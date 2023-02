Luiza Fatyol, pe scena Filarmonicii Dinu Lipatti

- Advertisement -

Trebuie să vă spun că „viola d’amore” este și unul din numele vechi ale intrumentului, dotat cu un număr mai mare de corzi, dintre care o parte erau simpatice, adică produceau sunete doar când intrau în rezonanță cu cele pe care cânta instrumentistul.

Abos Győző Denumirea sextetului, „Bravo viola” probabil vine de la contrabărbia Kun Bravo pentru violă. Este fabricată din lemn de arțar. Are un design atractiv și se montează ușor pe instrument. Suportul este din bronz si este ajustabil. Deține un sistem de blocare încorporat și are pernița din spumă de cauciuc.

Regalul de uverturi și arii de opere de joi seară o are ca invitată pe prestigioasa noastră sătmăreancă, soprana Luiza Fatyol. Sub bagheta dirijorului Mihnea Ignat solista ne va purta prin lumea lui Verdi, Puccini și Rossini, o lume născută sub zodia culturală a Italiei. Despre dirijorul născut la Craiova, al Operei Române din București, Mihnea Ignat, am mai scris în aceastp pagină. Vezi numărul nostru din 21 februarie anul trecut.

Mihnea Ignat



Pentru evenimentul de joi, ora 19, sunt valabile abonamentele cu nr. 27 și bineînțeles, ca întotdeauna de altfel, biletele procurate de la sediu. Promitem ca despre sextetul format din violiștii Filarmonicii Dinu Lipatti să ne apropiem mai mult într-un număr viitor al ziarului nostru. Astăzi ne vom axa mai mult asupra Luizei Fatyol, un adevărat ambasador sătmărean pe scenele culturale ale lumii.

Luiza Fatyol

S-a născut in anul 1987 în Satu Mare într-o familie de muzicieni. La vârsta de 5 ani începe sa studieze vioara îndrumată de tatăl ei, regretatul violonist Rudolf Fatyol.

La vârsta de 17 ani trece însă la studiul canto-ului clasic. Devine studenta Academiei de Muzică “Gh. Dima” din Cluj-Napoca la clasa profesoarei Ana Rusu. Debutul și-l face în anul 2009 pe scena Operei Maghiare din Cluj în rolul Carolinei din opera “Căsătoria secretă” de Domenico Cimarosa.

Participă la numeroase concursuri de canto naționale și internaționale, numărându-se mereu printre premianți. Amintim aici Premiul 1 la Concursul “Liedului Românesc” – Brașov (2009) și premiul 3 la Concursul internațional de canto “Hariclea Darclée” – Brăila patronat de Mariana Nicolesco (2010).

In anul 2011 Luiza este acceptată în Studioul de Operă al “Deutsche Oper am Rhein” Düsseldorf, participând la masterclass-uri susținute de David Syrus, Deborah Polaski, Dame Ann Murrey, Sir Thomas Allen, Helen Donath si Linda Watson. Începând cu anul 2014 devine solista Operei “Deutsche Oper am Rhein” din Düsseldorf/Duisburg unde activează până în prezent, având bucuria de a interpreta roluri precum: Susanna în “Nunta lui Figaro” (Mozart), Donna Elvira în “Don Giovanni” (Mozart), Vitellia în “Mărinimia lui Titus” (Mozart), Adina în “Elixirul dragostei” (Donizetti), Norina în “Don Pasquale” (Donizetti), Mihaela în “Carmen” (Bizet), Julieta în “Romeo et Julieta” (Gounod), Gilda în “Rigoletto” (Verdi), Violetta Valery în “Traviata” (Verdi), Nedda în “Paiațe” (Leoncavallo), Lauretta în “Gianni Schicchi” (Puccini), Mimi în “Boema” (Puccini) și Gerhilde în “Walkiria” (Wagner).

Mi-aduc aminte emoția din glasul tatălui ei, prin 2019, când mi-a povestit despre dorința nemărginită a Luizei de a interpreta rolul Violettei Valery din Traviata. După spusele lui este rolul pe care Luiza și l-a dorit de când a ajuns în Germania. Din câte știu la premieră a fost prezent și Rudolf Fatyol.



În vara anului 2020 înregistrează pentru Casa de discuri Naxos în rolul Constanzei, prima opera italiana a lui Giacomo Meyerbeer „Romilda și Constanza” în cadrul Festivalului Rossini din Bad Wildbad (Germania). In anul 2022 și-a făcut debutul in Requiem-ul lui G. Verdi alături de Filarmonica “Banatul” Timișoara sub bagheta lui David Crescenzi.

Cele mai importante momente ale sezonului 22/23 au fost și vor fi debuturile la Opera din Düsseldorf în rolurile Liu din “Turandot” (Puccini), Salome din “Herodiade” (J. Massenet) și cu Filarmonica din Auckland (Noua Zeelanda) in rolul Marietta din opera “Orașul mort” (E.W. Korngold) avândul ca dirijor pe Giordano Bellincampi. Susține concerte atât în țară (București, Timișoara, Sibiu, Brașov, Cluj-Napoca, Oradea și acum Satu Mare) cât și în străinătate (Italia, Franța, Olanda, Elveția, Germania) sub bagheta dirijorilor Cristian Mandeal, Gabriel Bebeșelea, Lawrence Foster, Axel Kober, Marc Piollet, Antonino Fogliani, Jonathan Darlington, David Crescenzi, Luciano Acocella, Vlad Conta, Ciprian Teodorașcu și Mihnea Ignat.

Deasemenea este invitată în numeroase ocazii pentru a susține spectacole de operă în diferite teatre, amintim aici “Komische Oper” din Berlin, Opernhaus Bonn, Theater Dortmund, Aalto Theater din Essen, Landestheater Detmold, Opera Națională București, Opera Națională Română din Cluj și Opera Națională din Timișoara.

