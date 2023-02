RAPORTUL PRIMARULUI. KERESKENYI: ”Orașul se dezvoltă, iar meritul este și al Dumneavoastră”

- Advertisement -

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, însoțit de viceprimarii cristina Tămășan Ilieș și Adelin Ghiarfaș, dar și de city-managerul Masculi Csaba, a prezentat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, un raport de activitate pe anul 2022. Acesta, împreună cu echipa Primăriei Municipiului Satu Mare, a mulțumit sătmărenilor că și în anul 2022, prin plata taxelor și impozitelor locale, aceștia au contribuit la dezvoltarea orașului nostru.

În cele ce urmează redăm prezentarea făcută de primarul Kereskenyi.

Anul 2022 a fost unul dificil

Anul 2022 a fost unul dificil. După ce am ieșit din pandemie ne-am lovit de greutățile generate de războiul din Ucraina: criza energetică și creșterea prețurilor. Dar, în ciuda tuturor provocărilor am lucrat la proiectele care, o dată realizate, schimbă faţa municipiului Satu Mare. Orașul se dezvoltă, iar meritul este și al Dumneavoastră.

Ne dorim ca și în anul 2023, Satu Mare să fie în continuare un oraş în care se fac investiţiile publice necesare. Ţinta noastră este să menţinem şi anul acesta un buget de investiţii important, susţinut din surse locale, europene și guvernamentale.

AM CONTINUAT PROIECTELE MARI DE INFRASTRUCTURĂ

Lucrările la Podul peste râul Someș- amplasament str. Ștrandului au avansat – 63% stadiu de realizare a investiției.

Construcția podului este cea mai importantă investiție derulată de municipiul Satu Mare, în valoare de aproape 200 de milioane de lei.

Centura municipiului Satu Mare, cu o lungime de aproape 20 de kilometri, a fost deschisă integral circulației. Varianta de ocolire Satu Mare este o investiţie finanţată din fonduri europene prin POIM – Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014–2020.

AM DEZVOLTAT ORAȘUL DIN FONDURI EUROPENE

Am avansat mult cu proiectele europene, cele mai multe am reușit să le finalizăm, iar cele care au mai rămas, sunt aproape de finalizare. Avem proiecte europene finanțate prin POR, programe transfrontaliere și POIM, în valoare de 60 milioane de euro.

După 40 de ani de așteptare, Centrul Nou al municipiului este mai modern și mai primitor. Am finalizat proiectul finanțat din fonduri europene, cu o valoare de 13.150.854 lei.

Fântâna cu jocuri de lumini și sunet din Piața 25 Octombrie este una din marile atracții ale municipiului Satu Mare, admirată zilnic de sute de sătmăreni.

Am început lucrările de reabilitare a Centrului Vechi. Piața Libertății va deveni un centru cu alei pietonale, spații verzi, zone de terase și de relaxare. Vom crea o infrastructură velo și pietonală, revitalizăm zona prin extinderea spațiilor verzi, se modernizează fântânile arteziene, se refac trotuarele și aleile. Proiectul are o valoare 23.000.000 lei și este finanțat din fonduri europene

Am finalizat Centrul Multifuncțional Social din zona Ostrovului, de serviciile cărora vor beneficia 130 de persoane din categoriile vulnerabile, precum și persoane cu diferite deficiențe. Investiția are o valoare de peste 6,8 milioane de lei.

Am finalizat lucrările de modernizare la Grădiniţa nr. 29 şi Creşa Punguţa cu 2 bani, printr-un proiect în valoare de 3 milioane lei. Am finalizat lucrările la terminalul pentru transportul public de pe str. Botizului. Valoarea proiectului este de 8 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene.

Am finalizat proiectul din fonduri europene și locale prin care am achiziționat 19 autobuze hibrid. Vom continua în 2023 dotarea parcului auto al Transurban cu 17 autobuze electrice noi și performante.

Reabilităm Sala Studio a Teatrului de Nord printr-un proiect transfrontalier România-Ucraina, în valoare de 1.000.000 euro. Vom avea astfel cel mai frumos teatru din nord-vestul României.

Am demarat lucrările de reabilitare termică pentru 321 apartamente din municipiul Satu Mare, finanțate prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, proiect în valoare de 10,1 milioane de lei.

AM INVESTIT ÎN INFRASTRUCTURA RUTIERĂ, PARCĂRI ȘI SPAȚII VERZI

Ne-am asumat investiții dificile de care au fugit celelalte administrații: reabilitarea canalului colector de pe str. C.A.Rosetti și B-dul Octavian Goga.

Am intervenit pentru reabilitarea carosabilului și a trotuarelor pe următoarele străzi: Lăcrimioarei, Decebal, Micu Klein, Gheorghe Lazăr, Florilor, Oltului, Traian Vuia, Vlad Țepeș, Ștefan Octavian Iosif, George Enescu, Caișilor (între str. Bolyai și Nichita Stănescu), Bobocului, Jocului, Dariu Pop, Basarabia, General Traian Moșoiu, Muncitorilor. Am reabilitat trotuarele pe următoarele străzi: Trandafirilor, Liviu Rebreanu (între str. Porumbeilor și Dara), Mihai Eminescu, Botizului. Am intervenit pentru reabilitarea carosabilului pe B-dul Traian și pista de biciclete – dig mal stâng Someș.

