Pictorul Vasile Mic sau Jocul de-a lumea

- Advertisement -

Poetul Vasile Mic s-a născut la 15 august 1947, în satul Coca, din comuna Călineşti-Oaş. Este autorul mai multor volume de poezie: Vis în pădurea de mesteceni (1991), Fereastra din vis (2007), Scara de lumină (2009), Dispariţia din context (2010), Copacul de argint (2011), Povara comorilor / Burden of treasurs (traducere în limba engleză de Dan Brudaşcu – Editura „Sedan”, Cluj-Napoca, 2011), Naşterea Aurorei (2013) – Editura „Eikon”, Cluj-Napoca. E prezent în antologia Voices of Contemporary Romanian Poets ( Selection and English version by Dan Brudașcu, 2007).

În haosul editorial de la noi, poezia sa discretă, scrisă de un om el însuşi discret şi timid, nu s-a bucurat întotdeauna de ecoul pe care creațiile sale, indiscutabil valoroase, le-ar fi meritat. Totuşi, regretatul critic Petru Poantă a surprins, cu fineţea-i caracteristică, trăsăturile lirismului practicat de Vasile Mic, anume discreția și rafinamentul. alternanţa „între un fantezism jubilant şi unul ironic sau, în ordine stilistică, între imaginea plastică şi limbajul abstractizant.”

Confirmând întru totul observaţiile criticului echinoxist, recentul volum, O replică de argint /Una battuta d’argento, apărut la prestigioasa editură Școala Ardeleană (Cluj-Napoca), e o ediție bilingvă, cu versiunea italiană semnată de cunoscutul italienist Ștefan Damian. Cartea poetului sătmărean e prevăzută cu o excelentă prefață a criticului Nicolae Oprea, care îi remarcă universul simbolic al poemelor și nota accentuat morală. Despre volumele de poezie ale lui Vasile Mic au mai scris condeie prestigioase precum: Constantin Cubleșan, Gheorghe Mocuța, Emilian Marcu, Mircea Dinutz, Alexandru Pintescu, George Vulturescu, Horia Bădescu, Ioan Es. Pop, Ion Vădan, Alexandru Zotta, Ioan Nistor, Grigore Scarlat, Radu Ulmeanu, Cornel Munteanu, Livia Mărcan, Dumitru Augustin Doman, Petru M. Haș, Adrian Țion și alții.

Indiscutabil, Vasile Mic s-a afirmat ca poet și gazetar de talent, dar omul acesta complex are și alte pasiuni. După cum s-a putut constata, numeroase dintre volumele sale sunt prevăzute cu ilustrații executate de autorul însuși. Poetul din Oaș recurge la o tehnică mixtă, folosind chiar calculatorul pentru a-și realiza viziunile picturale. Creațiile lui plastice transpuse pe pânză ne dovedesc că arta modernă s-a modificat substanțial, că pensula nu e neapărat obligatorie.

Explozia de culoare a tablourilor lui Vasile Mic ne descoperă o sensibilitate solară, o voluptate a culorii prezentă la aproape toți artiștii plastici din Nord. În tablourile sale transpare o nostalgie persistentă pentru o vârstă a copilăriei paradisiace, petrecută în satul său din Oaș. Aproape toate tablourile lui Vasile Mic sunt peisaje, imagini miraculoase ale unei naturi primordiale, nepoluată de barbaria omului modern. Culorile intense ale acestor compoziții îl apropie pe Vasile Mic de arta iconarilor pe sticlă sau de cea a olarilor, care foloseau invariabil culorile primare.

Poetul-pictor se dovedește prin creațiile sale plastice un nostalgic după o lume pură, nepoluată. Și cred că nu exagerăm dacă am spune că în ființa sa a rămas încă viu, nepervertit, spiritul unui țăran din Oaș, unul puternic legat sufletește de formele, culorile și miresmele câmpului bun de coasă. Altfel spus, Vasile Mic e un spirit ecologist, unul care mai crede că natura din jurul nostru poate fi salvată de la distrugerea iremediabilă. De aceea, înclin să cred că întreaga creație plastică a lui Vasile Mic ascunde în esența sa și un avertisment subtil, prin care privitorului i se atrage atenția asupra unor miracole divine, pe care avem datoria de a le păstra în puritatea și frumusețea lor primordială.

Veritabile dialoguri cu miracolele naturii, creațiile plastice ale poetului originar din Oaș încântă și provoacă la meditații profunde asupra rosturilor noastre cele mai adânci. Privind viziunile plastice ale poetului-pictor suntem cuceriți de explozia de culori, de îmbinarea plină de măiestrie a formelor, de sugestiile profunde ale unei arte ce afirmă dreptul la visare al fiecărui privitor.

În acest an, Vasile Mic a avut expoziție de pictură la Muzeul de Artă Satu Mare, cu vernisaj de Ziua Culturii Naționale și a nașterii lui Eminescu, în 15 ianuarie, cu 103 tablouri ulei pe pânză.

Nu în ultimul rând, voi spune că oșanul Vasile Mic este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și are în responsabilitate pagina de Cultură a cotidianului Gazeta de Nord-Vest din Satu Mare, pe care o girează cu gust şi deplin respect al valorilor.

Dr. Ion Cristofor