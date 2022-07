PLANURI. Silviu Zetea, candidat ambițios la președinția țării!

- Advertisement -

Astăzi, pe domeniul Zetea din Medieșul Aurit, într-o ambianță naturală, a avut loc o discuție între Gruiță Ienășoiu și Silviu Zetea despre surpriza dezvăluită de către acesta acum un an, dar care încet, încet începe să prindă contur: candidatura la președinția României în anul 2024!

Printr-o manieră relaxată, dat find și locația interviului, acesta a dezvăluit, legat de inițiativa acestuia pentru candidatură, că ar fi pornit dintr-o oarecare glumă, la început.

“Ca și inițiativă, recunosc că a pornit dintr-o glumă! Undeva prin Jimbolia în cadrul unui seminar de branding Zetea în care, discutând în final…despre ce altceva decât politică, cum se face în astfel de momente, am ajuns la a discuta nemulțumirile cu privire la ceea ce se întâmplă în România de azi. Și atunci, s-a pus întrebarea dacă suntem nemulțumiți…raportat la ideea de președinția țării, că s-a ajuns să se discute și despre asta… ai putea fi tu, ai putea fi tu, ai putea încerca tu, iar toți au spus eu nu, eu am treabă, eu sunt profesor…și a ajuns întrebarea la mine! Și eu am zis hmm…da. Mă gândesc că pot face un pas în acest sens, am și vârsta, am și pregătirea și experiența suficientă și uite, chiar mă gândesc să fac pasul!” ne-a declarat Silviu Zetea în timpul interviului.

Domnul Zetea a mai ținut să menționeze, în jurul aceleiași idei, faptul că avea această idee formată sau “i s-a aprins un beculeț”, cum a declarat chiar dânsul, însă nu era ceva foarte concretizat, și dorea să primească feedback din partea cunoscuților. Mulți dintre aceștia l-au susținut spre a face acest pas, ajungând să facă această decizie în mod definitiv.

“Într-un astfel de demers, beneficiez de sprijinul necondiționat al familiei, al prietenilor apropiați, care cred…mai mult sau mai puțin în demersul unui membru al familiei. Pe lângă acest sprijin necondiționat, am și sprijinul motivat, pentru că…atât faptul că eu sunt foarte motivat, încrezător, determinat în ceea ce fac, se bazează și pe faptul că familia mea, cu toate că spune că pentru noi va fi mai greu în familie, că pentru noi importanța ta este aici, dacă o să mergi în altă parte, cum ești obișnuit să faci lucrurile bine pe unde te duci, o să-ți aloci mai puțin timp pentru ceea ce ne interesează pe noi, în primul rând…celula societății find familia!” declară Silviu Zetea.

Aprofundând ideea candidaturii, acesta a arătat că are o gândire deschisă și dornică de a schimba lucrurile în această țară.

“Eu vreau performanță nu doar pentru mine, ci și pentru societatea în ansamblu! Și acest mod de gândire diferit aș vrea să-l transmit, să-l fac cunoscut și altora indiferent de rezultatul acestui demers. Nu este o miză să fiu președintele României, este o provocare în a arăta că trebuie să fim altfel” a mai dezvăluit Silviu Zetea.

Din experiențele anterioare, acesta a declarat că secretul spre o asemenea reușită este comunicarea, secret de care se va folosi și în cadrul acestui demers important, și anume candidatura la conducerea țării.

“De aceea am și pornit, cu mult timp înaintea alegerilor acest demers și a-l face cunoscut, din dorința de a comunica! Lumea să afle despre intențiile mele…dacă nu află ultimul votant, ultimul ca distanță, ca cel care se prezintă la urnă că Zetea va candida și pe urmă să afle și motivația lui…atunci șansele mele sunt din ce în ce mai mici.” ne mai dezvăluie domnul Zetea.

Întrebat de sprijinul candidaturii sale, Silviu Zetea a răspuns într-un mod ușor umoristic.

“M-a întrebat cineva Cine e în spatele candidaturii tale? Cine te sprijină? Și m-am întors și am zis… hopa! În spatele candidaturii mele sunt eu cu principiile și ideile pe care le promovez și interesul poporului român. Din punct de vedere al modului în care derulez o astfel de campanie, ai nevoie de sprijin! Nu poți să faci de unul singur așa ceva. Există grupuri de sprijin create care agrează ideea tocmai de a fi candidat independent, netributar unui anume grup de interese și care cu adevărat ar putea reprezenta interesele tuturor, și a celor care nu te vor la un moment dat, și să-și dea seama pe viitor da, dom’le, noi nu l-am vrut da omu’ ăsta chiar lucrează pentru noi, pentru toți!” a adăugat Silviu Zetea.

Pe lângă cele amintite, domnul Zetea a mai ținut să menționeze și de motivările și mustrările personale în ceea ce privesc tinerii care, pe zi ce trece, tot mai mulți dintre ei aleg să părăsească țara.

“Am multe motivații și multe determinări. Tot ce faci în viață, faci în urma unei determinări! Dar, pe partea cealaltă, m-am cam săturat să aud tineri care spun Nu am nici o șansă aici, mă duc înafară… îmi caut rostul, e altă civilizație, altă mentalitate, fără să conștientizeze că, defapt, America Europei poate fi chiar România! Și cel mult pot spera la un venit mai consistent în ceea ce privește venitul salarial fiindcă, ăsta este adevărul, din anumite motive pe care eu aș vrea să le dezvolt pe viitor, aici nivelul salarial este mic pentru că suntem ținuți de anumite reguli legate de Statul Român ca să nu putem ridica nivelul salarial” a mai adăugat domnul Zetea.

Șipoș Diana-Livia