Manifestări organizate de APM Satu Mare de Ziua Pământului

- Advertisement -

În fiecare an în 22 aprilie sărbătorim ”Ziua Pământului”, un prilej de a ne aminti că existăm datorită Pământului care ne oferă cu generozitate darurile sale, dar din păcate omenirea nu răspunde cu aceeași generozitate. Această zi a fost celebrată prima data în 1970 în SUA cu scopul de a atrage atenția clasei politice asupra necesității protejării mediului înconjurător.

În anul 2009, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei Pământ.

Deviza din acest an este ”Invest in our planet”-”Investiți în planeta noastră”

Ziua Pământului este recunoscută pe scară largă ca fiind cea mai sărbătorită zi din calendarul de mediu , marcată de peste un miliard de oameni în fiecare an ca zi de acțiune pentru a schimba comportamentul uman și a crea schimbări de politici globale, naționale și locale.

Ziua Pământului este o zi pentru a ne aprecia planeta și pentru a ne aminti de bunele obiceiuri. Folosiți mai puțină energie, produceți mai puține deșeuri și ajutați la refacerea speciilor aflate în scădere de plante și animale.

O mare problemă o reprezintă defrisările pădurilor, efectul cel mai dezastruos pe care l-ar putea avea defrisarea este impactul asupra climei planetei. Cu totii am auzit de pericolele incalzirii globale si a efectului de sera, cauza principala a acestor fiind acumulrea de dioxid de carbon in atmosfera. Copacii si alte plante verzi absorb dioxidul de carbon si produc oxigen prin fotosinteza. Distrugerea pădurii ar produce un imens dezechilibru în cantitatea de dioxid de carbon produs și reciclat lucru care ar duce la acumularea acestuia în atmosferă producând schimbări majore de climă.



Probleme precum schimbările climatice, consumul de combustibili fosili, poluarea industrială, gunoiul, animale pe cale de dispariție și așa mai departe, afectează generațiile viitoare. Populația trebuie să fie conștientă de problemele de mediu care există, astfel încât aceștia și generațiile viitoare să poată lua măsuri pentru a rezolva aceste probleme. Oricine poate face mici gesturi pentru a ne proteja planeta, nu este foarte greu să alegem mijloacele de transport în comun în locul autoturismului, să avem grijă unde aruncăm deșeurile și să le colectăm selectiv, să ne străduim să reciclăm cît mai multe deșeuri. Se apropie sezonul ieșirilor în natură , ne bucurăm de liniștea din pădure , de aerul nepoluat dar la plecare să nu uităm să lăsăm totul curat ca să se bucure și alții de privilegiile pe care planeta ni le oferă.

În acest context colectivul APM Satu Mare a avut o dezbatere pe tema amprentei de carbon a fiecăruia, precum și posibilitățile de a-l reduce. După cum se cunoaște, amprenta de carbon, denumită și amprenta CO2, reprezintă emisiile totale de gaze cu efect de seră pe care o organizație, un eveniment, produs sau o persoană le produce într-un anumit interval de timp. Gazele cu efect de seră, generic denumite emisii de CO2, sunt rezultatele diverselor activități pe care omul le întreprinde ca urmare a dezvoltării și progresului: transport, consumul de combustibili, alimente, produse fabricate, materiale, lemn, drumuri, clădiri, servicii etc.

Amprenta de carbon se poate calcula atât la nivel de gospodărie sau individ, cât si la nivelul unor evenimente (team-building, conferințe, forumuri, spectacole etc), companie sau organizație.

În concluzie, amprenta de carbon reprezintă un aspect tot mai important pentru sănătatea planetei noastre, motiv pentru care este vital să fii informat și să începi să aplici metode pentru reducerea ei. Din acest articol, ai aflat numeroase lucruri utile și ușor de pus în practică legate de modul de folosire și de alegere al alimentelor, îmbrăcămintei și despre cumpărăturile pentru casă, despre transport etc. Toate aceste suntem siguri că te ajută să faci o schimbare pozitivă în viața ta, începând chiar din acest moment.