Am modernizat strada Depozitelor, care a căpătat o nouă față prin realizarea rețelei de apă și canalizare, a trotuarelor, carosabilului și refacerea iluminatului public. De asemenea, o altă stradă de pământ importantă, str. Grădinarilor, care face legătura între str. Magnoliei și Drumul Careiului, este în curs de reabilitare. În 2022 au fost amenajate 700 locuri de parcare în cartierele Carpați II și Soarelui. De asemenea, construim o rețea municipală de piste pentru biciclete, ca să asigurăm condiții sigure de deplasare cu bicicleta. Ne dorim pentru Satu Mare spații verzi, care să dea un plus de culoare zonelor intens circulate. Anul trecut, am plantat în total 1344 arbuști și 1184 arbori.

AM EXTINS ȘI MODERNIZAT SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC

Am câștigat finanțare pentru un nou proiect privind reabilitarea sistemului de iluminat public, finanțat prin Agenția Fondului pentru Mediu în zonele de Nord-Est și Sud a municipiului în valoare de 10 milioane de lei. Modernizarea iluminatului public în aceste zone va duce la o scădere a consumului de energie electrică cu 77,16%.

Am iluminat suplimentar prin corpuri LED peste 50 de treceri de pietoni în mai multe locații din municipiu: cele mai importante sunt pe Drumul Careiului, Lucian Blaga, Botizului, Cloșca, Rodnei, 1 Decembrie, Corvinilor.

AM INVESTIT ÎN EDUCAȚIA COPIILOR NOȘTRI

În 2022 am alocat 40 de milioane de lei pentru buna funcționarea a unităților de învățământ la care se adaugă 14 milioane de lei pentru investițiile realizate în infrastructura școlară și alte 8 milioane lei, fonduri pe care le-am obținut de la Uniunea Europeană. Din bugetul local finanțăm și lucrările de amenajare a Centrului de Excelență și construcția noului corp de la Școala Gimnazială ,,Rákóczi Ferenc”.

AM SUSȚINUT SECTORUL SOCIAL ȘI MEDICAL, DAR ȘI ACȚIUNILE UMANITARE PENTRU ORAȘELE DIN UCRAINA

Alături de Direcția de Asistență Socială Satu Mare și ONG-urile partenere ne-am mobilizat imediat pentru a veni în sprijinul orașelor înfrățite din Ucraina. Am trimis mai multe transporturi de alimente ce depășesc 500 de tone, produse de primă necesitate, generatoare de curent și echipamente tehnice, bunuri în valoare de 150.000 de euro pentru orașele înfrățite Beregovo și Ujgorod.

În 2022, Primăria și Direcția de Asistență Socială au creat un sistem de colaborare în domeniul social între mediul public-privat-ONG-uri și cetățeni prin intermediul platformei online www.impreunasm.ro

Și în anul 2023 contăm pe sprijinul asociațiilor și fundațiilor care se implică alături de noi și Direcția de Asistență Socială prin dăruire , solidaritate și spirit civic în a ne adapta serviciile sociale la nevoile oamenilor din comunitate.

În 2022, Primăria Municipiului Satu Mare a primit premiul de excelență în coeziune socială și solidaritate acordat de Asociația Municipiilor din România în cadrul Galei 2022. Premiul a fost oferit pentru munca depusă în sprijinul seniorilor, la Centrul de zi pentru vârstnici.

În acest an, deschidem Centrul Multifuncțional Social din zona Ostrovului, cu cele două componente: centru de zi pentru copiii provenind din familiile nevoiașe din zonă și un centru pentru tineri cu dizabilități.

Am achiziționat un aparat performant, în valoare de 400.000 de lei pentru secția de Obstetrică-Ginecologie în vederea depistării încă din stadii precoce a formelor de tumori și cancere ginecologice.

AM CONTINUAT SĂ DĂM CULOARE ORAȘULUI

În 2022, am continuat organizarea evenimentelor care au deja tradiție, îmbunătățind calitatea acestora. De asemenea, am organizat în 2022, la Casa Meșteșugarilor aniversarea a 30 de ani de la înființarea Consiliului Local. Dintre evenimentele organizate enumerăm: Ziua Oraşului, Târgul de Crăciun, Festivalul Internaţional Multicultural de Teatru, Samfest Jazz, Festivalul Internațional de Film TIFF, dar și alte evenimente de amploare mai mică, ce au dat viață orașului, bucurându-se de aprecierile a sute de mii de sătmăreni.

Prin intermediul Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu” și a Teatrului de Nord, am reușit să menținem viața culturală și să promovăm talentele sătmărenilor care ne fac cinste la multe concursuri și festivaluri, chiar și de talie internațională.

Satu Mare a fost în 2022 un punct de reper important pentru lumea sportului. Municipiul Satu Mare a găzduit prologul și startul primei etape a Turului României. Prin intermediul acestui eveniment sportiv de talie internaţională am contribuit și la promovarea municipiului Satu Mare, alături de Federaţia Română de Ciclism şi de partenerii săi.

Pentru a oferi publicului sătmărean o paletă diversificată de evenimente, dar și pentru a determina ONG-urile să contribuie la desfășurarea actului cultural, am finanțat mai multe proiecte culturale, de tineret și sport, prin acordarea de finanțări nerambursabile, în valoare de 650.000 lei. De asemenea, am continuat organizarea de Târguri în care am promovat munca și produsele sătmărenilor, încurajând astfel economia locală.

Și în 2022, CSM Olimpia a dat cei mai buni sportivi ai județului, atât la probele olimpice, cât și neolimpice. Este în primul rând meritul sportivilor, antrenorilor și conducerii. În 2022, am recuperat un simbol al orașului: denumirea de Olimpia. Și nu doar pentru secția de fotbal, ci pentru toate secțiile clubului.

AM STABILIT LISTA DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2023