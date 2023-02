Dacă nu mă înșel s-a încheiat etapa cu cele mai multe goluri înscrise: 26. Adică mai mult de trei goluri pe meci. Acest fapt ridică media golurilor pe meci a acestei ediții de campionat la 2,34. Dacă se păstrează „ideea” și în următoarele etape, am putea ajunge la finalul secțiunii regulate a campionatului nostru la o medie de 2,5 g/m.

Nu pot trece peste etapa încheiată fără să remarc prestația peste așteptările mele a celor ce Fac Ce Spune Becali. Au meritat cu prisosință victoria din Gruia. Surpriza etapei sunt punctele (câte unul de fiecare) obținute de Argeș la Sibiu și de Mioveni acasă cu Sepsi. Chindia – UTA 2-1 în debutul etapei; 48 – „U” 5-0 din „cauza” terenului sau a spectatorilor lipsă?; Hermannstadt – Argeș 1-1 într-un joc fad; Rapid – Voluntari 4-1 expresiv; Mioveni – Sepsi 1-1 cu „roșu” vinovat; CFR – FCSB 0-1; Botoșani – Petrolul 5-0 cu schimbare de A1; Farul – Univ. Craiova 2-1 dar cât pe ce…

Dacă ne uităm pe clasament cele cinci echipe care contează în competiția pentru titlu, cele aflate în marja a cinci puncte după intrarea în lupta directă, sunt Farul, CFR, Rapid, FCSB și Universitatea Craiova. Fiecare cu atuurile sale. Constănțenii pentru că sunt lideri, clujenii pentru că așa este tradiția, giuleștenii pentru că au cel mai ușor program, ceilalți bucureșteni pentru că au cel mai bun lot și craiovenii pentru că sunt olteni. Ar mai fi de comentat că în afara Rapidului toate au probleme cu suporterii. Farul că sunt prea puțini, CFR că e prea rece, FCSB caută mărul discordiei, iar Universitatea Craiova că de ce nu sunt rezultate.

Univ. Craiova – CFR (sâmbătă, ora 20) Derbiul etapei. Se cam spune despre derbiurile cu combatante apropiate în clasament că sunt jocuri de șase puncte. Ăsta e joc de trei puncte, dar ce puncte… (!?). Egalul nu le convine niciuneia, de aceea este plauzibil. Dacă vreuna câștigă va dansa în alaiul sumbru al celeilalte.

Rapid – 48 (vineri, ora 20) Comentariile înainte de acest meci sunt mai mult despre ce culori vor vorbi tribunele. Adică albastru și vișiniu sau negru gratulat. Normală ar fi victoria gazdelor, dar ce poate fi normal într-un suflet de rapidist (mai ales după jocul din tur cu juveții).

Argeș – Farul (duminică, ora 17) Uite un meci în care piteștenii ar putea să-l uite pe Prepeliță. Sau pe interimarul Schumacher. De pe vremea lor n-au mai câștigat. N-or s-o facă nici acum. Așa-i când dai cu bâta în ape liniștite. Te stropești cu noroi.

Voluntari – FCSB (duminică, ora 20) Interesant meci. Ciobotariu nu prea a înghițit reproșurile după chelfăneala încasată în Giulești. Speră să profite de o eventuală euforie a lui Gheorghe și acesta să nu fie atent la schimbări. Speră și celelalte rivale ale FCSB-iștilor.

Sepsi – Chindia (luni, ora 17) Ardelenii joacă bine dar pierd puncte insuficient de bine ocrotite. Nomazii, fără un joc prea elaborat, smulg puncte de pe unde sunt lăsați, ultimele exemple fiind Piteși, Ploiești sau Arad. Să le meargă și la Sf. Gheorghe? Nu prea cred. Am impresia că Bergodi a pus piciorul în prag. Oricum, gazdele mai au trei puncte „pe drum” din partea Comisiei de disciplină a FRF-ului.

Petrolul – Hermannstadt (luni, ora 20) Interesantă oră de disputare a unui asemenea meci. Adică a unui meci ieșit din sfera pasionantă a calificării în lupta pentru titlu. Sau au auzit televiziunile ceva? Ceva despre cele nouă puncte furate ardelenilor? Mare măgărie! Gazdele au un nou antrenor. Unu fără firmă dar cu istoric prahovean de păcurar. Păcurar cu păcura nu cu păcurăritul! Oaspeții îl au tot pe Măldă. Știați că e din Prahova? Cu juniorat la Petrolul (Teleajen și apoi Ploiești)?

UTA – Botoșani (sâmbătă, ora 14,30) M-am plictisit de când aștept revirimentul textiliștilor. Nici nu mai știu ce să zic. Oaspeții vin după un 5-0 neverosimil. Sper să creadă că sunt prea buni pentru arădeni. N-ar fi târziu pentru vestici, iar esticii n-au o motivație ieșită din comun. Poate doar ieșită din trezorerie, ca să le mai gâdile orgoliul.

„U” – Mioveni (vineri, ora 17) Ne-am obișnuit ca cenușăreasa săptămânii să se joace în deschiderea etapei. Apropo! Iar avem o săptămână Ardeal – Restul lumii. Și săptămâna trecută am avut. Au fost două egaluri și trei înfrângeri. Ce naiba! Om reuși acuma 5-0? N-ar fi chiar imposibil. Hai ai noștri!

Opriți războiul!

Gruiţă Ienăşoiu