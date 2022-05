Focar de Pestă Porcină Africană, în Odoreu

- Advertisement -

Săptămâna trecută inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Sănătate și Bunăstare animală au efectuat un număr de 91 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare. D.S.V.S.A. Satu Mare a intensificat frecvența controalelor oficiale, pentru respectarea strictă a măsurilor de biosecuritate, în întreg sectorul avicol, în contextul evoluției la nivel internațional a gripei aviare înalt patogene.

Conform DECIZIEI U.E. 454 /2022, în Uniunea Europeană evoluează HPAI – H5N1, cu focare primare sau secundare în : Suedia, Belgia, Bulgaria, Germania, Franța, Spania, Danemarca, Olanda, Polonia, Finlanda, Ungaria, Lituania. În această perioadă, conform programului de activitate stabilit, au fost verificate exploatații profesionale și non profesionale de animale, condițiile de biosecuritate, zoo igienă și de bunăstare a animalelor, monitorizarea și eliminarea subproduselor improprii consumului uman, existența echipamentelor de protecție, asigurarea unor stocuri de substanțe dezinfectante, dezinsectante și raticide. În această săptămână a fost stins focarul de Rabie/Turbare, din localitatea Bătarci.

În județul nostru, evoluează un singur focar de Pestă Porcină Africană în localitatea Odoreu, într-o exploatație non profesională, vecină cu exploatația unde a fost stins ultimul focar de boală. A fost afectat un singur exemplar de suină.

În anul 2022, din 3 mistreți găsiți morți în Fondurile de Vânătoare – 1 este pozitiv, iar din cei 181 mistreți împușcați în 49 Fonduri de Vânătoare, 34 mistreți au fost pozitivi, iar 147 mistreți negativi, în urma examenelor specifice de laborator.

Conform Regulamentului U.E, în această perioadă mai evoluează Pestă Porcină Africană în Germania, Italia, Polonia, România, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Lituania, Letonia.

Continuă controalele efectuate în traficul rutier, de către inspectorii DSVSA Satu Mare și reprezentanți din cadrul IPJ și Poliția de Frontieră, pentru a verifica comerțul și transportul ilicit de animale, pentru a preveni apariția de cazuri de Pestă Porcină Africană și Gripă Aviară în județul nostru.

Atenționăm toți crescătorii de păsări din județ, atât cei care dețin exploatații profesionale avicole cât și crescătorii de păsări particulari, să-și înăsprească măsurile de biosecuritate, în exploatațiile pe care le dețin. În același timp rugăm toți cetățenii județului Satu Mare să anunțe imediat la DSVSA Satu Mare și /sau Inspectoratul Județean de Poliție, comerțul ilicit cu porci vii / purcei, păsări vii, cu carne sau produse din carne provenite de la aceste specii, efectuate cu și din autovehicule, indiferent de numerele de înmatriculare ale acestora.

Pentru a preîntâmpina apariția Influenței Aviare, în exploatațiile profesionale și non profesionale din județul nostru, toți crescătorii de galinacee și palmipede ( gâște, rațe) ar trebui să respecte următoare sfaturi :

separarea în cadrul exploatațiilor, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

interzicerea creșterii păsărilor în aer liber, acestea fiind izolate obligatoriu în adăposturi închise și izolate, iar atunci când acest lucru nu este posibil, se va asigura hrănirea și adăparea păsărilor în zone acoperite la care nu au acces păsările sălbatice; interzicerea adăpării păsărilor domestice / sălbatice în captivitate cu apă din rezervoarele de suprafață accesibile păsărilor în libertate;

aplicarea de măsuri care să prevină contactul păsărilor domestice cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și animale de companie;

folosirea în zona de exploatare a păsărilor a unui echipament special destinat (încălțăminte, halat sau salopetă), sau amenajarea unor facilități de dezinfecție a echipamentului, și limitarea accesului persoanelor în zona de exploatare a păsărilor (recomandat o singură persoană care să nu vină în contact cu păsări din alte exploatații);



prevenirea oricărui contact direct sau indirect între păsările domestice și cele sălbatice, inclusiv prin intermediul persoanelor care au acces în zone silvatice;

se interzice accesul tuturor păsărilor domestice sau sălbatice în captivitate la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri sau orice altă amenajare hidrologică naturală sau artificială;

se interzice utilizarea, în cadrul activităților de vânătoare, a păsărilor domestice (rațe, gâște) și sălbatice ( păsări migratoare ca becaținele, fluierarii, fugacii, prundașii, ploierii, nagâții, nisiparii etc.) ca păsări de momeală;

respectarea cu strictețe a măsurilor de biosecuritate în toate exploatațiile de păsări prin controlul introducerii de păsări, circulația personalului și a furajelor;

efectuarea de urgență, în localitățile din cadrul zonei de supraveghere, a recensământului tuturor exploatațiilor de păsări din județ, conducerea la zi a registrului exploatațiilor comerciale, respectiv a registrelor agricole de la nivelul primăriilor pentru păsările din gospodăriile populației;

realizarea de către personal calificat sanitar veterinar a inspecțiilor periodice în toate exploatațiile de păsări, cu efectuarea de examene clinice, și dacă este cazul de necropsii și recoltări de probe, în vederea realizării supravegherii active a bolii;

interzicerea funcționării târgurilor, expozițiilor sau altor aglomerări a păsărilor, iar mișcarea păsărilor în cadrul sau în afara județului se va realiza doar după examinarea clinică de către un medic veterinar și a certificării sanitare veterinare;

se recomandă evitarea introducerii sau scoaterii de păsări din cadrul gospodăriilor particulare, în special din alte localități, mișcarea păsărilor realizându-se doar sub supraveghere sanitară veterinară și în limita localității de origine a exploatației. Toate aglomerările și expozițiile de animale, din localitățile județului Satu Mare rămân închise până la noi dispoziții. Se vor respecta toate măsurile de biosecuritate în exploatațiile comerciale cât și în cele non profesionale.

Informăm crescătorii de animale, că datele meteorologice furnizate de Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie demonstrează creșteri ale temperaturilor diurne și nocturne peste pragul minim necesar dezvoltării insectelor culicoide/țânțari dar și căpușe, și care prin înțepăturile provocate pot transmite o serie de boli periculoase, atât omului cât și animalelor.