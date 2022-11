EVENIMENT. Festivalul Interetnic de Teatru găzduit în acest an la Satu Mare

- Advertisement -

După ediția din 2016, prestigiosul festival al teatrelor minorităților va fi găzduit, din nou. la Satu Mare.

Cu sprijinul Direcției pentru Relații Interetnice, se organizează, o dată la doi ani, Festivalul Interetnic de Teatru. După o pauză de patru ani cauzată de pandemie, în acest an evenimentul va fi relansat la Satu Mare. Organizatorul principal este Fundația Proscenium, al Trupei Harag György – dar pentru prima dată în existența sa, evenimentul se va desfășura sub auspiciile Asociației Maghiare de Teatru MASZÍN, în calitate de coorganizator.

În cadrul festivalului, publicul va putea vedea adevărate delicatese teatrale, atelierele de teatru ale minorităților prezentând cele mai bune dintre producțiile lor recente. Alături de gazdă, la festival vor participa 13 trupe de teatru maghiare din România, dar și secția germană a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu și Teatrul German de Stat din Timișoara, precum și Teatrul Evreiesc de Stat din București și trupa de teatru independent de etnie romă Giuvlipen. Experiența teatrală va fi completată de o serie de evenimente conexe: în fiecare zi, breasla și critici de teatru vor analiza spectacolele din ziua precedentă în cadrul unor mese rotunde, vor fi organizate mai multe lansări de carte, iar în fiecare seară se va organiza afterparty la Red Hat Yard.

Interesant este faptul că în cadrul festivalului se va desfășura, pentru prima dată la Satu Mare, la Colegiul Național Kölcsey Ferenc, Festivalul Național de Teatru pentru Amatori Bessenyei István. Spectacolul câștigător va fi inclus și în programul IFEST – norocoșii câștigători fiind plasați pe aceeași platformă cu cele mai importante teatre ale minorităților din România, iar spectacolul lor va fi vizionat și evaluat de profesioniștii din domeniu.

„Consider că este o onoare extraordinară faptul că IFEST se va desfășura din nou la Satu Mare – cu atât mai mult cu cât se va întâmpla sub auspiciile Asociației Teatrale Maghiare MASZIN. Este un gest simbolic, pentru că în 2016 am organizat cea mai de amploare ediție a festivalului din istoria sa, ocazie cu care a fost fondată Asociația Teatrale Maghiare MASZIN. Suntem recunoscători Direcției de Relații Interetnice pentru că și-a dat acordul, cu binecuvântarea inițiatorului festivalului, recent decedatul Zsehránszky István, ca dreptul de a organiza festivalul să fie acordat pe viitor Asociației Teatrelor Maghiar MASZIN, respectiv teatrelor membre ale acesteia, astfel încât acest eveniment teatral de o deosebită importanță va continua să fie organizat sub tutela Asociației. Cu toate că festivalul nu va mai fi la fel de bogat ca înainte de COVID, deoarece mai multe companii independente și-au încetat activitatea din cauza efectelor pandemiei, încercăm să oferim publicului sătmărean cel mai diversificat program de festival posibil. Ne bucurăm în mod deosebit că, față de anul 2016, ambele teatre germane din țară au acceptat invitația noastră, astfel că, după o lungă perioadă de timp, colegii noștri germani din Timișoara vor evolua, alături de cei din Sibiu, pe scena Teatrului de Nord.

Dorim să prezentăm cele mai bune creații ale teatrelor minoritare în așa fel încât ele să fie accesibile tuturor iubitorilor de teatru: spectacolele în limba maghiară vor fi titrate în limba română, iar cele în limba germană, idiș și română, atât în limba maghiară, cât și în limba română.” – a declarat Bessenyei Gedő István, director de festival, președinte al Fundației Proscenium care a mulțumit, de asemenea, tuturor sponsorilor și partenerilor pentru colaborarea fără precedent în relansarea festivalului.

