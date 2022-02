BILANȚ. Raportul primarului municipiului Satu Mare pe 2021

- Advertisement -

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a prezentat ieri bilanțul anului trecut și prioritățile pentru 2022. Ținta edililor sătmăreni este de a menține și anul acesta un buget de investiţii important, susţinut din finanţări europene, guvernamentale și locale. În cele ce urmează, redăm integral raportul prezentat de primar.

1. AM CONTINUAT PROIECTELE MARI DE DEZVOLTARE

Lucrările la Podul peste râul Someș – amplasament str. Ștrandului se află într-o stare avansată. Vestea bună pe care am primit-o la finalul anului 2021 a venit de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Municipiul Satu Mare primește astfel 164 milioane de lei pentru construcția podului, reușind să reducem cu 82 milioane de lei co-finanțarea pentru acest proiect, asigurată de la bugetul municipiului Satu Mare. Valoarea investiției este de 168 milioane de lei. A fost deschis circulației podul peste râul Someș, aferent centurii de ocolire a municipiului Satu Mare. În acest an urmează să fie finalizat întregul tronson de 19 km.

2. AM LUCRAT LA PROIECTELE DIN FONDURI EUROPENE

Am avansat bine și cu proiectele finanțate din fonduri europene, proiecte pe care vom continua să le implementăm și în 2023. Fondurile europene ne vor ajuta să continuăm dezvoltarea municipiului Satu Mare și să schimbăm în bine fața orașului. În acest sens am început deja să lucrăm și la viitoarele proiecte pentru care dorim să obținem finanțări europene

• Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou valoare de 33.363.982 lei, stadiu de 30%

• Dezvoltarea infrastructurii integrate de transport şi mediu –terminal de transport: valoare de 6.686.360 lei stadiu – proiect 80%

• Dezvoltarea infrastructurii integrate de transport şi mediu: componenta transport: 17 autobuze hibrid: valoare 35.226.380 lei, proiect finalizat

• Regenerare fizică a zonei Ostrovului (centru multifuncţional): valoare de 6.899.620 lei, stadiu de 60%

• Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 29 şi Creşa Punguţa cu 2 bani: valoare 2.984.852 lei, stadiu 90%

• Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7: valoare 3.896.832 lei, stadiu 90%

• Reabilitare infrastructură educaţională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi: valoare 3.942.000 lei, stadiu 10%

• Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate: valoare 10.766.768 lei, stadiu 70%

3. AM MODERNIZAT ȘI REABILITAT INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

Am investit masiv în reabilitarea și întreținerea infrastructurii rutiere din municipiu, atât în zona centrală, cât și în cartiere. În 2021 am reabilitat trotuarele și carosabilul pe 32 de străzi din municipiu. Dintre acestea amintim: str. Rodnei, str. Ion Vidu, str. Inăului, str. Gheorghe Doja, str. Eugen Lovinescu, str. Ady Endre, str. Liviu Rebreanu, str. Miron Costin, str. Iuliu Maniu, str. Martirilor Deportați, str. Clujului, str. Zutphen, str. Liviu Rebreanu, str. Porumbeilor, str. Cardinal Iuliu Hossu, str. Vasile Conta, str. Vânătorilor, str. Dragoș Vodă, str. 1 Decembrie, str. Cuza Vodă.

În 2021 au fost amenajate din bugetul local 400 de locuri de parcare, care din acest an vor putea fi activate pentru rezervare. Primăria Municipiului Satu Mare a investit astfel și în 2021 peste 3 milioane de lei pentru realizarea locurilor de parcare în cartierele din municipiu. Din cele 400 de locuri 122 au fost amenajate în Piața Soarelui și peste 270 de locuri de parcare în cartierul Carpați II. Ne-am dorit să redăm cimitirului de pe str. Amațiului un aspect civilizat și să refacem principalele accese spre locurile de veci prin reabilitarea aleilor generoase. De asemenea, am amplasat și gardul ce împrejmuiește cimitirul, lucrări pentru care am alocat suma de 26.000 lei.

4. AM REVITALIZAT SPAȚIILE URBANE

Am dat viață spațiilor urbane. Cu toate că ne-am confruntat cu multe provocări cauzate de pandemie, am investit în contexte care să facă din spațiile urbane locuri atractive pentru tineri și nu numai. Am făcut pași importanți la acest capitol, dar desigur mai avem un drum lung de străbătut. Ne dorim ca spațiile publice să arate din ce în ce mai bine și să găzduiescă din ce în ce mai multe evenimente socio-culturale. Peste 700 de arbori și peste 800 de arbuști au fost plantați anul trecut pe străzile din municipiul Satu Mare. Pe străzile care au fost reabilitate am derulat lucrări de gazonare și amenajare a spațiilor verzi. Am modernizat Piața de Vechituri, iar condițiile pentru comercianți și cumpărători au fost vizibil îmbunătățite.

