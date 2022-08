INTERVIU. Silviu Zetea: trecutul administrativ și politic

- Advertisement -

În urma interviului susținut marți, 26.07, pentru Nord-Vest TV, în cadrul emisiunii Incursiune în Cotidian care urmează să fie difuzată în această săptămână, alături de Gruiță Ienășoiu, Silviu Zetea a ținut să menționeze detalii din trecutul său administrativ și politic.

Domnul Zetea a făcut parte dintr-un partid politic, și anume PNL. Acesta a ținut, înainte de toate, să-și arate propria sa perspectivă generală față de politică.

“În general, când intri în politică, ar trebui să intri pentru a face bine societății. Omul politic este omul care administrează averea publică în interesul acționarului, adică a cetățeanului care este acționarul societății. Proprietarii româniei sunt cetățenii! Nu conducătorii, am mai spus lucrul acesta. Și cei care fac politică trebuie să conștientizeze că sunt angajații cetățenilor ca proprietari ai acestei țări…cam uită! Și, întotdeauna când cineva este angajat, este angajat în folosul proprietarilor, în primul rând, și el își merită veniturile raportat la performanța pe care o realizează, dar profitul este al acționarilor…ceea ce se întâmplă mai puțin în momentul de față. Decidenții noștri, aleșii noștri, se vede din ce în ce mai mult, că sunt beneficiarii cei mai mari ai veniturilor societății în ansamblu, și acționarii sunt doar contribuabili care dau, în loc să primească mai mult. Și atunci, dacă vom conștientiza acest aspect, o să ne dăm seama că fiecare care intră în politică trebuie să intre cu voința de a face ceva pentru alți, nu pentru sine. Din păcate, în România de după ‘89, cea mai prosperă afacere a fost cea a omului politic, făcută în politică. Asta am văzut cu toți timp de 38 de ani și, dacă ne place cum s-a ajuns din acest punct de vedere, vom perpetua același mod de viață ca mod politic de a conduce, dacă vom conștientiza că trebuie altceva, vom ajunge la concluziile mele.” a declarat Silviu Zetea.

Rămânând tot la același subiect, și anume politica, acesta a ținut să menționeze motivul plecării sale din Partidul Național Liberal.

“Am ieșit din PNL pentru un simplu motiv. Deși, ca strategie, după un sfert de veac petrecut în Partidul Național Liberal, ca liberal autentic, pentru că eu puteam fi în orice partid, dar eram un liberal în sensul libertății pe care am clamat-o în ‘89, când toți am strigat Vrem libertate, vrem să circulăm liber, vrem libertate de mișcare, libertate de creație, libertate în tot ce facem…atâta timp cât nu încălcăm libertatea și drepturile altora, ori, nu văd de ce ni s-ar încălca libertățile noastre dacă nu afectează libertățile altcuiva și, în acest sens, spun eu că sunt un liberal autentic. Nu mă raportez la alte măsuri pentru că sunt criticabile suficient de mult, dar nu vreau în momentul de față să-mi critic foștii colegi, că nu se face! Și, din punctul acesta de vedere, spun așa, după un sfert de veac că, totuși, voi folosi pentru ultima dată, că știam că așa va fi, platforma sau tribuna PNL-ului, la cel mai înalt nivel, adică congresul PNL-ului din toamna anului trecut, așa cum a fost acel congres, unde am anunțat intenția de a candida pentru președinția României în 2024 și am mai spus, după virgulă, susținut în parte de către Societatea Civilă. Aveam eu un sentiment că n-o să bage în seamă conducerea actuală sau cea de mai demult intenția mea, pentru că nu intram în jocurile de interese a câtorva. Și am zis că nu stau la mâna nimănui pentru că demersul meu nu este un partid anume, este pentru societate. De aceea am ieșit, cu un anunț elegant, spunând că mă retrag din Partidul Național Liberal cu regret, după un sfert de veac, că te desparți cu regret de o formațiune din care ai făcut parte, dacă mai e aceea formațiune, că și aici ar fi un semn de întrebare și am zis totuși, solicitând în continuare sprijinul foștilor colegi în demersul pe care-l fac că nu e un demers pentru mine, e un demers pentru toți.” a afirmat domnul Zetea în timpul interviului.

Silviu Zetea, pe plan administrativ, a candidat de două ori pentru a deveni primar al Comunei Medieșu Aurit. Odată, acesta a reușit, când nu a fost “pe val” iar a doua oară s-a întâmplat ceva. Acesta ne-a împărtășit și legat de acest fapt.

“Îmi dă o experiență suplimentară în domeniu, și anume că totul în demersurile electorale se bazează pe comunicare. Deci eu am câștigat când n-am fost pe val pentru că am comunicat foarte mult și am arătat despre ce vreau să fac. Și când am realizat și am considerat că este suficient doar că am realizat ceva anume și că lumea va vedea, cu propriile simțuri, ceea ce eu am realizat, m-am încrezut în simțurile celor care vor urmări ceea ce am făcut, atunci, tocmai, că am pierdut.” a adăugat Zetea.

Amintim că, în cadrul aceluiași interviu, Silviu Zetea și-a anunțat hotărât atât candidatura la președinția țării în anul 2024, cât și strategia sa și planurile pentru dezvoltarea României.

Șipoș Diana-Livia