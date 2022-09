Eveniment de provomare a turismului sătmărean, organizat la Medieșu Aurit

- Advertisement -

Casa de cultură a comunie Medieșu Aurit a găzduit în data de 25 septembrie, începând cu ora 14.00 evenimentul în care s-au întâlnit deținătorii locurilor de petrecere a timpului liber, a restaurantelor ori pensiunilor.

Marius Chiș, organizatorul principal al evenimentului a mărturisit faptul că scopul acestui eveniment de promovare a turismului din județul Satu Mare este acela de a creea o legătură mult mai strânsă între proprietarii diferitelor spații de petrecere a timpului liber, astfel încât turiştii care vin pentru a vizita judeţul Satu Mare să poată fi îndrumaţi mai ușor dint-o zonă în alta.

Acest tip de întâlnire nu se află la prima încercare, Marius Chiș a afirmat că una dintre colegele lui, Mihaela Grigorean, a mai încercart să facă o astfel de activitate în luna august a acestui an.

„Este un eveniment în premieră în județul nostru și eu mă bucur că ește la Medieșu Aurit. Acest eveniment practic este pentru noi, pentru toți, unde am dorit să creăm niște legături pentru a putea să ne promovăm așa cum trebuie județul. Suntem într-un număr eu zic suficient pentru prima ediție, astfel încât să putem să începem ceva și să organizăm mai multe întâlniri pentru ca lumea de peste tot, de peste hotare să poată să cunoască că noi, în județul Satu Mare evem foarte multe de arătat”, a declarat primarul comunei Medieșu Aurit, Marian Torok.

La întâlnirea de promovare a turismului sătmărean, pe lângă Marius Chiș, organizatorul principal, cel care a și prezentat evenimentul aflat la cea dintâi ediție și Marian Torok, primarul comunei, a fost prezentă și directoarea Liceului Economic „Gheorghe Dragoș” din Satu Mare, Felician Pop, directorul Aeroportului din Satu Mare, doamna primar al comunei Tarna, proprietarul pălinciei din Medieșu Aurit, conducerea Castelului Karolyi din Carei și mulți alții.

„Aici este un început de zbor, iar ceea ce face domul Chiș nu este decât un motiv să ne dea aripi, să ne adune ca împreună să putem merge mai departe și să promovăm ceea ce avem, să ne bucurăm de ceea ce avem, dar mai mult de atât, să îi facem și pe alții de ceea ce noi putem să punem pe masă”, a precizat directorul aeroportului din Satu Mare.

Felician Pop a precizat că Municipiul Satu Mare are o ofertă turistică extraordinară, foarte diversă, zicea că aici, zece kilometri dacă mergi pe drum tot vezi câte altceva, însă este de părere că nu știm să ne vindem marfa, nu știm să ieșim în evidență.

Marius Chiș a transmis un mesaj prin care spunea că s-a săturat de vorbe și că vrea trebuie să facem ceva.

„Hai să facem ceva pentru ca lucrurile să meargă bine, hai să nu mai așteptăm ca cineva de sus să încerce să ne împingă de la spate… Asta este important, să ne dăm unul altuia curaj să găsim activități, evenimente princ are sp facem să trăim, să fim într-adevăr primitori și cu zâmbetul pe buze”, a specificat Marius Chiș.

Pe scena Căminului Cultural din Medieșu Aurit, au susținut momente artistice în cadrul evenimentului de promovare a turismului județean, înterpreți de muzică folk din Vama, eleve talentate ale comunei Medieșu Aurit, corul dirijar de soții Petrovici, Bianca Cionca.