Anul acesta am montat camere de supraveghere în piețele din municipiu, pentru siguranța vânzătorilor și a cumpărătorilor. S-au montat camere de supraveghere în Piața Someș, Piața Mică, Piața de Vechituri și Piața Micro 17. Instalarea sistemului de supraveghere video era de asemenea necesară pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice și prevenirea unor furturi.

Am intensificat iluminatul prin corpuri LED la peste 70 de treceri de pietoni. Am continuat modernizarea iluminatului public prin înlocuirea corpurilor vechi cu corpuri LED.

Am aprobat facilități fiscale pentru proprietarii care realizează lucrări de reabilitare a clădirilor. Timp de cinci ani aceștia vor fi scutiți de la plata impozitului pe clădire. Prin aceste facilități dorim să încurajăm reabilitarea cât mai multor clădiri care se află în stare avansată de degradare.

5. AM INVESTIT ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL

Am investit 26,2 milioane lei pentru buna funcționare a celor 41 de unități de învățământ din municipiu, iar pentru lucrările de investiții peste 13 milioane de lei. Am derulat lucrări de modernizare, reparații și întreținere a spațiilor unităților școlare și preșcolare. Toți cei peste 21.000 de elevi care sunt înscriși la grădinițele, școlile şi liceele din Satu Mare beneficiază de condiții corespunzătoare. Am investit în creșele din municipiu, pentru dotări și reabilitări. Totodată, printr-un proiect european, este reabilitată creșa „Punguța cu doi bani” de pe str. 1 Decembrie 1918 din Satu Mare. Investițiile în infrastructura sportivă au reprezentat o prioritate pentru noi. Am finalizat reabilitarea bazei sportive Dinamo. Am investit 3.000.000 lei din bugetul local pentru modernizarea bazei sportive.

6. AM CONTINUAT INVESTIȚIILE ÎN TRANSPORTUL PUBLIC

Am cumpărat în ultimii patru ani 24 autobuze noi, din care 5 autobuze diesel, achiziționate cu fonduri de la bugetul local, 17 autobuze hibrid, cumpărate din fonduri europene. Satu Mare va avea un terminal trans-județean care să ofere condiții decente şi confort celor care călătoresc cu mijloacele de transport în comun sau tranzitează municipiul.

Pentru lucrările de construcție a terminalului de călători s-au alocat 6 milioane de lei, o investiție substanțială care vine și în sprijinul persoanelor care tranzitează municipiul Satu Mare.

7. AM SUSȚINUT SISTEMUL SANITAR ȘI SERVICIILE SOCIALE

Am cumpărat un aparat ultramodern în valoare de 400.000 lei pentru Secția de Obstetrică-Ginecologie.

Am reușit să diminuăm efectele negative ale pandemiei, care fără doar și poate a afectat viața de zi cu zi a multor persoane care au găsit un sprijin la centrele de zi pe care le finanțăm prin Direcția de Asistență Socială. Pentru protecția cetățenilor, în parteneriat cu ONG-urile locale am susținut persoanele din categoriile vulnerabile și pe seniori.

8. AM CINSTIT PERSONALITĂȚILE SĂTMĂRENE ȘI AM DAT ATENȚIA CUVENITĂ SENIORILOR

Am marcat 300 de ani de când Satu Mare a devenit oraș liber regal, în prezența mai multor personalități sătmărene și invitați de seamă. Am acordat titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Satu Mare” doamnei Ambasador extraordinar și plenipotențiar, Simona-Maria Miculescu, domnului rector al Universității Babeș-Bolyai, prof.univ.dr. Daniel-Ovidiu David și domnului Osváth Richárd, scrimer paralimpic, multiplu campion național și internațional.

Anul trecut am premiat 174 din cele mai longevive cupluri, la aniversarea a 50 și 60 de ani de căsnicie. De asemenea, 3 sătmăreni care au aniversat 100 de ani au primit un premiu și o diplomă aniversară din partea primarului Kereskényi Gábor.

