Eveniment muzeal menit să asigure popularizarea în rândul tinerilor sătmăreni a Zilei Armatei Romane

În perioada 20-21 octombrie, sătmărenii pot intra în contact direct cu istoria militară a celui de-al Doilea Război Mondial, prin acțiunea „Reconstituirea Memoriei”.

Astfel, în data de 20 octombrie, de la ora 14.00, a avut loc la Atelierul Memorial „Aurel Popp” din Satu Mare, de pe strada Aurel Popp, nr. 13, deschiderea evenimentul muzeal menitsă asigure popularizarea în rândul tinerilor sătmăreni a Zilei Armatei Romane. Expoziţia este organizat de Muzeul Judeţean Satu Mare în colaborare cu Asociaţia „TRANSYLVANIAN DIGGERS”, având sprijunul Batalionul 52 Geniu „Tisa” Satu Mare.

„Reconstituim elemente de uniforme și echipament militar românesc. Ne bucurăm de prezența tinerilor, deoarece considerăm că e bine ca aceștia să știe ceea ce s-a întâmplat”, a transmis Asociaţia „TRANSYLVANIAN DIGGERS” din Gherla.

Pentru reconstituirea atmosferei dramatice din vremea războiului, s-au expus replici de arme, echipamente şi uniforme militare, documentate și fotografii, din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.Scopul acțiunii fiind marcarea eliberării Transilvaniei de sub ocupaţia străină, omagiul adus soldaţilor români căzuţi în timpul războilui.

„Este un moment în care putem să ne gândim ce au făcut strămoșii noștri, de aceea trebuie să fim atenți cum au evoluat lucrurile de la al Doilea Război Mondial și până acum. Vedem lucruri în detaliu de la război încoace, astfel încât putem să facem o remarcă cuc e a fost atunci și ceea ce este acum”, a precizat prefectul Radu Roca.

Mai mult, prefectul Radu Roca i-a invitat în cadrul evenimentului, pe elevi să participe în data de 25 octombrie, la monumentul Ostașul Român pentru a marca Ziua Armatei Române.

În jur de 350 de elevi, iubitori de istorie, atât profile reale cât și umane, au participat în data de 20 octombrie la expoziție. Au scris scrisori asemeni celor de pe front, au încercat să încarce o armă, au învățat armamentul folosit de soldați pe front, au avut parte de o oră de istorie ieșită din cadrul școlii.

„Istoria exista există în muzeu, în manuale, dar e bine să fie și simțită și trăită de tineri și pentru aceasta, de mare ajutor ne-a fost Asociaţia „TRANSYLVANIAN DIGGERS”. Am reușit să redăm acea admosferă alături de armament, alături de oameni îmbrăcați care le povestesc și vreau să spun că am mai lucrat cu asociația care știe foarte bine să pună admosfera acestor evenimente, cu scrisori de pe front și multe altele. De acest aveniment s-a ocupat secția de istorie a Muzeului Județean din Satu Mare cu șeful ei, Claudiu Porumbăcianu ”, a precizat directorul Muzeului Județean Satu Mare, Liviu Marta.

Presedintele Asociaţia „TRANSYLVANIAN DIGGERS” Mihai Rotar a precizat că scopul acestei activități a fost de a aduce în atenția publicului istoria într-un alt fel, și anume într-un fel mult mai direct pentru că atunci când interacționezi cu un soldat echipat, cât mai aproape de cel de epoca, senzațiile sunt altfel, te implici mult mai ușor în istorie atunci când atingi o uniformă militară, o armă, atunci când redactezi o scrisoare de pe front.

„Desigur, colaborarea cu Muzeul din Satu Mare nu se întâmplă pentru prima dată, am mai avut colaborări cu dânșii, ne-am bucurat de invitație, momentul este unul special. Colegii mei l-au prezentat din punct de vedere istoric, nu am ce să completez pe tema aceasta, atât doar că istoria trebuie trăită și simțită ca să nu o uităm”, a completat Presedintele Asociaţia „TRANSYLVANIAN DIGGERS” Mihai Rotar

Doritorii au putut beneficia de facepaiting, selfie point şi prezentare de armament sub îndrumarea cadrelor militare de la UM 01653.