„Oricine a urmărit evoluția prețurilor la combustibili și energie electrică din ultima perioadă trebuie să știe cât de dificilă a fost strângerea de fonduri pentru festivalul din acest an. Festivalul din acest an nu s-ar fi putut materializa fără sprijinul semnificativ al Ministerului Culturii, al Direcției pentru Relații Interetnice și fără sprijinul Uniunii Democrate Maghiare din România, al Primăriei Municipiului Satu Mare și al Consiliului Județean Satu Mare, care ne-au susținut și cu ocazia edițiilor anterioare. Fără ajutorul susținătorilor și partenerilor noștri, nu am putea duce mai departe amintirea – și visul – omului de teatru excepțional, Zsehránszky István, cel care a fost primul din România care a recunoscut importanța de a oferi o platformă comună pentru ca atelierele de teatru ale minorităților să se întâlnească și să se angajeze într-un dialog cultural și teatral. Este important de menționat că el a fost, de asemenea, unul dintre cei mai importanți patroni ai fostului festival de teatru pentru elevi din Partium și, alături de tatăl meu, Bessenyei István, a fost un membru, aproape permanent, al juriului acestui eveniment. Cred că ne zâmbește cu drag de acolo unde este acuma, văzând că în 2022, la Satu Mare, aceste două evenimente, atât de importante pentru el, nu numai că vor renaște, dar vor fi legate între ele, prin faptul că laureații Festivalului Național de Teatru pentru Amatori Bessenyei István va fi inclus în programul IFEST. Acum, festivalul nu se referă doar la prezent, ci și la viitor – la continuitate” – a adăugat directorul de festival.

Biletele pentru spectacolele din cadrul Festivalului de Interetnic Teatru sunt disponibile la agenția teatrală a Teatrului de Nord din Satu Mare, respectiv online, pe Biletmaster.ro.

Organizator: Fundația Proscenium

Sponsori: Guvernul României – Direcția pentru Relații Interetnice, Ministerul Culturii

Parteneri: Primăria Municipiului Satu Mare, Trupa Harag György, Asociația Teatrelor Maghiare MASZIN, UDMR, Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Red Hat Yard.

Program Festivalul Interetnic de Teatru 2022 – Satu Mare

Vineri, 4 noiembrie

ora 15.00 – Lansare de carte – Istoria teatrului orădean din perioada 1950-1990. Analize Philther

ora 17.00 – „Atunci când…” de Bartis Attila – recital Bogdán Zsolt – Teatrul Spektrum Színház – Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol cu publicul pe scenă

ora 19.00 – Deschidere oficială – Teatrul de Nord Satu Mare, sala mare

ora 19.30 – „Vizita bătrânei doamne” de Friederich Dürrenmatt (r: Novák Eszter) – Teatrul Szigligeti, Oradea – Teatrul de Nord, sala mare

ora 23.00 – After Party – Red Hat Yard

Sâmbătă, 5 noiembrie

ora 11.00 – Masă rotundă: dezbaterea spectacolelor jucat ziua anterioară – bufetul teatrului, moderator: Köllő Kata

ora 15.00 – Lansare de carte/revistă – Discuții despre volumele publicate de Trupa Harag György (Csirák Csaba: Cronica a 65 de ani (redactor: Bessenyei Gedő István)

ora 17.00 – Teatru lectură – Casa Meșteșugarilor

ora 19.00 – „Avocatul” de Molnár Ferenc, Kellér Dezső, Zerkovitz Béla (r: Keresztes Attila) – Teatrul Național Târgu Mureș, Compania Tompa Miklós – Teatrul de Nord Satu Mare, sala mare

ora 22.30 – After Party – Red Hat Yard

Duminică, 6 noiembrie

ora 11.00 – Masă rotundă: dezbaterea spectacolelor jucat ziua anterioară – bufetul teatrului, moderator: Köllő Kata

ora 18.00 – „Oameni de vânzare” de Carmen Lidia Vidu (r: Carmen Lidia Vidu) – Teatrul German de Stat, Timișoara –Teatrul de Nord Satu Mare, sala mare

ora 20.00 – „Dispariții” de Else Wilk (r: Sebestyén Aba) – Yorick Studio, Târgu Mureș – Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol cu publicul pe scenă

ora 22.00 – After Party – Red Hat Yard

Luni, 7 noiembrie

ora 11.00 – Masă rotundă: dezbaterea spectacolelor jucat ziua anterioară – bufetul teatrului, moderator: Köllő Kata

ora 18.00 – „Frumoasa din Leenane de Martin” McDonagh (r: Barabás Árpád) – Teatrul Tomcsa Sándor, Odorheiu Secuiesc – Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol cu publicul pe scenă

ora 20.00 – „Minutele” de Tracy Letts (r: Barabás Árpád) – Teatrul Csíki Játékszín, Miercurea Ciuc – Teatrul de Nord Satu Mare, sala mare

