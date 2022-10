Rector al Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca Sătmăreanul Daniel David, ales membru corespondent al Academiei Române.

- Advertisement -

Rectorul Universitatii Babes Bolyai, prof. univ. dr. Daniel David, a fost ales miercuri 26 octombrie ca membru (corespondent) al Academiei Române (Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie).

Acest an universitar i-a adus recent și statutul de membru al Academia Europaea (the Academy of Europe) și includerea între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în domeniul psihologie clinică (mai ales științe cognitive clinice) în toată cariera și între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în toate domeniile științei în anii 2019/2020/2021 (Stanford-Elsevier by Scopus).