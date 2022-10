Când spui chei în județul Cluj, mintea îți fuge automat spre grandiosul areal Rezervația Naturală Cheile Turzii, unde o maiestuoasă stâncă despicată pe verticală îți captează privirea încă de pe E60, în apropiere de Turda.

Dar spectacolul carstic nu reprezintă doar atât. Pentru cei care caută chei ascunse de ochii lumii, cu căderi de apă firave și liniște deplină, există o a treia cheie formată tot în Culmea Petrești, respectiv Cheile Borzești. O zonă care merită de asemenea mai multă atenție este rezervația Cheile Turului (Tureni) care surprinde plăcut prin sălbăticia pe care o degajă și peisajul fabulos.

Cu un relief sălbatic, peșteri, mici cascade și pereți de stâncă impresionanți, Cheile Turenilor se află aici, la doi pași de Cluj-Napoca ( 25 de kilometric) între Tureni și Copăceni. Declarate rezervație naturală, dar și parc arheologic datorită numeroaselor obiecte care au fost descoperite în zonă (unelte, monede, ceramică), Cheile Turenilor te cuceresc încă de la primii pași făcuți pe lângă firul apei…

Cheile săpate în calcar adăpostesc 29 de peșteri, cascade, marmite, doline, arcade, poduri naturale, ace și turnuri de stâncă, surplombe, grohotișuri.

Lungimea cheilor este de 1850m și acum sunt accesibile turiștilor datorită amenajării de tip via ferrata făcută în anul 2018 de către Serviciul Salvamont Cluj. Astfel, pe versantul stâng al apei este amenajat un traseu echipat cu cabluri, lanțuri și scoabe care permite parcurgerea în întregime a cheilor. Pentru acest lucru este necesar echipament specific, adică ham, cască și kit de via ferrata. Traseul se desfășoară pe firul apei iar întoarcerea se poate face pe versantul stâng.

Dacă dorești să parcurgi traseul versanților, acesta este unul ușor și nu prezintă dificultăți tehnice. Spre deosebire de alte chei care prezintă creste semețe, aceste chei sunt săpate practic pe adâncime, astfel că le poți parcurge pe deasupra, pe versanți ca și când ai merge pe un platou!

Cheile sunt spectaculoase datorită traseului sinuos al râului care le-a format. Pe traseu vom vedea o mulțime de peșteri, grote, portaluri, ferestre, țancuri rezultate în urma fenomenului de coroziune a rocii, fenomen desfășurat pe milioane de ani.

Pe versantul stâng se află câțiva pereți echipați pentru trasee de cățărare.

La intrarea în chei din Tureni se pot vedea urmele unei cariere vechi, care a săpat din versantul stâng.

Pe versantul stâng veți găsi un traseu tematic cu o mulțime de informații despre zonă.

Trasee turistice în Cheile Turenilor

Pe teritoriul Cheilor Turenilor găsim mai multe trasee turistice marcate:

-Circuitul Cheilor Turenilor, recent marcat cu punct albastru, permite parcurgerea ambilor versanți ai cheilor. Durata: 3-4 ore, cu o diferență de nivel de 260m, de dificultate ușoară- medie.

-Cheile Turenilor- Cheile Turzii. Traseul este marcat cu triunghi albastru și are o lungime de peste 9 km. Traseul trece pe la Izvorul Romanilor, pe sub autostradă.

-Cheile Turenilor pe firul apei, pe traseul de via ferrata. Traseu marcat cu punct albastru. Dificultate: medie. Traseul necesită echipament de via ferrata: ham, cască, kit de via ferrata. Durata: 3 ore. Întoarcerea pe versantul stâng.

Câteva idei de reținut:

Căi de acces: Cluj-Napoca – Tureni: 22 km; Turda – Tureni: 12 km.

Durată traseu prin Cheile Turenilor, prin defileu (pe firul apei): aprox. 2 ore – 2 ore și jumătate (pe o lungime de 1,6 km).

Marcaj: punctul albastru (traseul în variantă de circuit). Recomandare Salvamont: parcurgerea traseului pe firul apei cu pornire dinspre Tureni, cu întoarcere pe versantul stâng.

Întreg teritoriul cheilor se află în Situl Natura 2000 Cheile Turenilor, de aceea vă rugăm să nu distrugeți marcajele tursitice, amenajările făcute și să nu lăsați gunoaie pe traseu.

Cheile Turenilor au o vegetaţie bogată cu specii de plante rare dintre care amintim garofiţa albă de stâncă, bănica, bărbuşoara şi vulturica de stâncă. Aici au fost identificate numeroase specii de fluturi și de batracieni. Dintre speciile de fluturi protejaţi la nivel european, amintim fluturele vărgat, albiliţa mică, fluturele maturna şi fluturele Zerinthya polyxena.

Important: pentru vizitare, alegeți o zi senină, când vremea e stabilă și nu se anunță risc de ploi, furtuni sau viitură.