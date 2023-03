Primul candidat anunțat la președinția Consiliului Județean

- Advertisement -

Primul candidat care și-a anuțat candidatura la președinșia Consiliului județean Satu Mare este nimeni altul decât actualul președinte, Pataki Cseba. Prezent în emisiunea Actualitatea Sătmăreană de la Nord Vest TV, Pataki Csaba a declarat clar că dorește să mai candideze pentru încă un mandat la șefia județului pentru a duce la bun sfârșit proiectele elaborate sau aflate în curs de exceuție.

Alegătorii decid

Chiar dacă și-a exprimat dorința de a candida, Pataki Csaba a precizat că alegătorii vor fi cei care vor decide cine va ocupa funcția de președinte al Consiliului Județean.

”Noi trebuie să muncim, iar alegătorii trebuie să tragă concluziile. Nu tebuie să ne autolăudăm. Noi trebuie să producem cât mai multe fapte. E drept că noi nu facem mare zarvă în presă și nu suntem destul de vocali, dar cred că comunitatea sătmăreană a ajuns deja la un grad de maturitate și nu se va lăsa divizată de non-valori și o să fie recunoascătoare la cei care face niște lucuri concrete.

Și nu răspundem la atacuri. La critici constructive, oricând, dar la atacuri la persoană sau comunitate, eu nu reacționez. Acolo o să răspundă alegătorii”, a declarat Pataki Csaba.

Dorește să își finalizeze munca începută

Președintele Consiliului Județean a mai arătat că își dorește să ducă la bun sfârșit proiectele începute în perioada cât a ocupat această funcție.

”La nivel de Satu Mare, la UDMR, delegații dețin controlul asupra candidaților, există un anumit sistem de selectare, dar eu aș dori să continui ceea ce am început, având câteva zeci de proiecte care sigur nu vor fi terminate până la finele mandatului meu. Aceste proiecte eu vreau să le văd finalizate. Noi pregătim foarte multe lucruri, iar eu știu că a fost nevoie de o perioadă, nu foarte scurtă, ca să aduc în echilibru oarecare mai multe instiuții și această dezvoltare echilibrată necesită timp până ce se văd roadele.

Deci eu a dori să continui această muncă. Anul viitor o să fac 35 de ani de când am intrat în această clădire ca și debutant, am o oarecare experiență și, cunoscând foarte bine și colectivul, care nu este foarte numeros, am impresia că mai am atâta energie încât să îmi motivez colegii și să mergem mai departe împreună.

Dar alegătorii vor decide. O să le prezentăm realizările, vor fi cu siguranță și contracandidați, sunt și succesori autopropuși, unii mai vocali, alții mai tăcuți, dar asta e democrația.

La UDMR, candidatul formațiunii este decis de delegații județeni, 111 membri. La nivel local, fiecare candidatură este decisă la nivel local. Sunt localități unde fiecare cetățean este întrebat pe cine dorește să candideze.

La mine, personal, doar titulatura s-a schimbat. Eu, ca și om, am încercat să nu mă schimb, și mă adresez cu același respect îndiferetn de ce funcție publică sau ce calitate ne întâlnim.

Cei care suntem în funcție, pornim cu un oarecare avantaj, pentru că oamenii văd ce am făcut. Eu cred că asta contează.

Însă până la alegeri mai este ceva timp, dar până atunci sper să mai aducem investișii în județ, să reparăm drumurile, să avem un sistem de sănătyate bun, sămprotejăm patrimonial existent”, a mai precizat Pataki Csaba.