ora 23.00 – After Party – Red Hat Yard

Marți, 8 noiembrie

ora 11.00 – Masă rotundă: dezbaterea spectacolelor jucat ziua anterioară – bufetul teatrului, moderator: Köllő Kata

ora 18.00 – „Csongor și Tünde” de Vörösmarty Mihály (r: Sardar Tagirovsky) – Teatrul de Nord Satu Mare, Trupa Harag György – Teatrul de Nord Satu Mare, sala mare

ora 23.00 – After Party – Red Hat Yard

Miercuri, 9 noiembrie

ora 11.00 – Masă rotundă: dezbaterea spectacolelor jucat ziua anterioară – bufetul teatrului, moderator: Köllő Kata

ora 17.00 – Lansare de carte/revistă – Lumină-Scenă-Imagine 130 de fotografii de teatru realiazate de Czinzel László

ora 19.00 – „Yiddis Trotter” – specatcol concert (Concept regizoral: Natalie Ester) – Teatrul Evreiesc de Stat – Teatrul de Nord Satu Mare, sala mare

ora 22.00 – After Party – Red Hat Yard

Joi, 10 noiembrie

ora 11.00 – Masă rotundă: dezbaterea spectacolelor jucat ziua anterioară – bufetul teatrului, moderator: Köllő Kata

ora 14.30 – Lansare de carte/revistă – „Dacă jocul s-ar transforma în realitate”, interviu realizat pe baza documentarului care tratează viața și activitatea lui Harag György

ora 16.00 – „You·tópia” (r: Florian von Hoermann) – Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, secția Germană –Teatrul de Nord Satu Mare, sala mare

ora 18.00, 19.30, 21.00 – „Ace de siguranță” (r: Bobi Pricop) Teatrul de Nord Satu Mare, Trupa Mihai Raicu, Bufetul Teatrului

ora 22.00 – After Party – Red Hat Yard

Vineri, 11 noiembrie

ora 11.00 – Masă rotundă: dezbaterea spectacolelor jucat ziua anterioară – bufetul teatrului, moderator: Varga Anikó

ora 17.00 – „Unde-i arma?” de Görgey Gábor (r: Kolcsár József) – Udvartér Teátrum, Târgu Secuiesc – Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol cu publicul pe scenă

ora 20.00 – „Cartea cu poze a copiilor cuminți” de Phelim McDermot, Julian Crouch (r: Hegymegi Máté) – Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe – Teatrul de Nord Satu Mare, sala mare

ora 23.00 – After Party – Red Hat Yard

Sâmbătă, 12 noiembrie

ora 11.00 – Masă rotundă: dezbaterea spectacolelor jucat ziua anterioară – bufetul teatrului, moderator: Varga Anikó

ora 15.00 – Lansare de carte/revistă – Trup-Putere-Instituție. Schimbări în structura publicului teatral din Transilvania. Invitați: Ungvári Zrínyi Ildikó és Kricsfalusi Beatrix, Teatru de Nord Satu Mare

ora 18.00 – „Omul care nu putea vorbi decât ceea ce citea” de Adrian Sitaru (r: Adrian Sitaru) – Teatrul Maghiar de Stat Csiki Gergely, Timișoara – Teatrul de Nord Satu Mare, sala mare

ora 21.00 – „Nefericiții” de Füst Milán (r: Albu István) – Teatrul Figura Stúdió Színház, Gheorgheni – Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol cu publicul pe scenă

ora 23.30 – After Party – Red Hat Yard

ora 10.00 – Masă rotundă: dezbaterea spectacolelor jucat ziua anterioară – bufetul teatrului, moderator: Varga Anikó

ora 11.30 – Lansare de carte/revistă – Istoria teatrului maghiar din Ardeal – analize Philther

ora 13.00 – Spectacolul trupei câștigătpare a Concursului de Teatru pentru Amatori Bessenyei István – sala festivă a Colegiului Național Kölcsey Ferenc

ora 15.30 – Lansare de carte/revistă – La ce folosește teatrul de Visky András, – Teatrul de Nord Satu Mare

ora 17.00 – „Corp Urban” de Catinca Drăgănescu (r: Catinca Drăgănescu) – Giuvlipen – Casa Meșteșugarilor, spectacol cu publicul pe scenă

ora 19.30 – „497” (r: Farkas Tamás – Tapasztó Ernő) – Teatrul Aradi Kamaraszínház – Teatrul de Nord Satu Mare, sala mare

ora 22.30 – After Party – Red Hat Yard