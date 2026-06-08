Fröhlich Foieni, campioană în Seria B a Ligii a 4-a! Sport •

Lupta pentru titlul din play-off-ul Seriei B a Ligii a 4-a Satu Mare s-a încheiat cu un derby, duminică, fără goluri, dar cu multă tensiune. În meciul decisiv al ultimei etape, Recolta Sanislău și Fröhlich Foieni au terminat la egalitate, scor 0-0, rezultat care a consfințit câștigarea campionatului de către formația din Foieni.





Înaintea ultimei runde din play-off, cele două echipe erau despărțite de doar două puncte în clasament, astfel că partida de la Sanislău avea toate ingredientele unei adevărate finale. Pe teren s-a disputat un joc echilibrat, de bună calitate și cu un ritm susținut, însă niciuna dintre formații nu a reușit să găsească drumul spre gol.

Cum diferența de două puncte dintre cele două combatante s-a păstrat și după fluierul final, Fröhlich Foieni și-a conservat poziția de lider și a devenit campioana Seriei B.

De menționat că echipa din Foieni și-a complicat singură viața după ce cu patru zile înaintea derby-ului nu a reușit să câștige restanța de la Cămîn, scor 2-2 și a ratat atunci șansa de a devein, matematic, campioană înaintea derby-ului de la Sanislău.



Urmează o festivitate de premiere, la Foieni

Potrivit informațiilor noastre, conducerea Asociației Județene de Fotbal Satu Mare intenționează să organizeze festivitatea oficială de premiere în această săptămână. Cu această ocazie, la Foieni ar urma să fie invitată și campioana Seriei A, Voința Lazuri, iar după disputarea unei partide festive, jucătorii echipei Fröhlich vor primi medaliile și trofeul de campioni.



Spectacol cu multe goluri în celelalte meciuri

În celelalte partide ale etapei s-au marcat nu mai puțin de 29 de goluri.

Someșul Oar a obținut cea mai categorică victorie a rundei, 7-1 pe teren propriu cu Ghenci 2006, în timp ce Real Andrid s-a impus cu 4-1 pe terenul formației Ciumești.

Un meci spectaculos s-a disputat la Căpleni, unde Kneho Urziceni a câștigat cu 4-3 în fața Fortunei, după ce conducea cu 2-0 la pauză. Tot șase goluri s-au înscris și la Moftinu Mic, unde Crasna Moftinu Mic și Schwaben Cămin au terminat la egalitate, 3-3, după ce oaspeții au avut avantaj de trei goluri la pauză.



Clasamentul final al play-off-ului Seriei B

1.Fröhlich Foieni – 50 puncte

2.Recolta Sanislău – 48 puncte

3.Crasna Moftinu Mic – 41 puncte

4.Real Andrid – 36 puncte

5.Someșul Oar – 32 puncte

6.Schwaben Cămin – 31 puncte

7.Fortuna Căpleni – 28 puncte

8.Ghenci 2006 – 25 puncte

9.Kneho Urziceni– 24 puncte

10.Ciumești – 13 puncte



Liga a 5-a: Victoria Petrești a câștigat într-un meci cu 10 goluri

În Liga a 5-a s-au disputat meciurile penultimei etape. Victoria Petrești a oferit un adevărat recital ofensiv și s-a impus cu 8-2 în fața formației Diferit Satu Mare, într-un joc cu zece goluri.

La Domănești, Olimpia a reușit să obțină un nou punct în campionat după remiza, 2-2, cu Il Calcio Satu Mare.

Partida dintre Voința Babța și Voința Lazuri II – Bercu Nou a fost amânată, în timp ce Dacia Supur, Viitorul Satu Mare și Prietenia Crucișor au stat în această etapă.

În clasamentul Ligii a 5-a continuă să conducă Prietenia Crucișor, cu 37 de puncte, urmată de Voința Lazuri II – Bercu Nou, cu 30 de puncte.

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