi scrieți dacă ați văzut individul. Sau poate vede chiar individul postarea și ma anunța. Sunt camere și nu as vrea sa fac rău sa rămână fără permis mai bine sa ma contacteze 0745xxxxxx…” este mesajul postat duminică de o sătmăreancă ce și-a găsit mașina bine șifonată în parcare…

Ei bine, să sperăm că cel care a produs paguba va vedea și el mesajul și va aduce asigurarea pentru o amiabilă …Așa ar fi de bun simț…Nu de alta, dar dacă nu te-au văzut camerele de supraveghere, sigur te-a văzut Cel de Sus, fiind aproape de casa Lui…Și cam știm că EL nu bate cu bota!