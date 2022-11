CONF. UNIV. DR. Adrian Balica, DOCTOR HONORIS CAUSA al U.V.V.G. Arad

- Advertisement -

Dl. Conf. Univ. Dr. Adrian Balica, medic recunoscut la nivel internațional, cu o vastă experiență în ginecologie, a fost distins, în cursul zilei de ieri, cu titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al U.V.V.G. Arad.

Dr. Adrian Balica este certificat de American Board of Obstetrics and Gynecology, dar și de Educational Commission for Foreign Medical Graduates, îndeplinind numeroase funcții în diferite organisme și comitete profesionale.

Parcursul profesional medical și administrativ al medicului Adrian Balica este rezultatul curajului, ambiției, puterii de muncă și a tuturor calităților sale. El poate fi urmărit printr-o serie de repere temporale: licențiat în medicină generală- iunie 1993 (Timișoara), el a efectuat internship-ul și rezidențiatul pe medicină internă la Englewood Hospital/Mount Sinai School of Medicine Englewood- New Jersey, între 1997-2000, devenind în ultimul an rezident șef, iar apoi s-a specializat în obstetrică-ginecologie între 2000-2004 la Nassau University Medical Center East Meadow – New York și UMDNJ – Robert Wood Johnson Medical School New Brunswick – New Jersey. În paralel cu evoluția medicală, Dl. Balica și-a dezvoltat și calitățile de leadership și coordonare, absolvind în ultimii 10 ani Medical Leadership Academy (2015), Three Faces of Quality (2016), Safety Together Instructor Training for Physicians (2018), Faculty Mentor Training Workshop (2019), Access Medical Director Training Series; Patient Access Collaborative (2021). Din 2006 și până în prezent ocupă poziția de attending physician (medic primar) și șef secție ginecologie la Robert Wood Johnson University Hospital și desfășoară activitate medicală și în cadrul unui centru privat pentru Obstetrică și Ginecologie avansată în Flemington- New Jersey.

De asemenea el a urcat toate treptele de dezvoltare academică, pornind de la voluntariat pentru programul de rezidențiat în medicină de familie (2004-2006), la instructor clinic al departamentelor de medicină internă și apoi de obstetrică-ginecologie (2006-2008), la asistent universitar (2008-2016) și apoi conferențiar universitar (din 2016) și prodecan pentru Inițiative Clinice și Integrarea în Practică- toate acestea la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School- New Jersey. În plus, a contribuit la dezvoltarea relațiilor de colaborare ale universității pe care o reprezintă cu numeroase alte universități, incluzând aici și o serie de proiecte comune cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, care urmează a se desfășura în viitor.

Activitatea științifică a domnului dr. Balica este una remarcabilă, el publicând o serie de lucrări valoroase în reviste ISI de prestigiu, investigator principal în 13 granturi și membru în echipa de implementare în alte 11 proiecte. La acestea se adaugă 55 de prezentări cu abstract peer reviewed în volumele unor conferințe naționale și internaționale, mai mult de o sută de prezențe în calitate de lector și membru al prezidiului la conferințe de specialitate naționale și internaționale; prezența la mai multe conferințe de specialitate din România (la Arad, în 2014) în calitate de lector, trainer și chairman regăsindu-se în cadrul mobilităților internaționale; implicarea în 21 de comitete majore la nivel universitar și în alte în 8 proiecte majore, la nivel de departament și activitatea de review-er pentru 5 jurnale de specialitate.

Activitatea didactică reprezintă o preocupare constantă în activitatea domnului dr. Balica, ea concretizându-se printr-o serie numeroasă de cursuri adresate medicilor rezidenți, prin activități practice și simulări – cele mai importante fiind cele în vederea deprinderii abilităților de chirurgie endoscopică ginecologică și ecografie de către medicii aflați în pregătire. Implicarea continuă în formarea noilor generații de medici a fost și rămâne o activitate constantă în activitatea domnului doctor, fiind angrenat în cel puțin 14 activități de mentorship, iar rezultatele devotamentului său au fost apreciate atât de corpul academic, cât și de către cei aflați în procesul de pregătire. El are meritul de a fi inițiat și apoi dezvoltat o serie de programe clinice noi în cadrul universității Rutgers Robert Wood Johnson Medical School. De asemenea, a condus echipe de traineri din S.U.A., care au organizat programe de educație în chirurgia minim invazivă și în România, un exemplu elocvent fiind reprezentat de Conferința Societății Române de Chirurgie Minim Invazivă în Ginecologie, coorganizată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, în 2014. Absolvenților acestor evenimente de educație medicală continuă li se alătură peste 300 de alți absolvenți din America de Sud, Asia, Europa și Australia.

Recunoașterea meritelor și a activității desfășurate de către Dr. Adrian Balica este evidențiată și de cele 17 premii și distincții obținute, atât în țara noastră cât și în S.U.A..

Conf. Univ. Dr. Adrian Balica: „Relația cu U.V.V.G. a început ca o relație personală, o relație de ALUMNI, care în timp a crescut, s-a dezvoltat, dar care, din păcate, a suferit în timpul pandemiei. Am găsit, totuși, modalitatea de a păstra și ulterior relua relațiile la nivel de învățământ, cercetare, schimburi de studenți și profesori. Ne dorim ca odată cu aceste vremuri noi să reluăm toate activitățile care au fost înainte.”

Rectorul U.V.V.G., prof. univ. dr. habil. Coralia Cotoraci : „Dr. Balica ne-a deschis colaborarea cu Universitatea Rutgers, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din S.U.A.. Este un mentor pentru studenții noștri, care au participat la schimburile de experiență din ultimii ani. A fost deschizătorul de drumuri în această direcție și rămâne continuatorul lor. Această zi reprezintă un moment deosebit, frumos, emoționant și festiv, pentru toți cei de față și pentru universitatea noastră.”

