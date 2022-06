Marți, la Satu Mare, ALEXANDRU TOMESCU transformă TURNEUL INTERNAȚIONAL STRADIVARIUS 2022 într-un „PAGANINI MAGIC”

Turneul Interna ț ional Stradivarius 2022 – “ PAGANINI MAGIC ” deschide seria de concerte pe 26iunie, ora 19 :00, la Oradea la Catedrala Greco – Catolic ă “Sfânt ul Nicolae” ; 27iunie, ora 18:30, la B ă d ă cin (Sălaj) la Casa Memorial ă “IULIU MANIU”; 28iunie, ora 18:30, Satu – Mare la Filarmonica “Dinu Lipatti”; 30iunie, ora 20:00 – Bistri ț a la Cramele Jelna; 1iulie, ora 19:30, Siret (Suceava) la Biserica Romano – Catolic ă ; 2iulie, ora 1 2:30, Mih ă ileni (Boto ș ani ) – la C ă minul Cultural; 3iulie, ora 19:00, Ia ș i la Palatul Culturii în Sala Voievozilor; 5iulie, ora 19:30, Ghime ș – F ă get (Bac ă u) la Biserica Romano – Catolic ă ; 6iulie, ora 19:00, Bra ș ov la Biserica Neagr ă ; 7iulie, ora 19:30, Sibiu la Muzeul Brukenthal; 8i ulie, ora 19:30, Sebe ș la Catedrala Reformat ă – Lutheran ă ; 10iulie, ora 20:00, Târgu – Jiu în Parcul „Coloana f ă r ă sfâr ș it” a lui Brâncu ș i; 12iulie, ora 20:00, Bucure ș ti la Catedrala “Sfântul Iosif”; 13iulie, ora 19:00, Bucure ș ti la Sala Radio; 14iulie, ora 18:30, Bucure ș ti în C ă rture ș ti Carousel; 16iulie, ora 11:00 la Cabana CARAIMAN (Mun ț ii Bucegi).

Drago ș Ilie , chitar ă clasic ă declar ă : ”Este e o experien ță cu adev ă rat deosebit ă s ă cânt în Turneul Stradivarius. Urm ă resc acest turneul de mult ă vreme ș i sunt foarte entuziasmat s ă m ă al ă tur lui Alexandru Tomescu, artist pe care îl admir foarte mult. Muzica lui Paganini are un loc special în inima mea, dat ș i de faptul c ă celebrul virtuos a dedicat o mare parte a lucr ă rilor sale chitarei, instrument pe care l – a indragit foarte mult. Pentru mine, bucuria este ș i mai puternic ă , de fiecare dat ă când m ă întorc în ț ar ă , mai ales când am ș ansa s ă cânt pentru publicul de acas ă . S ă cânt într – un numar atât de mare de ora ș e în România, într – un turneu atât de a ș teptat ș i aplaudat de public, es te un vis devenit realitate.”