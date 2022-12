Foarte puțini sătmăreni știu că în județul Satu Mare există o biserică în mijlocul unei pustietăți. Ușile acestei biserici, considerată făcătoare de minuni, se deschid singure doar într-o singură zi de peste an, sau cel puțin așa susțin cei de la Calatoriinbascheti.ro, unul dintre cele mai bune bloguri de călătorii din țară, realizat chiar de un careian.

Biserica pare a fi construită în jurul unui fost sat, care ar fi dispărut fără urmă și despre care se crede că s-ar deschide singură o dată pe an, fără să fie nevoie de chei sau de vreo intervenție umană.

Este un loc despre care există puține date oficiale și despre care nu s-a scris. Sunt puține informații istorice, dar legenda din jurul bisericii este cunoscută de multa lume din zonă, fiind unul dintre locurile de pelerinaj, care aduna acum 60 de ani mii de oameni. Biserica se află lângă Carei, la câteva sute de metri față de drumul european care duce spre Oradea. Din orice unghi l-ai privi, locul te impresionează, iar biserica așezată pe o limbă de pământ, în mijlocul pustietății, te lasă fără cuvinte. Este o biserică simplă, în fața căreia au rămas și azi 2 butuci de viță de vie și o cruce. Rețineți detaliul acesta, pentru că e important și voi reveni la el mai târziu, scriu cei de la Calatorinbascheți.ro.

Povestea uimitoare a bisericii, spune că în fiecare an, de sărbătoarea Sfintei Marii, mulți credincioși veneau aici, în pelerinaj. Lăsau aici bilețele cu rugăciuni, iar după ușa de la intrare erau agățate două cârje, așezate în formă de X, ca semn al faptului că aici și-ar fi găsit cineva vindecarea. Era considerată o biserică făcătoare de minuni, pentru că, în fiecare an, de Sfântă Mărie, la miezul nopții, ușa bisericii s-ar fi deschis singură, fără chei sau intervenția cuiva. După 24 de ore, tot singură s-ar fi închis. Iar miracolul era pentru oameni cu atât mai mare cu cât biserica este în mijlocul unui câmp și nu într-un sat locuit, susțin cei de la Calatorinbascheți.ro.

”Dar cum s-a ajuns aici? Locul are o poveste fabuloasă. Cel puțin asta spune legenda pe care o mai știe și azi multă lume și pe care mi-a relatat-o chiar zilele trecute fratele meu, care locuiește și în zonă. Cu mulți ani în urmă, aici era un sat. Localnicii îi spun “Chighie” sau “Kigye”, dar localitatea nici măcar nu mai există pe harta. Se spune că, acum câteva sute de ani, doi localnici s-ar fi dus cu căruțele la târg, în Carei, iar la întoarcere, nu au mai găsit mare lucru. Satul ar fi fost înghițit, cu tot cu oameni și case. Tot ce ar mai fi rămas în picioare este biserica, o cruce și doi butuci de viță de vie. Ceea ce e interesant e faptul că zona e una de câmpie, fără dealuri, iar biserica se află pe o limbă de pământ ușor ridicată, față de nivelul solului din jur. Potrivit legendei, dâmbul ar fi o reminiscență a mișcării pământului, atunci când satul a dispărut fără urmă. Ani la rândul, oamenii au venit să se roage aici, dar în anii ’80, fenomenul s-a stins brusc (probabil, din cauza presiunilor regimului comunist). Din ce am putut să aflăm, acum, o singura persoană s-ar mai ocupa de întreținerea bisericii”, scriu cei de la Calatorinbascheti.ro.

Din punct de vedere istoric, au fost găsite puține date. Oficial, satul a fost pustiit după războiale turco-tătaro-austro-ungare și după revoluția lui Rakoczi. Oamenii s-au mutat în Carei, unde au devenit haiducii orașului, un fel de poliție locală, la începutul secolului al 18-lea. Toamna și primăvara, se pot vedea cel mai bine urmele locuințelor.