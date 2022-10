Primul eveniment Branch Brunch s-a organizat la Homoroade

- Advertisement -

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș – Codru alături de Asociația SamStudia au organizat în acest weekend, respectiv în data de 9 octombrie, primul Branch Brunch în minunata comună codrenească Homoroade.

Plecarea din Satu Mare spre Homorod a avea loc duminică, în jurul orei 12.00, cu un autocar închiriat de cele două asociații.

Brunch-urile se desfășoară între orele 11:00 și 16:00, conturându-se în jurul gastronomiei și a tradițiilor locale. Prin această serie de evenimente se dorește promovarea produselor locale, a producătorilor locali, meșteșugurile, cultura locală, muzica și dansul specific fiecărei zone în parte, drumeții prin împrejurimi, vizitarea obiectivelor turistice.

Primăria Homoroade s-a implicat direct în organizarea evenimentului, iar pe lângă masa tradițională din care nu au lipsit pâinea de casă, plăcintele, ciurigauăle, mustul și pălinca, participanții au putut savura muzica și dansul codrenesc. În cadrul evenimentului s-a vizitat Casa muzeu Chilia, Mănăstirea Chilia și s-a organiza o plimbare în pădurea din zona Oțeloaia.

Singurul om din Transilvania care a reușit să implementeze un proiect 100% ecologic este domnul inginer Pop, în curtea căruia nu o dată au avut loc întâlniri din cadrul Universității de Științe Agricole din Cluj.

„Nu e ușor să fii în sistem ecologic, acesta a fost un crez al meu și al familiei, respectiv de a produce bio, de a produce sănătos, practic, înlocuim medicamentele cu fructe ecologice. După 12 ani de experiență, am rămas în acest sistem și astăzi, avem și câteva inovații pe care le-am făcut în ferma ecologică. Practic am fost primul din România care am folosit ziolit, pe care l-am adus din Maramureș, l-am măcinat cu ajutorul unei firme din Satu Mare și l-am administrat la sol ca amendament. Am făcut atunci un mare simpozion, am adus toți specialiștii din județ, profesori universitari din Cluj, au venit ei, în grup de șase în schimb de experiență și astfel acum patru ani am început să folosesc ziolitul pe toată livada, am administrat câte patru kilograme la fiecare pom alături de gunoiul de oaie”, a mărturisit domnul Pop.

Primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean, a ținut neapărat să ajungă alături de participanții evenimentului la Mănăstire, duminică fiind, și a povestit cu drag despre istoria satului Chilia, despre așezare și tradiții, și a prezentat zona Codrului.

