Evenimentul online RoboDANCE, organizat de Catedra de Informatică de la Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare, pe harta Meet and Code 2022

Prin Asociația de Părinți a Elevilor de la Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare, Catedra de Informatică, în parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Satu Mare și cu Echipa de robotică Perpetuum Mobile, a organizat evenimentul hibrid RoboDANCE https://meet-and-code.org/ro/ro/event-show/8691 de pe platforma de programare și tehnologie Meet and Code, care promovează robotica și educația STEM și urmărește totodată dezvoltarea imaginației și sporirea încrederii elevilor în forțele proprii.

Cele trei activități din cadrul evenimentului RoboDANCE s-au desfășurat în 12, 14 și 24 octombrie 2022 și s-au adresat elevilor pasionați de tehnologie, cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani inclusiv.

Evenimentul este finanțat cu ajutorul programului Meet and Code (https://www.meet-and-code.org/) susținut la nivel european de compania de software SAP. Meet and Code 2022 este coordonat de Haus des Stiftens gGmbH și rețeaua TechSoup Europe și susține, pentru al 6-lea an consecutiv, evenimente de tehnologie și programare aliniate cu misiunea inițiativei Comisiei Europene: Europe Code Week.

În România, programul Meet and Code este coordonat de Asociația Techsoup. Din 2010, Asociația Techsoup (https://www.asociatiatechsoup.ro) creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a tehnologiei pentru organizații nonprofit, tineri și profesori. Asociația Techsoup este câștigătoare a premiului Digital Skills for Education din cadrul European Digital Skills Awards, competiție organizată de Comisia Europeană.

Pentru al treilea an consecutiv un eveniment organizat de Catedra de Informatică de la Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare s-a aflat pe harta Meet and Code, obținând finanțare din partea Asociației TECHSOUP.

Evenimentul RoboDANCE a avut ca obiectiv promovarea roboticii și a educației STEM. Specificul atelierelor a constat în faptul că participanții au învățat prin experiență directă.

În cadrul activităților organizate online, dar și fizic, elevi ai Colegiului Național Mihai Eminescu Satu Mare, elevi ai Centrului Județean de Excelență Satu Mare, membri și voluntari ai Echipei de robotică Perpetuum Mobile, au participat la eveniment în calitate de facilitatori, au prezentat aplicații realizate în Arduino IDE și au inițiat participanții în tainele roboticii. Aceștia, organizați în echipe, au avut apoi o săptămână la dispoziție ca să conceapă o coregrafie originală pentru un robot dansator. În această săptămână elevii au beneficiat de mentorat din partea elevilor facilitatori și a mentorilor organizatori, scopul fiind programarea roboților ca să realizeze mișcări de dans conform conceptului coregrafic propus.

Vineri, 21 octombrie 2022, la Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare, a avut loc un adevărat spectacol de dans. Roboții programați și costumați pentru spectacol au impresionat prin creativitate și talent. Echipele au dat dovadă de determinare, ambiție, spirit de colaborare și dorință de a ști.

Obiectivul evenimentului a fost atragerea copiilor spre domeniul IT, încurajarea elevilor să rezolve o problemă specifică într-un mod creativ, provocându-i să inoveze, să caute soluții pentru o lume mai fericită, să materializeze soluțiile propuse. Rezultatele au întrecut așteptările.