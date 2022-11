FOTOGALERIE. EROII SĂTMARULUI. Au salvat doi bărbați de la o MOARTE SIGURĂ

- Advertisement -

Activități pentru copii în căsuța Moșului, concerte, tur cu trenulețul și produse locale

A sosit momentul mult așteptat! Marți, 29 noiembrie se deschide oficial Târgul de Crăciun din Piața 25 Octombrie.

,, Îi așteptăm pe sătmăreni să fie alături de noi la deschiderea Târgului de Crăciun, la momentul aprinderii luminițelor, care va avea loc la bradul din Piața 25 Octombrie, de la ora 18.00. Este un moment magic, la care ținem foarte mult și care aduce multă bucurie celor mici. Tot programul târgului este interesant, gândit astfel încât să aducă bucurie și să ne facă să simțim atmosfera sărbătorilor de iarnă”, spune primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.

În Centrul Nou al orașului, sătmărenii vor fi întâmpinați de o atmosferă de poveste. În căsuțele colorate și frumos decorate, 30 de producători și meșteri îi așteaptă pe vizitatorii Târgului cu bunătăți, produse tradiționale, ornamente și cele mai frumoase cadouri de Crăciun.

Programul târgului este următorul:

29 noiembrie – 18 decembrie între orele 14.00 – 20.00

19-23 decembrie între orele 11.00 – 20.00

26 decembrie – 6 ianuarie între orele 14.00 – 20.00

În 24, 25 și 31 decembrie, respectiv în 1 ianuarie, târgul va fi închis.

Trenulețul și Atelierul Moșului

Ca o noutate a Târgului de Crăciun, în acest an, organizatorii îi vor bucura pe cei mici cu un tur realizat de Trenulețul Moșului, o activitate realizată cu sprijinul Administrației Domeniului Public Satu Mare. Trenulețul va porni în fiecare zi, din stația amenajată în fața Centrului Comercial Someșul – centrul cumpărăturilor tale, și va face curse între orele 18.00 – 20.00.

În Atelierul Moșului oferit de Catena, cei mici vor avea parte de multe activități creative, care sunt organizate și datorită implicării meșterilor și producătorilor sătmăreni.

Activitățile sunt gândite pentru un public de toate vârstele, pentru grupuri de copiii și tineri, care își pot anunța participarea completând următorul formular: bit.ly/atelierul_mosului_2022

Programul activităților:

Luni, 5 decembrie, 12.00 – 13.00 – Pauza Mare cu Lulu (copii între 3-12 ani)

Miercuri, 7 decembrie, 12.00 – 13.00 – Youth in E.Motion (tineri între 12-18 ani)

Sâmbătă, 10 decembrie, 14.00 – 16.00 – Treasure Hunting

Duminica, 11 decembrie, 14.00 – 15.00 – Prezentare despre albine, iar mai apoi degustarea diferitelor tipuri de miere și fagure de miere cu Boda László

Luni, 12 decembrie, 12.00 – 13.00 – Pauza Mare cu Lulu (copii între 3-12 ani)

Vineri, 16 decembrie, 12.00 – 13.00 – Pauza Mare cu Lulu (copii între 3-12 ani)

Sâmbătă, 17 decembrie, 14.00 – 15.00 – Atelier de creație – Atașarea prin coasere a figurinelor

Duminică, 18 decembrie, 14.00 – 15.00 – Atelier de creare pastile de ceai cu Ioana Vașvari (Seva Sana)

Luni, 19 decembrie, 12.00 – 13.00 – Pauza Mare cu Lulu (copii între 3-12 ani)

Marți, 20 decembrie, 15.00 – 17.00 – Atelier de creație și joacă pentru copii cu voluntarii de la Serviciul Maltez

Miercuri, 21 decembrie, 12.00 – 13.00 – Youth in E.Motion (tineri între 12-18 ani)

Marți, 27 decembrie, marți, între orele 12.00 – 13.00 – Youth in E.Motion (tineri între 12-18 ani)

Miercuri, 28 decembrie, 14.00 – 15.30 – Atelier de creație și joacă pentru copii cu voluntarii de la Serviciul Maltez

Joi, 29 decembrie, 16.00 – 17.00 – Atelier de creație – Ornamentație și înșiruire cu mărgele cu Mátyás Noémi

Miercuri, 4 ianuarie, 14.00 – 15.30 – Atelier de creație și joacă pentru copii cu voluntarii de la Serviciul Maltez

Joi , 5 ianuarie, 16.00 – 17.00 – Pauza Mare cu Lulu (copii între 3-12 ani)

Vineri, 6 ianuarie, 12.00 – 13.00 – Youth in E.Motion (tineri între 12-18 ani)

Weekend-urile din timpul Târgului de Crăciun vor fi animate de prestațiile artiștilor locali și de colindele grupurilor de copii. Merită treceți pe la Târgul de Crăciun, iar dacă fotografiați lucruri interesante, dați-ne de știre prin intermediul paginilor de facebook și instagram.

Program la scenă

Marți, 29 noiembrie, 19.00 – 22.00 – Christmas DJ- DJ Gabi, Dj Tudor Dacian, Dj Molya Árpi și DJ Roly

Vineri, 2 decembrie, 18.00 – 22.00 – Christmas DJ – Shtoots&Microdot

Sâmbătă, 3 decembrie, 19.00-20.00 – Hey Roop

Vineri, 9 decembrie, 17.00 – 18.00 – Open Wings Studio

Vineri, 9 decembrie, 18.00 – 22.00 – Christmas DJ – Luke, Shorty&Rikz

Sâmbătă, 10 decembrie, 19.00-20.00 – Inedit

Vineri, 16 decembrie, 18.00 – 22.00 – Christmas DJ – Dj Harry Power, Dj Vlad B, Dj Rolly K, Dj Cătălin Golban, Dj Leviciusz

Sâmbătă, 17 decembrie, 19.00-20.00 – Black River Blues Band

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare, Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, Consiliul Județean Satu Mare și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul sponsorilor: Centrul Comercial Someșul, Catena și Fabrica de ciocolate Odoreu, parte a grupului german WAWI.