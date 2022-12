În cursul evenimentului susținut de Instituția Prefectului Satu Mare, „Întâlnirea primarilor”, care a avut loc în data de 14 decembrie de la ora 10, președintele Consiliului judeţean, Pataki Csaba, a susținut un discurs despre salariile din administrație.

Pataki Csaba și-a început discursul spunând că în parlament s-a născut o lege despre care înafară de parlamentarii UDMR, nimeni nu a avut curajul să iasă pe sticlă și să o susțină, iar că în Camera Deputaților ei s-ar fi speriat de ei și au fost în stare să își blocheze atât propriile salarii cât și cel al ministerelor.

„Vorbesc și în numele miniștrilor care au o răspundere imensă și au același salar ca și mine sau ca și domnul prefect, deci e noaptea minții. Ei au bugete de sute de miliarde de lei și au salar de 10% din cel al șoferului cancelariei Austriei, de exemplu. Nimeni nu are curajul să le spună reprezentanților presei că și noi suntem oameni și avem răspunderi și nu trăim din altele. Dacă unu la mie dintre primari are probleme, treaba lui, dar restul ar trebui să fie lăsați să lucreze și nu e vorba aici de demnitari.

La nivelul județului Satu Mare, împreună cu viceprimari, cu toții, suntem 150 de oameni, dar e vorba de ceilalți 20.000 care lucrează și sunt blocați în salarii, că nu doar salariile noastre se blochează și spuneți-mi ce tânăr care termină o facultate va merge să lucreze într-o primărie de comună pentru un salariu mai mic decât salariul minim garantat ca și zidar ori tractorist, spun asta fără să desconsider aceste meserii.

Noi în UNCFR am avut discuții, dar măcar să nu ne mințim. Dacă ne uităm pe unele site-uri de știri, astăzi cineva care întâmplător conduce Guvernul României temporar spune să stăm liniștiți că depinde de decizia Curții Constituționale, în condițiile în care există o ordonanță în care scrie negru pe alb că salariile noastre se blochează la nivelul salariului din decembrie 2022, măcar să nu ne ia de fraieri”.

Curtea Constituțională poate să decidă ce vrea, salariile noastre nu se vor modifica

Președintele Consiliului Judeţean, Pataki Csaba, a afirmat în discursul său faptul că nimeni nu are curajul în București să țină un astfel de discurs, iar dacă primarii trebuie să fie prezenți 24 ore din 24, atunci trebuie să fie lăsați în pensie la vârsta de 45 de ani.

„Primarul trebuie să fie răspunzător pentru tot, plus să fie la dispoziția cetățeanului non stop. De acord, dar atunci să ne lase să mergem în pensie la 45 de ani, cum îi lasă pe alții, să ne dea indemnizație și după terminarea mandatului, care de asemenea este o lege aprobată, băgată în sertar de ani de zile, iar noi când vom ajunge în pensie, dacă apucăm, ce se va întâmpla? Noi suntem mai rău decât condamnații, nimeni nu are curaj în București să țină un astfel de discurs în fața presei sau a parlamentului. Eu am fost acolo și am luptat pentru drepturi, am fost hulit atunci că am votat. Știam clar atunci că nu voi avea pensie de parlamentar, noi nu lucrăm pentru salariu. Niciunul dintre cei aflați în sală nu a candidat ca și primar pentru că a fost șomer și își dorea să facă ceva ca să aibă un salariu”.

Județul Satu Mare primește cu 10 mili-oane de lei mai puțin decât a primit anul acesta

„Județul Satu Mare la cotele dafalcate din TVA pentru echilibrarea cheltuielilor primește cu 10 milioane de lei mai puțin decât a fost bugetul pe anul acesta. Dacă din motive de populism reducem DVG și în sectorul industriei agro alimentare și în agricultură, vă rog frumos să nu ne lăsați fără compensări, ne-au lăsat. Comunele care au avut încasări serioase din sectorul agricol anul acesta, uitați-vă bine pe luna decembrie pentru că la anul nu veți vedea astfel de venituri și nici nu o să le compenseze numai Bunul Dumnezeu”.

Ce se întâmplă cu taxele de depozitare a deșeurilor?

„O altă problemă de interes public, ce se întâmplă cu taxele de depozitare a deșeurilor, rămân neschimbate deoarece noi respectăm legea, în sensul în care compensare pe anumite cheltuieli poți să le faci pe cheltuială reală, în condițiile în care nu avem încă aviz pe cheltuielile de închidere, eu nu vă pot face tarif, se va face când vom vedea ce costuri avem, deocamdată rămâne la nivelului anului 2022, iar când anumite instituții vor decide ce costuri ne mai pun, atunci vom reface tarifele, nu sunt Nostradamus, habar n-am cu cât vor crește, de scăzut nu vor scădea. Eu am vorbit și cu colegii, alți președinți de consilii, unii sunt mai curajoși, alții mai aproape de București, eu semnez dacă mă acceptați ca observator fără nici o problemă. Pănâ când? Iar în parlament au trecut frații noștri colegi exclusiv de la UDMR, în rest nu am văzut pe nimeni, pe cei vocali de dimineața până seara, nici unul nu și-a deschis gura pe acest subiect. Atât!”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, Pataki Csaba.