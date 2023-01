VIDEO. An nou cu HITURI NOI pentru Petrică Mureșan. PIESE NOI lansate de Anul Nou

- Advertisement -

Anul nou a venit cu HIT-uri noi pentru cunoscutul intrepret sătmărean Petrică Mureșan. De fapt, de Anul Nou, Petrică Mureșan a lansat nu una, ci două piese: una populară: Umblă vorba, lasă umble! ; și una ușoară: Și mai desfac o bere

”La mulți ani oameni dragi!

Îmi place mult ceea ce fac de aceea am multe provocari. Una dintre aceste provocari este si muzica pop-folk pe care eu încerc să o cânt cu mult drag, amintindu-mi de inceputurile mele în muzică, când eu cântam mai mult la chitară si mai puțin vocal.

Sunt un iubitor al muzicii populare ,,buletinul” meu se confunda oarecum cu muzica populară, dar am si eu ca si toti oamenii micile pasiuni adunate de mic copil, când în grădina din spatele casei făceam formație, împreună cu vecinii mei unde fiecare dintre noi, copiii de pe strada Sf Ioan din Medieșu Aurit, (pentru că acolo am copilărit) cântam la un instrument…😉 pe post de tobe erau oale, in loc de chitara aveam o botă de lemn cu sârmulițe in loc de corzi, stația era un radio stricat…și sincer mi-e dor uneori de acele vremuri.

Acum de sărbători am înregistrat două piese foarte frumoase zic eu: Una de populară- Umblă vorba, lasă umble!

Și una de ușoară – Și mai desfac o bere! Ambele piese si toată activitatea mea muzicală o găsiți pe pagina mea de Youtube – https://youtube.com/@petricamuresan a spus Petrică Mureșan pentru Gazeta de Nord Vest.

Melodia populară- Umblă vorba, lasă umble!

Orchestratie Ovidiu Bartes

👉Studio Calin Opris

👉Imagine-Nik Studio

👉 Multumesc membrilor Ansamblului folcloric al județului Satu Mare “Doruri Sătmărene”

Canalul oficial Petrica Muresan – interpret de muzica populara cu orchestra.

Piesa mai desfac și o bere:

Muzica: Tonči Huljić

Text: Vali Doagă

Orchestrație, mix, master: Alex Malschi

Electric & acoustic guitars: El Laco Jimy

Backing vocals: Liana Șuteu, Alex Malschi

Imagine-Kalmar Gyula, Story Films & Ionut Sabau

Actor – Andrei Stan

Prieteni dragi -George Matioc, Vlad Coclici.