9. AM DAT CULOARE ORAȘULUI

Alături de Centrul cultural „G.M. Zamfirescu” am organizat peste 50 de evenimente culturale și pentru tineret, chiar dacă provocările în timpul pandemiei au fost mari pe acest segment. Am dat viață parcului Rudolf Fátyol și am pus în valoare Turnul Pompierilor, iar numărul celor care au vizitat Turnul s-a triplat. Am susținut activitatea meșterilor și producătorilor locali prin organizarea târgurilor de produse locale. Municipiul Satu Mare a fost reprezentat cu produse tradiționale sătmărene la unul dintre cele mai mari târguri din Europa, EkoGala din orașul înfrățit Rzeszow (Polonia). În urma acestei participări s-au concretizat colaborări între producătorii sătmăreni și ceilalți producători partipanți.

10. AM ALOCAT UN BUGET RECORD PENTRU DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

Cel mai important este că nici în acest an NU vom încetini ritmul investițiilor, suma alocată pentru aceste capitol fiind tot mai mare de la an la an! Am structurat bugetul muncipiului astfel încât să existe un raport echilibrat între secțiunea de dezvoltare și cea de funcționare, iar pentru investiții am alocat o sumă care ne permite să păstrăm ritmul pentru a finaliza toate proiectele ce se află în desfășurare, dar și pentru a începe alte proiecte noi.

11. PROIECTE EUROPENE AFLATE ÎN DESFĂȘURARE:

Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou

Regenerare fizică a zonei Ostrovului (centru multifuncţional)

Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 29 şi Creşa Punguţa cu 2 bani

Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7

Reabilitare infrastructură educaţională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi

Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate

Dezvoltarea infrastructurii integrate de transport şi mediu –terminal de transport

12. PRIORITĂȚILE ANULUI 2022:

Modernizarea Centrului Vechi din municipiul Satu Mare și extinderea traseului pietonal și velo

Pod peste râul Someș- amplasament str. Ștrandului

Construirea pasarelei pietonale peste râul Someș, între malul stâng și zona centrală

Reabilitarea străzilor și trotuarelor: Caișilor, Dara, George Enescu, Lăcrimioarei, Șt.O.Iosif, Trandafirilor I, Botizului, Zorilor, Decebal, Gheorghe Lazăr, Martirilor Deportați, Mihai Eminescu, Florilor, Oltului, Calea Traian, Vlad Țepeș, Ioan Slavici, Tudor Vladimirescu, Amațiului, Dariu Pop, Muncii, Bobocului, Jocului, Basarabia, General Traian Moșoiu, Muncitorului, Zimbrului

Modernizarea a 6 cvartale de parcări în cartierele Micro 17, Soarelui și Carpați II

Modernizare străzi de pământ: str. Grădinarilor, prelungire str. Sălciilor până pe str. Humulești, prelungire Bld. Transilvania spre str. Diana, lărgirea Bld. Lucian Blaga pe un tronson de 200 m

Amenajare pistă de biciclete str.Botizului – Pod Golescu

Amenajare pistă de biciclete pe ruta Satu Mare – Dara

Construirea bazinului de înot didactic pe str. Crișan

Construirea a două creșe noi: str. Poligonului și str. Lalelei

Reabilitarea Centrului de Excelență, str. Wolfenbuttel, nr. 6-8

Realizarea a 4 terenuri de joacă moderne în cartierele Micro 15, Micro 16 și Micro 17

Achiziția de autobuze hibrid și electrice

Stații electrice de reîncărcare

Reabilitarea termică a 700 de apartamente

Suplimentăm fondurile nerambursabile pentru proiecte de cultură, sport și tineret

Construirea de locuințe pentru tineri și specialiști

Mulțumiri

”Doresc să le mulţumesc celor doi viceprimari, Gheorge Stan și Adelin Ghiarfaș, și administratorului public, Maskulik Csaba, cu care împart responsabilitatea pentru lucrurile bune, dar şi pentru cele mai puţin bune.

Ţin să le mulţumesc şi sătmărenilor, care au fost cei mai importanţi parteneri ai noştri. Le mulţumesc tuturor, pentru că indiferent ce vrea un primar sau ce votează un Consiliu Local, fără acest important partener– sătmăreanul, lucrurile nu pot înainta cu viteza pe care ne-am dori-o.

Vă asigur că atât eu, cât și echipa alături de care lucrez suntem determinați să continuăm dezvoltarea orașului! Vom continua munca începută și ne vom respecta angajamentele față de cetățenii municipiului Satu Mare!”, și-a încheiat primarul prezentarea bilanțului.

Florin Dura