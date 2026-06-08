Floretistul Yanis Biro, pe podium la Cluj-Napoca Sport •

Tânărul floreist de la CSM Olimpia Satu Mare, Yanis Biro, a obținut un rezultat remarcabil la puternicul concurs de copii „Mușchetarul de Aur”, desfășurat la Cluj-Napoca, unde a încheiat competiția pe locul al treilea.

Întrecerea, organizată de ACS Atlas Invictus din Cluj-Napoca și ACS Floreta Timișoara, a reunit sportivi valoroși la categoria Under 13, iar elevul antrenorului File Attila a avut o evoluție foarte bună încă din faza grupelor. Biro a înregistrat patru victorii și două înfrângeri, calificându-se astfel pe tabloul principal.

În eliminările directe, sătmăreanul l-a învins mai întâi pe Anis Roberto, de la ACS Asalt Sibiu, cu scorul de 10–5. A urmat apoi unul dintre cele mai spectaculoase dueluri ale competiției, Yanis reușind să treacă la limită, 10–9, de principalul favorit al turneului, Filip Silasi, legitimat la CSM Cluj-Napoca.

Parcursul sportivului de la CSM Olimpia s-a oprit în semifinale, unde a cedat cu 10–4 în fața lui Ștefan Pânzaru, de la ACS Floreta. La final însă, Yanis Biro a urcat meritat pe treapta a treia a podiumului.

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