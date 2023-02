POZIȚIE! Kereskenyi despre schimbarea viceprimarului Adelin Ghiarfaș: ”UDMR respectă protocolul cu PSD”!

- Advertisement -

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a arătat, astăzi, într-o conferință de presă susținută la sediul Primăriei, că UDMR respectă protocolul semnat cu PSD. A răspuns asfel întrebărilor primite din partea jurnaliștilor cu privire la solictarea președintelui PSD, Mircea Govor, de a-l înlocui pe actualul viceprimar, Adelin Ghiarfaș, cu un reprezentat al PSD din Consiliul Local Satu Mare.

Chiar dacă nu a dat un răspuns răspicat la întrebările jurnaliștilor, Kereskenyi a lăsat să se înţeleagă că nu doreşte nicio schimbare, rezumându-se la a afirma doar că UDMR a respectat protocolul încheiat cu PSD.

“UDMR a fost întotdeauna un partener corect cu toate partidele cu care a avut alianţe în ultimii 30 de ani. Am respectat întocmai protocolul semnat. În cei şase ani şi jumătate de când sunt primarul muncipiului Satu Mare am făcut echipă bună cu toţi viceprimarii cu care am lucrat. Este o formulă bună cu care mergem înainte. Am respectat întocmai protocolul semnat cu PSD”, a spus Kereskenyi.

Viceprimarul Adelin Ghiarfaş a spus că a urmărit declaraţiile lui Mircea Govor şi a atras atenţia că trebuie făcute diferenţe între înţelegerile politice şi respectarea codului administrativ.

“Am urmărit intervenţia d-lui Govor. Atrag atenţia că există un cod adminsitrativ care trebuie respectat”, a spus Ghiarfaş.

Reamintim faptul că președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, prezent luni seara în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV, președintele a declarat că în această săptămână va începe demersurile ca la nivelul municipiului Satu Mare social-democrații sătmăreni să preia și a doua funcție de viceprimar.

”Anunț în premieră în această seară că voi solicita conform protocolului cu UDMR și a doua funcție de viceprimar la municipiul Satu Mare. Nu am nimic personal cu Adelin Ghiarfaș și nu e un demers îndreptat împotriva lui sau a partidului din care face parte ci e doar o solicitare firească în urma înțelegerii PSD cu UDMR la Satu Mare. Așa cum la Consiliul județean avem doi vicepreședinți tot așa vreau să avem la PSD și cei doi viceprimari” a spus președintele Mircea Govor care a amintit că actualul viceprimar PSD, Cristina Tămășan -Ilieș are o activitate apreciată și o colaborare profesională foarte bună cu primarul Gabor Kereskenyi.

Legat de numele celui de al doilea viceprimar PSD, Mircea Govor recunoaște că l-ar susține pe consilierul local Ciprian Crăciun. ”Sigur că alegerea ar fi între Doru Coica și Ciprian Crăciun. Eu zic că amândoi și-ar face datoria și ar munci cu folos pentru sătmăreni. Voi vorbi și cu colegii mei din partid despre aceste aspecte, dar recunosc că mi l-aș dori pe Cipri Crăciun ca viceprimar” a mai spus Mircea Govor la Nord Vest TV.

”Voi vedea cum reacționează și colegii de coaliție, dar nu au cum să nu reacționeze pozitiv. Acest demers nu e împotriva cuiva, a lui Adelin Ghiarfaș ci pentru a strânge rândurile. Pentru a ne uni în folosul sătmărenilor așa cum am mai discutat cu președintele Pataki de la UDMR.”, a mai punctat Mircea Govor.