În martie 1980, Nichita Stănescu a fost la Satu Mare. Era însotit de scriitorii Gheorghe Pituţ (pe care îl știam de când era tehnician silvic la Bixad), Petre Got, Ion Iuga şi artistul plastic Mihai Olos.

Între altele, Nichita și însoțitorii săi au vizitat Țara Oașului. Octav Grumeza, corespondent al ziarului Scânteia, a fost cel care a condus grupul.

În jurul prânzului, a fost vizitată Intreprinderea Integrata de In și Cânepă Negrești-Oaș. Din hala de productie s-a mers direct în sala de mese. Când a intrat Nichita Stănescu în încăpere, restul grupului era la masă. Nichita s-a așezat chiar lângă mine, în partea stângă, cred. Am folosit prilejul, intrând în vorbă cu dânsul. Pot să vă recit o poezie, i-a zis: „Te ascult, tinere !”

„Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,/ Faceți-i din când în când un loc liber la masă,/ Ca şi cum ar fi viu între noi,/ Ca şi cum s-ar fi întors acasă.// De fapt el s-a întors între noi întâiul,/ Numai că s-a întors puțin cam ostenit/ Și pe un pat nevăzut și-a așezat căpătâiul/ Lângă veniții acasă din mit.// Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,/ Faceți-i din când în când un loc liber la masă,/ Ca şi cum ar fi viu printre noi,/ Ca și cum s-ar fi întors acasă”



„… Îți mulțumesc, tinere, îți mulțumesc ! Dar de unde și cum ai poezia, mai ales cum de ai învățat-o pe de drost?” „O am dintr-o publicașie militară… nu mai știu, din Grănicerul ori din Apărarea Patriei. Se face că în armată aveam un comandant de pluton, pe nume Locotenent major Vasile Ene. Acesta avea pretenția ca oricare militar din plutonul său să învețe pe de rost o poezie în fiecare săptămâ. Prima poezie pe care am învățat-o a fost aceasta. Poate nu-i tot textul… a trecut ceva vreme…” „Da, lipsesc ceva versuri, dar esența e ceea ce mi-ai recitat. Nu mai credeam că ar putea exista pe undev. Chiar… am scris-o pe un șerveșel într-un restaurant într-o seară. Am dăruit șervețelul unuia care zicea că lucrează la o revistă militară. Punct. Acum mi-o reciți tu chiar în Țara Oașului. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, tinere !”

Dintre sătmărenii prezenți atunci în grupul care l-au însoțit pe Nichita Stănescu în vizita sa din Țara Oașului, mi-i amintesc pe George Vulturescu, Dorin Sălăjan, Ion Vădan, Ion Baias, Radu Ulmeanu, Alexandru Pintescu, Ștefan Haiduc ș.a.m.d.

Vasile Mic