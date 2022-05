FOTO. Noaptea Muzeelor sărbătorită de sătmăreni, cu bucurie

- Advertisement -

Vernisajul „ Micul Prinț” a reușit să mobilizeze peste 200 de artiști

Sâmbătă , 14 Mai sătmărenii și artiștii de toate vârstele au sărbătorit „Noaptea Muzeelor”. Aceștia au putut vizita gratuit expozițiile Muzeului Județean Satu Mare și Muzeului de Artă. Începând cu ora 17.30 a avut loc cunoscutul vernisaj “Micul Prinț”, ediția XXVII.

“Tărâmul prieteniei este acolo un oamenii își zâmbesc, își expun sufletul și le poți admira creațiile. Tema acestui eveniment este prietenia și îmblânzirea. Vernisajul a reușit să mobilizeze peste 200 de artiști de la cei mai mici, până la artiști consacrați să își trimită mesajele pentru Micul Prinț. Acest vernisaj este o pepinieră. Prezența tinerilor la vernisaj este motivată pentru că pe planeta Micului Prinț cresc talente. ” transmite artista Cristina Gloria Oprișa, sufletul și motorul vernisajului “Micul Prinț”.

“Rochia din pulbere de stele este omagiul meu adus unui eveniment sătmarean care dureaza de 27 de ani”

“Despre prietenie cu mult drag, mă inclin cu respect în fata lumii magice a Micului Print, cu atât cu cât, la aceasta editie am marcat un dublu eveniment: rochia din pulbere de stele si, poate cel mai important, participarea Teodorei in calitate de artist vernisat.

Rochia din pulbere de stele este omagiul meu adus unui eveniment sătmarean care dureaza de 27 de ani… O viata de om, în care de aproximativ 10 ani mi-am promis sa particip si de fiecare data am avut motive suficiente sa nu o fac. Anul acesta a marcat momentul în care am reușit să construiesc împreună cu Teodora un univers al prieteniei: părți din rochie se regasesc în lucrarea ei așa cum culori din tabloul ei se regăsesc pe rochie. Și, in plus, timpul petrecut împreună de neprețuit!

Pe de alta parte, rochia din pulbere de stele reprezinta omagiul meu adus Omului datorită căruia sunt ceea ce sunt azi. Grija pentru detalii, respectul față de culoare, sfințenia respectării proporțiilor, decenta de a fi om de arta, toate le-am dobandit învățând de la un artist de exceptie care a crezut mereu în potentialul meu.

Multumesc, Doamna Profesoara Cristina Gloria Oprișa ! Sunt ceea ce sunt azi grație dumneavoastra! Rochia de pulbere de stele ilustrează prietenia crescută discret în timp si admirația pe care v-o port, pe care niciodată nu am ascuns-o. Micul Prinț a ajuns acasă!” a transmis pe pagina sa ,designerul de modă Cosmin Mureșan.

Expoziția poate fi vizitată până pe 14 iunie la Muzeul de Artă și Atelierul,,Paul Erdös” ,Satu Mare.